Россия попытается сорвать выборы в Украине: на что нацелился Путин

Россия будет всячески пытаться задействовать свои рычаги на президентских выборах в Украине, чтобы украинцы потеряли уверенность в их результатах. Такое мнение высказал "Апострофу" американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, в прошлом - командующий Сухопутными силами США в Европе.

Об угрозах со стороны России в период выборов

Уверен, что будет вмешательство или через угрожающую деятельность, или кибератаки, или попытки подорвать доверие людей к результатам. Вот чего я ожидаю больше всего - их действий, направленных на то, чтобы украинцы потеряли уверенность в результатах. Уверен, что члены правительства и другие высокопоставленные лица уделяют большое внимание защите честности выборов.

Не знаю, стоит ли ожидать каких-то конкретных действий после выборов. Надеюсь, независимо от результатов двух туров произойдут три вещи. Во-первых, Россия проявит уважение к свободе украинских избирателей. Во-вторых, немедленно освободит 24 украинских моряков, которые находятся в тюрьме в Москве, и вернет три незаконно захваченных корабля. И в-третьих, Россия, как призывает остальной мир, вернет Украине Крым.

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О коррупционных скандалах и поддержке Украины

У Украины очень много друзей. Очень многие страны и лидеры желают Украине успеха, реализовать свой потенциал и быть достойной отваге своих солдат. Все хотят, чтобы Украина была успешной. Но когда вы продолжаете видеть такие сообщения, конечно, есть вероятность, что со временем друзья Украины потеряют уверенность.

Понятно, что и россияне это используют, как только могут, чтобы посеять раскол среди украинцев, чтобы украинцы потеряли уверенность в себе.

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