Двойные выборы и церковные дрязги: политический прогноз на 2019 год

Новый 2019 год для политической жизни Украины обещает стать необычайно богатым на горячие события. Страну ожидает череда выборов – президентская кампания плавно перетечет в парламентскую гонку. Также не исключено, что вместе с парламентскими пройдут местные выборы. Не утихнут и религиозные встряски, которые актуализировались после получения томоса об автокефалии Украинской православной церковью. Подробнее о политических прогнозах на грядущий год – в материале "Апостроф".

Президентские - прежде всего

После Революции достоинства в 2014 году и проведения внеочередных выборов президента и Верховной Рады главные избирательные кампании фактически "срослись" и проводятся теперь с разницей в полгода. Весной 2019 года пройдут президентские, а осенью - парламентские. С января началось официальное выдвижение кандидатов в президенты и активная избирательная кампания. Правда, основная часть претендентов на президентский пост ведет свою работу "в полях" уже давно. Хотя многие социологи и эксперты называют Юлию Тимошенко фаворитом президентской гонки, учитывая украинские реалии, спрогнозировать заранее, кто победит, невозможно. Тем более, что судя по всему, без второго тура выборов не обойтись.

Начиная с лета, Юлия Тимошенко проводит масштабные форумы, посвященные различным темам - экономике, безопасности, социальной сфере и т.д. Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко в основном занимается тем, что подтягивает к себе различные более или менее крупные политические фигуры, а также ездит по регионам.

Активно ведется избирательная кампания президента Петра Порошенко, у которого эксплуатируют лозунг "Армия, язык, вера", продвигая тезис о его вкладе в получение томоса об автокефалии для Украинской православной церкви, о безвизе и возрождении армии.

Пока же из всех этих кандидатов затмило появление на предвыборной арене "джокера" - шоумена Владимира Зеленского, который может спутать все избирательные прогнозы перед мартовским волеизъявлением украинского народа.

В любом случае от того, кто победит весной во время президентской гонки, будет зависеть, каким будет новый политический ландшафт в стране. В зависимости от того, кто займет кресло главы государства, может измениться конфигурация коалиции в Верховной Раде. Помимо этого, неизбежны серьезные пертурбации в исполнительной ветви власти. Что, впрочем, вполне логично - новая метла по-новому метет...

Новый парламент

От результатов президентских выборов зависит будущая ситуация с парламентской гонкой. К слову, многие кандидаты используют президентские выборы для того, чтобы повысить узнаваемость и нарастить политический вес своей партии. С другой стороны, для некоторых кандидатов в президенты победа на выборах - это даже не трамплин, а чуть ли не единственный способ полноценно сохраниться в большой политике. К примеру, в случае проигрыша Петра Порошенко его именной партии, имеющей на сегодня самую крупную фракцию в парламенте, уже осенью на парламентских выборах будет крайне непросто провести своих людей в Верховную Раду.

Уже сейчас многие соратники президента ведут разговоры об отдельном походе на выборы парламента. К примеру, у мэра Киева Виталия Кличко уже полным ходом реанимируют политпроект УДАР, к которому якобы может присоединиться генпрокурор Юрий Луценко.

Пока же в БПП решили перестраховаться, и часть нардепов на следующие выборы пойдет по мажоритарным округам. Как уже писал "Апостроф", такие планы есть у нардепов Игоря Кононенко, окучивающего округ в Киевской области, Александра Грановского, ставшего "адвокатом Харькова", и даже у представителя президента в парламенте Ирины Луценко, у которой, поговаривают, есть серьезные интересы в Ровенской области.

Фото: УНИАН

В целом состав следующего созыва Верховной Рады будет серьезно отличаться от нынешнего. В частности, скорее всего, мы уже осенью не увидим в стенах парламента фракцию "Народный фронт". С 2014 года данная политсила растеряла всю свою поддержку и согласно социологическим исследованиям имеет совсем плачевные результаты. Часть "фронтовиков" готовит запасные плацдармы, в том числе многие нардепы нацелены на сотрудничество с Юлией Тимошенко и попадание в ее список.

После новогоднего поздравления-выдвижения Зеленского стало очевидно, что его партия "Слуга народа", которая была зарегистрирована еще в 2017 году, имеет весьма неплохие шансы на то, чтобы попасть в парламент. Причем, вне зависимости от результатов президентской гонки.

Шансы пройти в следующий парламент есть также у "Радикальной партии" Олега Ляшко, "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, "Самопомощи" Андрея Садового. В целом можно прогнозировать, что следующий созыв будет еще более разношерстный, чем нынешний. Тем более, на данный момент непонятна судьба мажоритарщиков - по информации "Апострофа", целый ряд кандидатов в президенты, в частности, Юлия Тимошенко, пообещали в случае победы отказаться от смешанной системы, что ударит по возможности некоторых нынешних депутатов-мажоритарщиков проскочить в следующий созыв.

"Джокеры" предвыборной кампании

"Меня давно все спрашивают: идешь-не идешь? Знаете, в отличии от наших великих политиков, я не хотел вам зря обещать и сейчас - за несколько минут до Нового года - я вам кое что пообещаю и сразу исполню: дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу исполняю – я иду в президенты Украины", - так в новогоднюю ночь с экранов телевизоров заявил шоумен и актер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, сместив при этом традиционное поздравление президента в новогоднюю ночь, чем вызвал немалую волну возмущения. Таким образом, Зеленский впервые прямо и без экивоков заговорил о своих президентских амбициях. Хотя в политических кругах задолго до этого заявления стали обсуждать его шансы. Слухи подогревались появлением рекламных билбордов "Президент – слуга народа" на улицах страны, а также информацией в СМИ о консультациях Зеленского с политтехнологами. Не обошлось и без слухов об участии в данном политическом проекте главного бенефициара Зеленского-политика, известного олигарха и экс-глава Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.

Шоумена в экспертных кругах уже называют "золотой акцией" Коломойского на предстоящих выборах, желающего триумфально вернуться в Украину. И это возможно только в случае проигрыша Петра Порошенко. А поэтому олигарх, который в последнее время обитает в Израиле, готов поддерживать и Тимошенко, и Зеленского.

Пока же, как видно из единственного пока общественно-политического интервью, которое Зеленский дал Дмитрию Гордону, процесс трансформации экранного президента Голобородько из сериала "Слуга народа" в реального кандидата в президенты - Зеленского начался. Таким образом, кандидат Зеленский может составить серьезную конкуренцию топ-политикам, так как может "откусить" электорат у Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Олега Ляшко, а также может рассчитывать на поддержку на юго-востоке Украины, где есть немалое количество людей, которым симпатичен русскоязычный, умеренно патриотичный комик.

Еще один возможный "джокер" - музыкант Святослав Вакарчук, чье возвращение в политику (с 2007 по 2008 год он был народным депутатом, прошел по спискам "Нашей Украины",- Апостроф) также активно обсуждалось, не артикулировал свое желание идти в президенты. При этом он любит периодически написать свою позицию на ту или иную тему, связанную с политикой или общественной жизнью страны. Сразу несколько источников "Апострофа" перед Новым годом сообщило о том, что из-за нерешительности певца от него даже ушла часть симпатиков, которые планировали формировать его команду.

Пока же Вакарчук вместо заявления о президентстве анонсирует лишь свои благотворительные концерты. Однако возможность впрыгнуть в последний вагон избирательной гонки у певца еще какое-то время будет сохраняться. Впрочем, если этого не случится, у лидера "Океан Эльзы" есть много времени, чтобы подумать над будущим партийным проектом для того, чтобы уже осенью этого года завести в Верховную Раду собственную фракцию.

Церковь и Донбасс

В этом году также стоит прогнозировать продолжение церковной турбулентности. 6 января предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в ходе богослужения в храме Святого Георгия на Фанаре получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию - Православную церковь Украины (ПЦУ). Фактически этим действием завершается процесс получения автокефалии, но учитывая негативную позицию УПЦ Московского патриархата, и ее влиятельных лоббистов как внутри Украины, так и за ее пределами, можно предположить, что напряжение так быстро не спадет.

Более того, учитывая тот факт, что после Объединительного собора приходы УПЦ (МП) стали постепенно переходить в Украинскую православную церковь (спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что таких переходов уже 40), этот год в этом плане выдастся горячим. В парламенте заявляют о намерении законодательно урегулировать переходы в ПЦУ, а значит, в новом году тема церкви точно не уйдет с украинской повестки дня. Тем более что ее активно будут эксплуатировать некоторые избирательные штабы.

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Не уйдет с повестки дня и вопрос Донбасса и Крыма, особенно, учитывая приближение выборов, когда каждый кандидат говорит о необходимости их возвращения. 2018 год не дал никаких значительных подвижек в реинтеграции Донбасса (о Крыме же, создается впечатление, большинство политиков полностью забыли), но можно ожидать, что немного сдвинуть ситуацию с мертвой точки смогут миротворцы, о введении которых ратует как Украина, так и Запад. Но, как известно, многое будет зависеть от позиции Кремля, а там традиционно в этом вопросе будут тянуть резину.