Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Президентскую кампанию-2019 как только не называют - то одной из самых грязных, то наиболее непредсказуемой. Тем не менее, характеризуется эта кампания еще и нетипичными для украинского политикума объединительными процессами. Почему это важно, и как союзы политиков могут повлиять на результаты голосования 31 марта - разбирался "Апостроф".

Выгодный союз

Внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута на этих выходных объединился с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко. "Партия "Основа" будет делать все, чтобы Юлия Владимировна победила", - подчеркнул Тарута во время их совместной пресс-конференции. По его словам, это важное политическое решение он принял "для создания мощной альтернативы действующему президенту страны".

О том, что Таруту относят к сфере влияния Юлии Владимировны говорили давно. Впрочем, политик развернул довольно активную избирательную кампанию, поэтому решение объединиться с командой Тимошенко стало хоть и логичным, но для многих - неожиданным.

Как рассказали "Апострофу" в штабе Тимошенко, переговоры об объединении шли еще с лета, но в силу разных причин политики оформили сотрудничество только сейчас. "Понимая, что такое объединение значительно усилит позиции Тимошенко, на Банковой всячески пытались этому препятствовать", - говорит собеседник издания, считая, что именно по этой причине постоянно вбрасывались через различные каналы "советы" о том, что объединяться не стоит, так как у ЮВТ более национально сознательный избиратель, а у Таруты - русскоязычный.

По мнению политолога Константина Бондаренко, Тарута авторитетный, но не электоральный. "Таких уважают, но за таких не голосуют", - добавил эксперт, отмечая, что все равно сотрудничество политиков может иметь неожиданный положительный результат.

"Иногда при объединении политиков действует принцип легирования, хорошо известный химикам и металлургам. Когда в середине XIX века Мюшет (Роберт Форестер Мюшет, английский металлург, - "Апостроф") добавил к стали 2,5% марганца, он получил сверхпрочный сплав. Казалось бы, доза микроскопическая, но результат - впечатляющий. Что получила Тимошенко? В первую очередь, легитимацию в глазах части избирателей Юго-Востока. Моя гипотеза - в первую очередь среди тех избирателей, которые, как ни странно, были готовы голосовать за Зеленского (в последнее время он совершил экспансию в электоральную нишу 45+, теперь эти голоса частично могут отойти от него)", - отмечает эксперт, добавляя, что именно Тарута может стать катализатором активности Тимошенко в другом плане.

"Он посылает сигнал - не столько своему избирателю, сколько региону. Объединение Тимошенко и Таруты практически не отнимает голосов от Александра Вилкула (это другая ниша), но расширяет электоральные возможности Тимошенко. Она перестает конкурировать исключительно с Порошенко на Западе и в Центре", - резюмировал эксперт.

Кроме того, как уже писал "Апостроф", по мнению политолога Петра Олещука, Тарута начал президентскую кампанию не с целью участия в президентской гонке.

"Это делается с прицелом на парламентские выборы. Чтобы потом претендовать, например, на должность премьер-министра в новых раскладах. Потому что любому президенту, кто бы им ни был, необходим будет, с одной стороны, премьер-министр, на которого можно положиться в восточных областях, а с другой стороны, технократ, который бы не лез в его президентские дела. Здесь должен быть такой тандем", - отметил "Апострофу" политолог, подчеркивая, что новому президенту в этой ситуации выгодно сделать ставку на "центрист-технократа, который представляет восток Украины и в то же время не связанный с бывшими регионалами". Именно такой кандидатурой, по мнению эксперта, и может стать Сергей Тарута.

Как рассказал "Апострофу" политолог Андрей Золотарев, для Тимошенко объединение с Тарутой - "вполне логичный и прогнозируемый шаг, поскольку у них есть схожесть программ".

"Как минимум, Тарута является мостиком и коммуникатором с промышленными кругами юго-востока. Это может дать импульс кампании Тимошенко, но не рейтинг. Это объединение важно на уровне комиссий в ЦИК для противодействия фальсификациям", - отметил Золотарев.

По информации политолога Владимира Дзивидзинского, Тарута продолжит активную избирательную кампанию и предвыборный тур по стране. Планируются и общая с Тимошенко видеореклама, и общие бигборды. "Но на парламентские выборы партия "Основа" пойдет отдельно от "Батькивщины", - сказал "Апострофу" Дзивидзинский.

Фото:facebook.com/Sergiy Taruta

"Великий объединитель"

В целом же, одним из первых объединительный процесс запустил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, собрав под крылом своей партии сначала "Альтернативу" Егора Фирсова, а затем Европейскую партию Николая Катеринчука и "Родную страну" Николая Томенко.

Позже, в конце февраля, Андрей Садовый после длительных переговоров решил снять свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко.

"Пришло время - объединить усилия и побеждать мародеров, чтобы дать шанс Украине и украинцам. Через несколько часов - встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важное и ответственное", - так анонсировал тогда встречу на своей странице в Facebook Анатолий Гриценко.

Кроме того, как подтвердили "Апострофу" источники в штабах Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко, после "кофе" с Садовым Гриценко встречался и с Юлией Владимировной. Политики обсудили условия политической конкуренции, в которой не будут воевать друг с другом.

"Мы объединяемся против фальсификаций, но если говорить более масштабно, то хотим объединить усилия, чтобы президентом снова не стал Порошенко", - так прокомментировал встречу "Апострофу" один из штабистов Тимошенко.

О необходимости выдвижения единого кандидата в президенты от демократических сил политики говорят долго. Однако до последнего не могли решить, кто именно должен возглавить это движение. Видимо, поэтому объединение Гриценко с Садовым состоялось с опозданием и вряд ли как-то может повлиять на ход президентской кампании. Впрочем, отмечают политологи, "союз" может пригодиться политикам перед парламентскими выборами.

Юго-восточный акцент

По мнению многих политологов, то, как проголосует юго-восточный регион может существенно отразиться на конечном результате выборов. А в этом регионе, как известно, всегда было много сторонников "Оппозиционного блока".

"Ниша бело-голубых очень большая - это порядка 20-25% процентов. Больше нее - только либералы-демократы и демократическая оппозиция", - отмечает в комментарии "Апострофу" политический эксперт МЦПИ Игорь Петренко.

Впрочем, раскол партии, в последствии которого Юрий Бойко решил объединился с политической силой Вадима Рабиновича "За жизнь", несколько ослабил их позиции и тем самым раздробил голоса избирателей.

Однако, в последний день, когда кандидаты в президенты могли снять свою кандидатуру с выборов, лидер партии "Наши" Евгений Мураев решил поддержать заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и призвал всех своих сторонников голосовать за него.

Как отметил позже в комментарии "Апострофу" коллега Александра Вилкула по фракции Вадим Новинский, по его мнению, именно Вилкул должен стать единым кандидатом от всех прогрессивных оппозиционных сил, которые, в том числе, имеют свои представительства на юго-востоке Украины.

Фото: Евгений Котенко

"Мы выступали всегда за то, чтобы все прогрессивные оппозиционные силы объединились ради будущего, мира, экономического развития и процветания нашей страны", - отметил Новинский. Для этого, по его мнению, все политики должны были убрать свои политические амбиции и "объединяться ради будущего страны" вокруг одной кандидатуры.

Собственно, с этой же целью политики собирают объединительный съезд "Оппозиционного блока", во время которого, как планируется, будет создана единая партия. Данное решение уже поддержали партия "Сильная Украина", общественное движение "Партия мира", "Партия христианских социалистов" и партия "Наши".

"Уверен, что данная единая сила уверенно победит на предстоящих парламентских выборах. Мы пойдем единым фронтом и победим", - резюмировал Новинский.

С прицелом на парламент

Один из главных факторов, который движет политиков в направлении объединительных процессов - противостояние действующему президенту, считает политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Это главный мотив всех подобных процессов", - отмечает эксперт.

По его словам, в этой избирательной кампании всего 8 кандидатов в президенты, которые имеют какой-либо политический вес, и большинство из них уже определились. Однако, остается еще лидер Радикальной партии - Олег Ляшко, который играет в одной нише с Юлией Тимошенко.

"И, кстати, РПЛ с "Батькивщиной" очень часто выступают единым фронтом в своих требованиях к власти. А так как у радикалов не все хорошо с рейтингами, это может также подстегнуть их лидера к подобным объединительным процессам. С другой стороны, у него достаточно известная политическая сила, с понятной аудиторией, поэтому для него важно, чтобы возможное объединение с кем-то не сыграло ему в минус", - считает эксперт.

По мнению Петренко, если президентом останется Петр Порошенко, в парламенте без сомнения будет создана некая антипорошенковская коалиция, которая и так уже достаточно давно начала формироваться.

"Главным драйвером вначале выступил Михеил Саакашвили, однако потом эти движения несколько утихли. В связи с последним скандалом вокруг "Укроборонпрома" и приближающимися выборами эти активности начали возобновляться и могут действительно достичь определенного результата", - резюмирует эксперт.

В свою очередь политолог Андрей Золотарев считает, что подобные объединения никоим образом не отобразятся на рейтингах кандидатов.

"Никогда в политике не происходит механического сложения рейтинга", - сказал Золотарев в комментарии "Апострофу".

Политолог также добавил, что объединения политиков перед выборами - как президентскими, так и парламентскими - еще возможны. "Я думаю, попытки будут. Но кардинальных союзов не стоит ожидать. Если и будут, то это объединения фигур третьего эшелона, которые не имеют никакого веса", - подчеркнул Золотарев.

Впрочем, повлияют ли подобные объединения на результаты выборов - узнаем уже через несколько недель.