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Эмили Ратаковски выгуляла на публике платье украинского бренда Bevza

Цена наряда - 375 евро (около 11 тысяч гривен)

четверг, 12 марта 2020, 13:50
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Американская модель и актриса Эмили Ратаковски для участия в ток-шоу Late Night with Seth Meyers выбрала платье украинского дизайнера Светланы Бевзы (Bevza).

Об этом сказано на странице бренда в Instagram. Супермодель появилась на публике в шелковом платье Yas Mini Silk Dress шоколадного оттенка из новой летней коллекции, которую дизайнер посвятила современным женщинам и украинской земле.

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Публикация от BEVZA (@bevza)

Отличительная черта платья – широкий разрез на животе, благодаря которому наряд выглядит как топ в паре с мини-юбкой. Цена платья - 375 евро (около 11 тысяч гривен).

Отметим, что Светлана Бевза - жена экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Дизайнер и политик поженились в 2013 году. Супруги воспитывают двоих детей - сына Марка, который появился на свет в 2014 в США и годовалую дочь, которая тоже родилась в Америке.

  • Ранее мама Илона Маска выгуляла вещи сразу двух украинских дизайнеров. 71-летняя Мэй Маск появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy.
  • Американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

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