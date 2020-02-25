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Парень показал в сети милого паучка, и желающих посетить Австралию стало меньше

Насекомое заметили на юго-востоке Квинсленда

вторник, 25 февраля 2020, 13:00
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Австралия уже давно славится высокой концентрацией животных и насекомых, которые если не смертельно опасны для человека, то ужасны настолько, что порой отбивает всякое желание путешествовать в тех краях.

Порой фотографии насекомых из Австралии кажутся нереальными, настолько большими и жуткими они бывают. И довольно часто этих милашек местные жители застают просто у себя дома. Как этот парень, опубликовавший на Reddit фото паука кругопряда-нефила.

Фото: reddit.com/r/australia

Насекомое заметили на юго-востоке Квинсленда. Кругопряды-нефилы создают особенно прочную и липкую паутину, на которую собирают насекомых покрупнее мух - саранчу, цикад и прочих жуков. Порой хищники не отказываются полакомиться и птицей или летучей мышью, которым не удается выпутаться из ловушки.

Как подсказали знатоки на Reddit, несмотря на внушительные размеры, кругопряды-нефилы не так опасны для человека. Далеко не во всех случаях пауки этого вида при укусе будут использовать яд. А если и так, то последствия такого укуса будут щадящими - они грозят головокружением, тошнотой, онемением, болями и припухлостью в области укуса.

"Ноги моей там не будет", "Кому билеты в Австралию на март подарить?", "Очень хочется в Австралию, но обойдусь", - шутят в комментариях пользователи.

  • Читайте также на theLime, как мужчина сбил на дороге пса и ужаснулся - животное выжило, просто это оказался вовсе и не пес. Водителю повезло, что хищник был в состоянии шока.

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