Дебаты перед выборами: кто рвется на разговор с Зеленским и что "грозит" за отказ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает обязательное проведение теледебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром. В случае неявки претенденту грозят суровые санкции, вплоть до отмены регистрации в Центральной избирательной комиссии (ЦВК).

В политических кругах говорят, что законопроект был зарегистрирован с расчетом на то, что во втором туре встретятся действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, именно в такой исход первого тура верят многие в президентской команде. Почему этот законопроект больше похож на пиар, - в материале "Апострофа".

Мало общается с прессой

Владимиру Зеленскому предъявляют немало претензий о том, что он не так активно участвует в публичных дискуссиях и общении с прессой, как другие кандидаты. Больше всего это делают представители президентской команды, которые активно на этом пиарятся.

Например, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко на днях пытался поймать Зеленского, чтобы пообщаться с ним на камеры, а другие представители президентской команды – вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат Мария Ионова зарегистрировали законопроект, который предусматривает обязательное участие в теледебатах перед вторым туром.

Проводить дебаты предлагается за счет средств государственного бюджета, которые выделяются на подготовку и проведение выборов.

"Избиратели должны сделать осознанный, а не скайп-выбор. Петр Порошенко готов к дебатам с кем угодно, кто выйдет во второй тур. А в случае выхода туда персонажа Зе, есть предчувствие, что его попробуют спрятать от народа на три недели", - написала на своей странице Ирина Геращенко. Таким образом, косвенно подтвердив, что новый законопроект рассчитан на то, что именно Зеленский и Порошенко выйдут во второй тур. Именно такая конфигурация, как считают многие в окружении Порошенко, была бы для него оптимальной, так как, по их мнению, в ораторском искусстве Порошенко намного сильнее и на фоне Зеленского смотрелся бы выигрышнее, рассказывают "Апострофу" в политических кругах.

Принятие закона маловероятно

Авторы законопроекта предложили, что за неявку на теледебаты ЦВК должна немедленно принимать решение об отмене регистрации кандидата на пост президента, а выделенное для теледебатов время отдавать другому претенденту.

Однако и юридически, и технически голосование за этот законопроект до второго тура маловероятно, говорят в политикуме.

"До второго тура у нас остается фактически одна пленарная неделя, и там мы будем заканчивать рассмотрение закона о языках, после этого приступим к рассмотрению законопроектов о незаконном обогащении. И только после этого технически возможно приступить к рассмотрению законопроекта о дебатах, но на это потребуется больше двух недель. Потому что, согласно регламенту, его нужно рассматривать в двух чтениях и вносить правки, например, а на это просто не будет времени. Так что, это все больше похоже на пиар", - говорит "Апострофу" один из членов президентской фракции, который пожелал остаться неназванным.

Кроме того, говорят депутаты, этим законопроектом фактически предлагается внести изменения в уже существующий "Закон о выборах президента Украины", а это будет негативно воспринято западными партнерами.

"Менять законодательство во время избирательного процесса нельзя, нет прямой нормы закона, запрещающей это, но это может быть негативно воспринято мировой общественностью, да и в самой Украине", - комментирует один из народных избранников.

Еще один момент, на который указывают нардепы, - это слепая уверенность, что во второй тур выйдет именно пара Зеленского и Порошенко.

"Если выходить на дебаты с Зеленским, у Порошенко есть шансы, а если с Тимошенко? Она не менее сильный оратор, чем Порошенко. А быть уверенным, кто из них попадет во второй тур сейчас нельзя, потому что далекие села, где у Юлии Владимировны традиционно более высокий результат, чем у Порошенко, никто не исследовал", - говорит один из нардепов, приближенных к ЮВТ.

Нужен запрос избирателя

Также о своем желании пообщаться с Зеленским заявил и кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не самого, а со своей пятеркой, и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит в этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке. Я готов провести дебаты с Владимиром Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

facebook/Анатолій Гриценко

Политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков рассказал "Апострофу", что они готовы к дебатами, если увидят запрос украинского избирателя.

"Мы готовы ко всему, если украинскому избирателю важно слышать слова, а не дела, то, наверное, да. Но я бы хотел напомнить, что в 2014 году Петр Порошенко не вышел на дебаты с Юлией Тимошенко. Тогда его команда не сильно об этом переживала и рассказывала о демократии. Зеленский показал, что он достаточно неплохо общается с журналистами, с международными журналистами, с европейскими бизнес-ассоциациями. Поэтому само мероприятие не является проблемой, является проблемой ограниченность в ресурсах. Я думаю, она будет сохраняться и после первого тура, поэтому мы сначала пройдем испытание 31 числом, а потом вернемся к этому вопросу", - рассказал Разумков.

А Порошенко не пришел

Нужно отметить, что в действующем законе о выборах президента есть норма о проведении дебатов, однако она не носит обязательный характер, потому политики в разное время игнорировали их. Например, в 2010 году на дебаты с Юлией Тимошенко не явился Виктор Янукович, и все время было отведено ЮВТ, которая дискутировала с пустой трибуной.

В 2014 году не состоялись уже упомянутые дебаты между Порошенко и Тимошенко. Тогда ЮВТ несколько раз призывала Порошенко выйти с ней на дебаты, однако их публичная встреча так и не произошла.

А полноценные дебаты в Украине происходили дважды: между Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой в 1994 году. Второй раз дебаты состоялись в 2004 году, когда в эфир вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович. С тех пор посмотреть полноценные дебаты кандидатов в президенты, как это происходит в США, где дебатируют представители республиканцев и демократов в эфире крупнейших телеканалов страны, украинскому избирателю так и не представилась возможность.