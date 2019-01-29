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Порошенко идет на второй срок: президент напомнил о достижениях и угрозах для Украины
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Порошенко идет на второй срок: президент напомнил о достижениях и угрозах для Украины

вторник, 29 января 2019, 15:10

Президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

О своем участии в избирательной кампании 2019 года он объявил 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудило меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - заявил глава государства.

По словам Порошенко, в его президентской работе у него есть, "чем гордиться и за что просить прощения", однако он не хочет останавливаться на полпути развития государства.

Также президент заверил, что до 2024 года Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз, а также получит и начнет выполнять план действий по членству в НАТО.

"Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одно государство, не в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с Альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность", - заявил он.

Также Порошенко напомнил о достижениях своей каденции.

"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%... А за полтора года более 2 млн человек уже воспользовались правом свободных поездок в Европу... Экономика Украины после нескольких спада растет 12 кварталов подряд. Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и торговой блокадой со стороны России, - отступает. И хотя статистические данные не совпадают с настроениями и чувствами людей, свидетельствуют: худшее - позади", - сказал президент.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото с форума Порошенко.

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