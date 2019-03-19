Максимум для пиара: буксование языкового закона выгодно только одному человеку

Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 28 февраля. Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по его защите.

Предварительно спикер Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение поправок может длиться около недели, но к середине марта закон все еще не принят. Что мешает депутатам принять языковой закон, и так ли он нужен сейчас в Украине, в комментарии "Апострофу" объяснил политолог Кость Бондаренко.

По моему мнению, поправки языкового законопроекта так медленно рассматриваются, потому что это искусственное буксование. Мы были свидетелями того, как игнорировались поправки, когда надо было принять тот или иной закон, и по одному звонку президента нарушался регламент, и закон принимался. Дело в том, что для президента данный закон - это определенная технология, которая рассчитана на период между первым и вторым туром.

Порошенко надеется выйти во второй тур и надеется, что этот языковой закон может принести ему определенные политические очки. И именно с этой точки зрения он делает все для того, чтобы в ближайшее время, до 31 марта, этот закон не был принят, чтобы он не рассматривался, чтобы "вхолостую" проводились заседания Верховной Рады. А уже между первым и вторым туром, если Порошенко пройдет во второй тур, этот закон будет принят, если не пройдет, то его успешно похоронят.

Относительно слухов, что в самом БПП этот вопрос разъединил депутатов, скорее всего, это так. Ведь там тоже есть русскоязычные депутаты, также есть люди из медиабизнеса, которые прекрасно понимают, что этот закон поставит крест на их бизнесе. Большинство поправок носят косметический характер, не думаю, что когда он будет принят, он ликвидирует все дискриминационные моменты.

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На рейтинг Порошенко это никак не повлияет. Потому что вокруг принятия этого закона он уже поднимает волну, пытается показать, что проталкивает принятие закона, а депутаты буксуют, никак не могут его принять. Сейчас он это все передал на поле Верховной Рады, и его совесть, якобы, чиста. А когда этот закон будет принят между первым и вторым туром, то он уже вытеснит из этого всего максимум позитива для собственного пиара.

Нужен ли такой закон сегодня? Я большой скептик этого закона. Я считаю, что сегодня украинскому языку ничего не угрожает, и украинский язык имеет все основания для того, чтобы сегодня развиваться. Вопросы языка должны решаться путем понимания и рыночных механизмов: свободная конкуренция языков, свободный контент, а не искусственно поддерживать язык.

Если посмотреть на нынешний закон о языке, то он более драконовский, чем Эмский указ, или Валуевский циркуляр в Российской империи, или межвоенное польское законодательство - почитайте тексты этих документов и почитайте законопроект, который предлагается. Украинцы, которые на протяжении длительного времени находились в состоянии гонимой нации, которую постоянно пытались подавить или пытались различным образом подавить их права, достигнув своей государственности, делают те же шаги, которые в свое время делали по отношению к ним.

Сегодня этот вопрос именно разъединяет украинцев, а не объединяет, и играет не в пользу Украины, а в пользу тех или иных политиков. Они стараются не столько объединить народ и нацию, как объединить свой электорат.