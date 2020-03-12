Эмили Ратаковски выгуляла на публике платье украинского бренда Bevza

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски для участия в ток-шоу Late Night with Seth Meyers выбрала платье украинского дизайнера Светланы Бевзы (Bevza).

Об этом сказано на странице бренда в Instagram. Супермодель появилась на публике в шелковом платье Yas Mini Silk Dress шоколадного оттенка из новой летней коллекции, которую дизайнер посвятила современным женщинам и украинской земле.

Отличительная черта платья – широкий разрез на животе, благодаря которому наряд выглядит как топ в паре с мини-юбкой. Цена платья - 375 евро (около 11 тысяч гривен).

Отметим, что Светлана Бевза - жена экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Дизайнер и политик поженились в 2013 году. Супруги воспитывают двоих детей - сына Марка, который появился на свет в 2014 в США и годовалую дочь, которая тоже родилась в Америке.

Ранее мама Илона Маска выгуляла вещи сразу двух украинских дизайнеров. 71-летняя Мэй Маск появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy.

Американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

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