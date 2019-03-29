Дело об отмывании миллиардов "семьи" Януковича: что стоит за подозрениями ГПУ

За несколько дней до выборов в СМИ просочилась информация, что ГПУ якобы объявила подозрение ряду влиятельных чиновников: экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, управляющему партнеру ICU Михаилу Пасенюку, действующему замглавы АП Борису Филатову и еще ряду политиков в махинациях с одиозным олигархом Сергеем Курченко и отмывании миллиардов "семьи" Виктора Януковича.

Но если посмотреть внимательней на список подозреваемых, то становится очевидно, что это якобы подозрение выдвинуто не просто одиозным личностям времен Януковича, а также ближайшему окружению уже нынешнего президента Петра Порошенко. Как оказалось позже, за скандальными подозрениями стоит не менее одиозный замглавы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик. Чьими руками Кулик хотел нанести удар по Порошенко - в материале "Апострофа".

Информация о том, что ГПУ взялась за ближайшее окружение Петра Порошенко - могла стать новостью разве что 1 апреля. Однако, 27 марта, всего за пару дней до выборов, малоизвестное американского издания Forum Daily сообщило, что ГПУ предъявило подозрения 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

"Судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, Генпрокуратура Украины наконец завершила расследование преступлений беглого олигарха Сергея Курченко. Члену "семьи" Януковича инкриминируют поистине чудовищные хищения: в частности, путем подлога документов и различных финансовых махинаций у "Нафтогаза Украины", "Укрнафты" и "Укргазвыдобування" он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 миллиардов гривен (при курсе около 8 гривен/доллар). Также у самого "Нафтогаза", по версии следствия, Курченко отобрал 5 миллиардов (!) гривен", - сообщило издание.

Также журналисты добавили, что "под каток" расследования финансовых махинаций "семьи" Януковича и друзей действующего президента Порошенко попал одиозный экс-министр экологии Николай Злочевский и даже чиновники из ближайшего окружения действующего президента Порошенко.

"Так, Гонтаревой, вместе с одним из руководителей инвесткомпании ICU Константином Стеценком, вменяется "содействие преступной организации и содействие в незаконном завладении чужим имуществом" - денежными средствами ПАО "Аграрный фонд", на общую сумму 2,069 миллиардов гривен, путем заключения АО "Брокбизнесбанк" "липовых" договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" по договорам прямого РЕПО с Национальным банком", - утверждает издание Forum Daily.

Кроме того, по их информации, экс-главе администрации президента Борису Ложкину и заместителю главы администрации президента Алексею Филатову были объявлены подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывании) денежных средств в размере более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг", совладельцем которого в момент проведения этих операций был нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Спустя некоторое время генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook подтвердил информацию, а также сообщил детали объявления подозрений высокопоставленным чиновникам страны в рамках дела Курченко.

"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний). Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства", - добавил Луценко.

Кто стоит за "громким" расследованием

Как стало известно позже, за скандальными подозрениями стоит замглавы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик.

Сам Кулик в комментарии УНИАН подтвердил появившуюся информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко. "Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены", - сообщил Кулик.

Но, по мнению журналиста Юрия Бирюкова, Кулик сделал это незаконно.

"Он не является руководителем расследования, по словам руководства ГПУ, а фигуранты подозрения не были приглашены в ГПУ, это нарушение статьи 42 КПК, то есть подозрение не стало юридическим фактом и не вступило в силу. Это бумага, оформленная высокопоставленным сотрудником ГПУ", - написал Бирюков.

Тот факт, что так называемое сообщение о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Стеценко, Филатову и другим было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, а именно не было наличия достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров, личного вручения, подтвердила вечером и пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Предвыборная лихорадка явно портит людей", - написала Сарган, добавив, что правовую оценку действий прокурора Кулика установит Государственное бюро расследований (ГБР).

Кулик же считает, что коллеги из ГП распространяют противоречивую информацию. "Я являюсь прокурором по делу Курченко. Это дело расследовалось 5 лет и объем доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Год назад суд дал разрешение на спецрасследование по Курченко, и последнее время группа прокуроров занималась документальным оформлением материалов дела и написанием подозрений причастным лицам в окончательном виде", - говорится в заявлении Кулика.

По его данным, подозрение лично Курченко состоит из 1360 страниц и включает в себя эпизоды по сговору различных лиц при совершении различных преступлений.

В Тель-Авив по делу

Сам же Кулик утверждает, что отправлял подозрения представителям окружения Порошенко по делу Курченко, которое он ведет - почтой. "Потому что в Украине существует "каста неприкосновенных", - отметил Кулик.

Впрочем, как нам сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах, 13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, проинформировав руководство ГПУ, что причина визита - лечение дочери. Соответствующий документ оказался в распоряжении "Апострофа".

Однако, по данным источников, Кулик встречался с проживающим в Израиле олигархом Игорем Коломойским.

Позже на своей странице в "Фейсбук" Юрий Бирюков также подтвердил эту информацию, ссылаясь на свои источники.

"Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать таким образом экс-главу Нацбанка Гонтареву. Это имеет большое значение для Коломойского в рамках большой юридической войны вокруг "Привата". Как известно, в настоящее время ГПУ и администрация национализированного "ПриватБанка" ведет тяжбы в Европе по возвращению выведенных Коломойским из банка активов и рефинансирования", - считает Бирюков.

На подобные обвинения Бирюкова отреагировал и сам Игорь Валерьевич, который подтвердил, что действительно в эти дни находился в Израиле, однако никаких встреч с прокурором Куликом у него не было.

"Я вообще не знаком с этим человеком, и не пересекался с ним никак. Все, что он делает, это его личная инициатива", - сообщил Коломойский.

Впрочем, источники "Апострофа" твердят об обратном. И в данном случае Игорь Валерьевич может, как это часто бывало, сознательно отводить от себя стрелки.

Кадровые проблемы в ГПУ

По мнению Юрия Бирюкова, такая "заказная операция Кулика" показывает, что кадровые проблемы в ГПУ колоссальные.

"Постыдно, что официальные бумаги сотрудник такого ранга оформляет просто потому, что его "попросили". Фальсификация документов ГПУ не допустима, какой бы острой ни была политическая война. Если хотел публичности - мог выйти на пресс-конференцию и все рассказать, если есть что рассказать. Надеюсь, Кулик ответит за это по закону", - возмутился Бирюков.

Журналист Сергей Щербина также припомнил сравнение Юрием Луценко Кулика с "апостолом Павлом".

Напомним, ранее в интервью "УП", на вопрос журналистов, почему Луценко часто прикрывает одиозных прокуроров, имея в виду как раз Кулика, генпрокурор ответил, что нет кристально чистых людей.

"Понимаете, не бывает кристально чистых людей. Бывают эффективные и неэффективные. Я против того, чтобы писать "одиозный Кулик" только потому, что ему предъявили претензию в наличии квартиры - не помню уже точно. Но сейчас он дает очень серьезный, подчеркиваю, общественный результат, на который боятся пойти другие. Поэтому да, я частично защищаю. Я раньше говорил это в милиции, скажу и сейчас. Не забывайте, что апостол Павел перед этим был Савлом", - сказал Луценко.

Тем не менее, медиа-сообщество и эксперты все происходящее оценили скептично и крайне негативно. Так, директор "Центра исследований проблем гражданского общества" Виталий Кулик и вовсе назвал все происходящее "трэшем и сюром".

С такой оценкой действий ГПУ согласилась и экс-сотрудник Администрации президента, бывший первый заместитель председателя Центризбиркома Марина Ставнийчук. "Берегите нервы, наблюдайте за этим со стороны", - призвала общественность к внимательности Ставнийчук.

Пользователи в сети также не остались в стороне.

А вот журналист Вячеслав Чечило считает, что дело может сыграть свою роль в будущем, особенно при условии смены власти.

"Кулик не просто объявил подозрения. Он собрал под эти подозрения некие документы, которые можно квалифицировать как доказательства. И эти документы уже никуда не денутся. Впрочем, самое важное в этой истории даже не то, есть там за что выписывать повестки или нет, а то, что за три дня до выборов от Порошенко побежали еще не так давно верные ему высокопоставленные силовики", - написал Чечило.

В целом же, это все демонтирует пропал реформы в Генпрокуратуре и неправильность подхода к формированию органов власти, в том числе правоохранительных, считает эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Это история жирная двойка в дневнике Луценко по результатам его трехлетнего нахождения на должности", - резюмировал эксперт.