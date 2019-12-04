Мужчина сбил на дороге пса и ужаснулся - животное выжило, просто это оказался вовсе и не пес

Житель Канады Эли Бродицкий сбил на автомобиле пса. Мужчина решил забрать его домой и выходить, так как видимых серьезных травм тот не получил. Однако вскоре животное пришлось отдать ветеринарам, потому что это оказался вовсе и не пес, а довольно опасный хищник.
Как пишет CNN, зверь так умело сыграл домашнего питомца, что сперва у водителя даже не возникло подозрений, что на заднем сидении автомобиля он везет самку койота.
Инцидент произошел вечером. Животное, как рассказал водитель, буквально бросилось на дорогу из кустов. Автомобиль ударил его бампером и предполагаемый пес исчез в кювете. Припарковавшись, водитель достал карманный фонарик и отправился посмотреть, выжил ли он. "Я подумал, что это была немецкая овчарка или лайка, - рассказал канадец. - Он был удивительно послушным, я даже погладил его".
Решив не оставлять пса на дороге, мужчина подобрал его и отнес на заднее сидение своего авто. По дороге домой он заехал на работу, где рассказал о своем приключении коллеге. Тот, осмотрев предполагаемого пса, посоветовал другу немедленно отвезти его в ближайшую клинику.
Опасаясь, что животное и правда могло быть хищным, канадец больше не рискнул сесть с ним в салон. Мужчина позвонил в близлежащий центр реабилитации диких животных и рассказал об инциденте. Вскоре за койтом приехали специалисты.
Сейчас, как пишет источник, животное все еще восстанавливается в учреждении, а его сотрудники уверены, что уже через несколько недель его можно будет вернуть в привычную среду обитания.
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