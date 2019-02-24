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Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы

Россияне никогда не откажутся от планов покорить Украину

Густав Грессель, немецкий эксперт, специально для "Апострофа" воскресенье, 24 февраля 2019, 10:11
Россияне никогда не откажутся от планов покорить Украину Фото: GettyImages

О главных достижениях и очевидных проблемах Украины после Евромайдана, а также о дальнейших агрессивных планах России против Украины и вмешательстве в парламентские выборы "Апострофу" рассказал Густав Грессель, эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Об успехах Украины после Евромайдана

Если говорить о безопасности, то достижением Украины было возрождение собственных Вооруженных сил. Украина сделала достаточно большие шаги вперед и в сферах государственных закупок, энергетики, микролиберализации, дерегуляции, децентрализации, здравоохранения, трудового законодательства.

Среди очевидных проблем и провалов - судебная реформа, нереформированная прокуратура, нереформированная полиция.

В этом году во время парламентских выборов будет заметной и другая проблема: реформа избирательного законодательства была ограниченной, поверхностной. Не было конституционной реформы. Поэтому, какими бы ни были результаты президентских и парламентских выборов, люди олигархов все равно будут в Раде. Также административный тупик между правительством и президентской администрацией может остаться или даже совсем усилиться - в зависимости от результатов выборов.

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О российской агрессии против Украины

Война на Донбассе, очевидно, пошла не так, как они планировали - они серьезно просчитались касательно украинской внутренней политики. Однако у них до сих пор остались эти амбиции, поэтому пока рано говорить, что Россия проиграла, победила или остановилась. Потому что для россиян это долгосрочный проект по покорению Украины, и они еще не сдались. Поэтому мы где-то посередине всего противостояния.

Россияне считают, что до сих пор могут использовать недостаточность реформ и слабые стороны украинского государственного управления, и это опасно.

Сейчас они ждут. Россияне почти перестали надеяться, что они могут "победить" на президентских выборах - пророссийские кандидаты есть, но они не очень популярны. Думаю, они ожидают, чтобы как можно больше вмешаться в парламентские выборы, а затем попытаться подкупить людей, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы.

Полную версию интервью с Густавом Гресселем читайте на "Апострофе" в ближайшие дни.

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