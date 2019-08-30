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В Норвегии появился, возможно, самый красивый общественный туалет в мире: вот его фото

Ищите интересные дизайнерские решения - отправляйтесь за вдохновением в Норвегию

пятница, 30 августа 2019, 17:40
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Норвегия - одна из тех стран, которые славятся своей невероятной природой, творческими людьми и скрупулезностью в архитектуре с явной любовью к минимализму. Ищите интересные дизайнерские решения - отправляйтесь за вдохновением в Норвегию. Там впечатляющими могут оказаться даже обыкновенные общественные туалеты.

Пользователи соцсетей и любители путешествовать активно обсуждают фотографии блогера Йонаса Гриневичуса, который отыскал в скандинавском регионе, возможно, самый красивый и безупречный общественный туалет. Как пошутил Гриневичус, не исключено, что ему нет равных во всей солнечной Солнечной системе.

"То, что похоже на кропотливо выполненную художественную инсталляцию или часть какой-то высокотехнологичной лаборатории, на самом деле является ничем иным, как комнатой отдыха, спроектированной архитекторами Марит Жюстин Хауген и Даном Зохаром из Осло", - рассказал он в своем блоге на Boredpanda.

Нашел блогер уникальную постройку и на видео в YouTube:

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