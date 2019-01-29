Чтобы не пришла лисичка: как Порошенко выдвигал себя в президенты

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем"

Президент Петр Порошенко, который долгое время избегал прямого ответа на вопрос, идет ли он в президенты во второй раз, наконец публично озвучил обществу свои намерения. В столичном Международном выставочном центре, где прошел форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", приуроченный к 101-летию боев под Крутами, он объявил, что идет в президенты, но сделал это как самовыдвиженец, а не от партии "Блок Петра Порошенко-Солидарность". О том, как проходил форум и кто пришел поддержать главу государства — в репортаже "Апострофа".

В команде Петра Порошенко долгое время не могли точно назвать дату собрания. Вкратце члены президентской команды объясняли это тем, что изначальную дату, которую хотели в Администрации президента — 22 января, День соборности - уже застолбила Юлия Тимошенко. Потому даты варьировались, но в конце концов было принято решение о том, чтобы провести съезд в день годовщины боя под Крутами. Местом выдвижения также изначально должен был стать не МВЦ, а столичный Палац спорта, но так как там свой съезд провела партия "Батькивщина", это посчитали плохой идеей.

В итоге на огромной территории, где обычно проходят различные конференции и торговые выставки, собрались соратники Порошенко, дабы поддержать его официальное выдвижение. Так как в команде президента было принято решение не выдвигать его от его же партии, объясняя не под запись это тем, что рейтинги у нее сейчас оставляют желать лучшего, в штабе Порошенко решили организовать форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором президент смог бы презентовать свои достижения за прошедшие пять лет и обозначить президентские амбиции.

На это мероприятие пришли практически все члены Кабинета министров, включая премьер-министра Владимира Гройсмана, с которым у президента в последнее время наблюдается потепление в отношениях. Впрочем, отсутствовали представители правительства из квоты "фронтовиков". В то же время присутствовали члены фракции БПП, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Администрации президента Игорь Райнин, у которого в последнее время наблюдается конфликт с главой штаба Порошенко, первым замом главы АП Виталием Ковальчуком, который сидел в первом ряду. Была и вице-спикер Ирина Геращенко, глава Православной церкви Украины Епифаний. Также присутствовал народный депутат и президентский политтехнолог Игорь Грынив, который придумал идею этого форума, а также стал автором главного тезиса, озвученного Порошенко - "Прочь от Москвы". Стоит также выделить появление мэра Днепра Бориса Филатова, мэра Мариуполя Вадима Бойченко, главы партии "ДИЯ" Дмитрия Яроша. Также в зале был глава депутатской группы "Воля народа", экс-"регионал" Ярослав Москаленко.

Нашлось место и представителям творчества и науки - послушать Порошенко пришли религиовед Игорь Козловский, писатель и драматург Лесь Подервянский и даже популярная ныне реперша Alyona Alyona, которая, впрочем, после форума открестилась от своего участия.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

Однако право выступить первым, в отличии от сьездов других кандидатов, было предоставлено не кому-то из гостей, а непосредственно Петру Алексеевичу.

Разбавив официальную часть небольшим музыкальным выступлением Тараса Чубая и Ивана Леньо, организаторы запустили ролик с достижениями Петра Порошенко за последние годы. Главный месседж видео сводился к тезису о том, что в 2019 году победит или Порошенко, или Путин. "Голосуя за Порошенко, мы голосуем за Украину",- гласил закадровый голос в ролике.

После такого достаточно громкого заявления на сцену вышел и сам виновник собрания. С галстуком в цветах национального флага, Порошенко предсказуемо хвалился укреплением армии, безвизом, Томосом, строительством дорог и машиностроением. Также Порошенко обозначил, что до 2024 года Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз, а также получит и начнет выполнять план действий по членству в НАТО.

Не преминул Порошенко сказать пару колкостей и в адрес своих политических соперников, ругая популистов, которые "предлагают путь к Каракасу".

После достаточно продолжительного вступления Порошенко перешел к главному: своему выдвижению. "Мне есть чем гордиться и есть за что извиняться, но я сейчас прошу у избирателя мандат, чтобы дальше восстанавливать целостность нашей страны, чтобы завершить построение сильного государства",- так он объявил о своих амбициях.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Примечательная деталь - все это время за спиной у Порошенко на сцене сидели представители молодежь - большая часть которой являлись членами молодежного крыла БПП. Все эти креативности, связанные с форумом, как рассказали в штабе Порошенко, предложили нардепы Игорь Грынив и Ярослав Лесюк, которые давно работают в паре.

После того как Порошенко закончил свою речь и поблагодарил семью, обнявшись с внуками, на сцену один за одним начали выходить вип-агитаторы Порошенко. Первым на сцену поднялся спикер ВРУ Андрей Парубий, который сообщил о том, что "Народный фронт" и БПП - единомышленники, а также поддержал выдвижение Порошенко. При этом, стоит отметить, что глава партии НФ Арсений Яценюк на съезде отсутствовал, хотя как утверждают "фронтовики" Порошенко звал его к себе на съезд.

После этого хвалебные оды не прекращались. На сцену поднялся премьер Владимир Гройсман. Еще недавно он искал объединения с "фронтовиками" и поддержки Юлии Тимошенко, но так как переговоры не привели к конкретным результатам, то ряд дальнейших событий склонили Гройсмана к лояльности по отношению к Порошенко.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Я всегда находил поддержку у президента. И я всегда давал поддержку президенту, когда он выходил с инициативами, необходимыми для масштабных изменений. И мы находили поддержку главы парламента, когда надо было принимать непопулярные решения",- заверил присутствующих Гройсман. Хотя еще несколько месяцев назад о таких публичных заявлениях не могло быть и речи, учитывая внутренние конфликты в исполнительной ветви власти.

После небольшой заминки Гройсман, кстати, то ли выдержав паузу, то ли закашлявшись, заявил, что принял решение и поддерживает решение президента баллотироваться снова.

Хоть и виртуально,но присутствовал на съезде и мер Киева Виталий Кличко, которого в Австрии неожиданно застали врасплох проблемы со здоровьем. Хотя, по неофициальной информации, Кличко просто не захотел приезжать на съезд и ограничился видеообращением из больницы, где сообщил, что поддерживает баллотирование Порошенко. Поучаствовал в форуме и генпрокурор Юрий Луценко, который, впрочем, заявил, что он пришел не как прокурор, а как гражданин.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Одним из сюрпризов форума стало вступление мера Днепра Бориса Филатова, которого еще не так давно относили к команде олигарха Игоря Коломойского, а сейчас же по неофициальной информации, он возглавил штаб Порошенко в Днепре. Мер Днепра, который накануне вечером развеселил сеть своим постом о звонке Порошенко, сказал, что поддерживает президента и слегка обескуражил присутствующих фразой, что "в каждом отремонтированном садике, в каждом новом троллейбусе, есть частичка Порошенко".

Одним из самых лаконичных оказалось выступление писателя Леся Подервянского, который сообщил, что пришел на форум, чтобы на просторах Украины не появилась северная лисичка с пушистом хвостом, и поэтому он и пришел поддержать Порошенко.

А вот ожидаемого выступления Епифания не было. Как не под запись объяснило несколько приближенных к Порошенко людей, в штабе решили не идти по стопам Тимошенко и не давать слово церковным служителям: "мероприятие позиционировалось как светское, ненужные ассоциации не нужны". Не присутствовал на форуме и почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет. Сразу несколько собеседников не под запись сообщили о том, что Филарета приглашали на форум Порошенко, однако тот, как и в предыдущие годы после своего дня рождения, которое он отмечает 23 января, лег в Феофанию "подтянуть здоровье" и поэтому отсутствовал.

После окончания официальной части съезда у сцены устроили селфи. Порошенко, не скрывая улыбки, позировал то на одну, то на другую фотокамеру. Неподалеку, явно наслаждаясь вниманием, фотографировался с участниками съезда и Владимир Гройсман...