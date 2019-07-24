Украли все вещи: украинского музыканта ограбили на отдыхе в Италии

Фронтмен украинской группы Dilemma, которая принимала участие в Национальном отборе на Евровидение-2018 Джей Бардаченко (Евгений Бардаченко) стал жертвой грабителей на отдыхе в Италии.

Музыкант вместе со спутницей отправился в путешествие на своем авто. В одном из итальянских городков пару ждал неприятный сюрприз. Подробностями случившегося певец поделился с Viva!.

"Припарковались на местной парковке, где стоит все время куча машин, собрали с собой пару вещичек, все остальные вещи и чемоданы оставили в машине, пошли заселяться. Нам тут так понравилось, что мы решили остаться еще на день-ночь! Утром подходим к машине, я открываю багажник - там пусто. Что?! У нас с Катей микрошок", - поделился музыкант.

Певец рассказал, что грабители разбили в автомобиле окно и украли все вещи, технику, а также сняли с машины некоторые запчасти. "Все вещи, что есть на нас - это все, что осталось", - отметил Джей.

Евгений и его спутница связались со страховой компанией, которая оценила ущерб в 250 тысяч гривен. Теперь, чтобы компания компенсировала ущерб, нужно вести машину на эвакуаторе в Киев.

"Я выслал на сервис фотки, чтобы примерно оценили уровень ущерба. 250 000 гривен - только запчасти! Посмотрим, что будет дальше. А пока мне пишут много людей со всех точек Европы, даже в Швейцарии сейчас "бомбят машины", - рассказал артист.

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