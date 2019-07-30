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В сети расхвалили новый туристический проморолик Киева: и все благодаря милахе корги

Ролик предназначен для иностранных туристов

вторник, 30 июля 2019, 13:54
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Пользователи сети в восторге от нового туристического видео, где Киев показывается глазами собачки породы корги по кличке Лойд.

Забавный ролик опубликован на YouTube-канале Visit Kyiv. По сюжету корги убегает от хозяина, который помогает туристам. Пока парень занимается поисками питомца, тот бегает по Киеву, рассказывая о городе. В конце видео Лойда возвращают хозяину полицейские. Собачку озвучивают на английском языке.

"Если вы думали, что в нашей команде работают только люди, то сегодня мы развеем этот миф. У нас появился новый молодой актер - собачка Лойд. Он также много знает о жизни в столице и буквально в одиночку тщательно исследовал все туристические места. О Киеве глазами Лойда - в этом видео", - сказано в подписи к ролику.

Всего за пару дней ролик успел собрать более 25 тысяч просмотров и массу положительных откликов.

"Класс, мне очень понравилось наблюдать за собачкой, как мини фильм!", "Какая милая собачка. Видео очень классное", "Вот это вы круто придумали. Так интересно увидеть город глазами животных", "Очень крутое получилось видео", - пишут пользователи сети.

  • В соцсетях набирает популярность новый флешмоб - люди меряются размерами своих ирландских волкодавов. И это жуть, насколько огромными могут быть собаки этой породы.
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