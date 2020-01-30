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В Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020-2021

Главной темой недели моды станет культура осознанного потребления

четверг, 30 января 2020, 17:52

С 1 по 5 февраля в рамках Ukrainian Fashion Week состоятся показы новых коллекций FW 20-21. Мероприятие традиционно пройдет в стенах “Мистецького Арсенала”. UFW будет отвечать стандартам мирового уровня и примет тысячи гостей и представителей модных украинских брендов. Главной темой недели моды станет культура осознанного потребления.

Показы Ukrainian Fashion Week проводят в Киеве с 1997 года. Украинская неделя моды стала первым событием на территории Восточной Европы, которое предлагает массовое производство моделей готовой одежды. UFW проводится дважды в год и обычно собирает около 60 участников, которые представляют новые коллекции одежды. Благодаря этому мероприятию украинская мода постепенно проникает на мировую арену.

В 2020 году на Ukrainian Fashion Week большой акцент будет сделан на визуальной концепции, которая поможет внести изменения в устоявшиеся традиции модной индустрии. Значительный акцент будет сделан на развитие осознанной культуры потребления и философию “be sustainable”. Приглашение международных гостей проекта “Be Sustainable!” состоялась при поддержке посольства Королевства Швеции в Украине.

Также вниманию гостей представят первый показ в дополненной реальности. Бренды Finch и Casta eyewear презентуют новую коллекцию в партнерстве с украинской художницей Юлией Беляевой. 1го и 2го февраля можно будет увидеть скульптуры Юлии Беляевой, которая работает с технологиями 3D и виртуальной реальности.

Принт новой коллекции создан японским каллиграфом Такахико Исии Takahiko Ishii, который специально для коллаборации с Finch создал надписи “Виртуальность”, “Реальность”, “Жизнь” в виде японских иероглифов.

В этот раз впервые за 46 сезонов Ukrainian Fashion Week откроет показ молодых дизайнеров “Fashion Accelerator Show”. Туда войдут дизайнеры-участники образовательной программы от Ukrainian Fashion Council, победители международных и национальных конкурсов.

В рамках Ukrainian Fashion Week FW 20-21 выступит креативный директор и профессор IED-Istituto Europeo di Design Джованни Оттонелло, который вместе с Ольгой Мелковой проведет открытую лекцию “Fashion Luxury: история и будущее”.

На Ukrainian Fashion Week пройдут показы брендов Gasanova, Dzhus, Theo, Ksenia Shnaider, Roussin и многих других.

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