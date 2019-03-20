И нашим, и вашим: как могут разыграть карту закона о языках перед выборами

Уже вторую неделю подряд парламент погряз в "тотальной украинизации". Точнее - в рассмотрении правок к законопроекту "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного". Сам документ нацелен на поддержку и защиту украинского языка в условиях российской агрессии.



Но вместо должного усовершенствования, проект закона стал разменной монетой в предвыборной кампании. О том, почему большинство нардепов, поддерживая законопроект на камеры, не хотят давать голоса, и почему будущее языкового закона напрямую зависит от выборов - в материале "Апострофа".

За и против

Законопроект о функционировании украинского языка в первом чтении был принят еще в октябре 2018 года. Уже на первом этапе голосования он побудил немало дискуссий касательно предлагаемых норм. Неоднократно его критиковали за чрезмерное стремление наказывать всех тех, кто не использует украинский язык. Это касается людей, работающих в обслуживающей сфере. В том числе и госслужащих, знания языка которых должно проверяться.



Предлагается ввести новые нормы и для печатных СМИ, радио, телевидения и кинематографа. Так, например, газеты и журналы должны обязательно публиковаться на украинском языке, даже если ранее они выходили только на русском. То же касается радио и ТВ - максимум вещания на государственном языке. При нарушении этих норм будут выписываться штрафы.



Много граждан и политиков поддержали данный законопроект, назвав его государственно важным документом. Другие расценили проект закона как преследование русскоговорящих, чего, по их мнению, не может происходить в демократическом государстве. Впрочем, один из авторов документа, народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий не согласен с последним мнением.



"В восточных и южных регионах около 90% людей добровольно отдают детей в украинские школы. Но в быту они общаются на русском. Никто их за это не будет преследовать и наказывать. Наоборот - государство будет создавать дополнительные учебные центры и финансово помогать организации обучения тех людей, которые пока не знают украинского языка, но хотели бы его выучить. Например, в украинской армии - половина русскоязычных, но они хотят, чтобы приказы им отдавали на украинском языке", - заявлял Княжицкий ранее.

Вмешались выборы

И пока общество спорит о необходимости подобного закона, документ стал жертвой президентской кампании. Последние пленарные две недели перед первым туром выборов нардепы неспешно рассматривают каждую правку из 2082-х. К середине второй недели они даже не прошли половины.



Наиболее активно "сбить" законопроект нацелены в "Оппозионном блоке", представители которого, несмотря на распад, в таких вопросах солидарны. ОБ себя позиционирует как защитник русскоязычного населения. А сдавать позиции перед выборами, где участвуют и Юрий Бойко, и Александр Вилкул, нельзя, отмечают эксперты. Поэтому нечастый гость парламента Нестор Шуфрич в эти дни ходит в ВРУ как на работу. За рассмотрением каждой правки он пристально следит и ставит на подтверждение принятые комитетом. При отсутствии 226-ти голосов возвращается редакция правки первого чтения.



Депутаты "Блока Петра Порошенко", лидер которых обещает защищать украинский язык, публично критикуют действия "Оппоблока". Но не под запись признают - до президентских выборов закон не будет принят.

Фото: EPA

"Недавно Герасимов (Артур Герасимов, председатель фракции БПП, - "Апостроф") сказал, что сейчас ничего приниматься не будет. Скорее всего, после первого тура. Своим он дал команду за это время собрать 300 голосов", - рассказывает "Апострофу" собеседник в "Народном фронте".



По его словам, и самому Порошенко очень выгодно оттягивание. "В его интересах, чтобы до выборов ничего больше не рассматривалось и не отвлекало внимание", - предполагает источник, намекая на законопроект о незаконном обогащении, который стоит на повестке дня.



А в БПП сетуют на структуру документа. Мол, он сложно прописан, имеет огромное количество ссылок. И так в каждой правке.



"Даже юристу очень тяжело читать этот законопроект", - рассказывает "Апострофу" один из депутатов БПП.



С таким настроением тяжело приходится и одному из авторов - Николаю Княжицкому. Он вторую неделю стоит за трибуной, объясняя правки. Впрочем, в длительном рассмотрении законопроекта его автор не видит ничего странного.



"Это нормальный процесс, потому что правок много. Очевидно, что часть депутатов специально затягивают (голосование, - "Апостроф"), потому что не хотят принятия этого закона", - объясняет нардеп.



Впрочем, источник "Апострофа" из фракции НФ рассказывает иную историю: "Его (Княжицкого,- "Апостроф") попросили не ускорять процесс".

До первого тура закона не будет

Сейчас же судьба языкового закона полностью "в руках" выборов, говорят эксперты.



"Этот закон в значительной степени выполняет функцию политического позиционирования перед выборами. Он с одной стороны важен для президента, при этом нужен не фактом своего принятия, а рассмотрения", - рассказал в комментарии "Апострофу" политолог Петр Олещук.



По его словам, Порошенко важно, чтобы сейчас политический дискурс крутился вокруг этого законопроекта.



"Потому что он главный представитель патриотического лагеря, главный противник России и защитник Украины. Для других политиков, например, Бойко, это также шанс. Он сейчас также в контексте этого закона один из главных ньюсмейкеров. В определенной степени рассмотрение этого законопроекта влияет на рейтинги кандидатов. Но пока тяжело сказать как", - отметил Олещук.



Но есть здесь один важный момент: если Петр Алексеевич проходит во второй тур, то он, вероятно, лично будет настаивать на немедленном голосовании за поддержку и защиту украинского языка, считает Кость Бондаренко.



"Порошенко надеется выйти во второй тур и надеется, что этот языковой закон может принести ему определенные политические очки. И именно с этой точки зрения он делает все для того, чтобы в ближайшее время, до 31 марта, этот закон не был принят, чтобы он не рассматривался, чтобы "вхолостую" проводились заседания Верховной Рады. А уже между первым и вторым туром, если Порошенко пройдет во второй тур, этот закон будет принят, если не пройдет, то его успешно похоронят", - сказал Бондаренко в комментарии "Апострофу".



Кроме того, говорят эксперты, Порошенко ориентируется не только на украиноязычных избирателей. В сложившейся ситуации ему важны голоса и русскоговорящих, но ориентированных на Украину, граждан. Поэтому принятие этого закона до выборов может негативно отобразиться на поддержке президента на голосовании.