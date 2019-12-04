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Мужчина сбил на дороге пса и ужаснулся - животное выжило, просто это оказался вовсе и не пес

Похоже, водителю повезло, что хищник был в состоянии шока

среда, 4 декабря 2019, 19:48
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Житель Канады Эли Бродицкий сбил на автомобиле пса. Мужчина решил забрать его домой и выходить, так как видимых серьезных травм тот не получил. Однако вскоре животное пришлось отдать ветеринарам, потому что это оказался вовсе и не пес, а довольно опасный хищник.

Как пишет CNN, зверь так умело сыграл домашнего питомца, что сперва у водителя даже не возникло подозрений, что на заднем сидении автомобиля он везет самку койота.

Фото: edition.cnn.com

Инцидент произошел вечером. Животное, как рассказал водитель, буквально бросилось на дорогу из кустов. Автомобиль ударил его бампером и предполагаемый пес исчез в кювете. Припарковавшись, водитель достал карманный фонарик и отправился посмотреть, выжил ли он. "Я подумал, что это была немецкая овчарка или лайка, - рассказал канадец. - Он был удивительно послушным, я даже погладил его".

Решив не оставлять пса на дороге, мужчина подобрал его и отнес на заднее сидение своего авто. По дороге домой он заехал на работу, где рассказал о своем приключении коллеге. Тот, осмотрев предполагаемого пса, посоветовал другу немедленно отвезти его в ближайшую клинику.

Опасаясь, что животное и правда могло быть хищным, канадец больше не рискнул сесть с ним в салон. Мужчина позвонил в близлежащий центр реабилитации диких животных и рассказал об инциденте. Вскоре за койтом приехали специалисты.

Сейчас, как пишет источник, животное все еще восстанавливается в учреждении, а его сотрудники уверены, что уже через несколько недель его можно будет вернуть в привычную среду обитания.

  • Ранее женщина из Аргентины обнаружила, что котенок Тито, которого она спасла несколькими месяцами ранее, на самом деле оказался диким животным.
  • Ну и Тито не единственное дикое животное, которое путают с домашним. Недавно мы рассказывали о том, как австралийка нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех.

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