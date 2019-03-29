До выборов еще будет много сюрпризов, а во втором туре начнется очень жесткая игра - известный журналист

Выборы президента Украины состоятся уже в воскресенье, 31 марта. Многие эксперты утверждают, что их результат способен изменить судьбу страны. Согласно почти всем социологическим исследованиям, в первом туре победа одного кандидата практически невозможна. Но кто выйдет во второй тур, предсказать не может никто. Споры о том, кто должен стать новым главой государства, уже раскололи общество. В интервью "Апострофу" соучредитель Украинского института будущего, шеф-редактор аналитического портала "Хвиля" ЮРИЙ РОМАНЕНКО рассказал, что до дня голосования еще может произойти много событий, но избирателям нужно думать и анализировать, за что ты голосуешь, потому что именно от нас зависит, по какому пути пойдет Украина.

- По данным ЦИК более 315 тысяч украинцев сменили место голосования. Можно ли считать, что это большое количество желающих и явка в целом будет высокой?

- Я не могу сказать, что это какая-то огромная цифра, хотя в последние дни мы видели большие очереди желающих сменить место голосования. Я думаю, что реальное количество тех граждан, которые должны были зарегистрироваться, потому что живут не по месту прописки, должно быть в несколько раз больше. И еще есть несколько миллионов граждан, которые находятся за границей. Это все указывает на то, что мобилизация избирателей может быть достаточно большой. К примеру, будут готовы прийти около 80% сторонников Порошенко, у Тимошенко - до 90%, у Зеленского - около 70%. Но у последнего проблема, что треть его избирателей, а то и больше, могут не дойти до избирательных участков. Поэтому да, рейтинг у него высокий, но в реальности все может обернуться по-другому, учитывая, что у него нет своих "сеток" в регионах, здесь даже речь не о подкупах, а об агитаторах, членах комиссий и т.п. Поэтому ему будет труднее "взять за руку" избирателя и привести на участок. А эти "партийные сетки" есть у его главных соперников - Тимошенко и Порошенко. Поэтому может быть много сюрпризов, и с этим связанна главная интрига. Поскольку все кандидаты дышат нос в нос в плане прохождения во второй тур, но никто не знает, кто из них пройдет.

- Последние рейтинги показали, что Порошенко уже обошел Тимошенко. Чем вы это объясняете? Потому что после скандала вокруг Укроборонпрома, казалось, что его рейтинг рухнет?

- Во-первых, нашему избирателю очень нравится, когда его обкрадывают, обманывают, нагибают и т.д. Второе объяснение, что, вероятно, зеленый змей-искуситель добрался и до наших социологов. Потому что за несколько дней до этого в рейтингах Разумкова у Порошенко было 16%, через три дня скачек до 22,7%. Я не верю в этот процент. Потому что это означало бы, что он фактически достиг потолка до второго тура. Учитывая, что он имеет практически 50% антирейтинга, то есть это люди, которые его ненавидят и не будут за него голосовать ни при каких обстоятельствах, и еще около 25% - которые просто его не любят. То есть возникшая цифра вообще не понятна.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- В МВД заявили о том, около 20% украинских избирателей на выборы не ходят, и за счет них возможны фальсификации со списками. Это поможет вывести во второй тур кого-то из топовых кандидатов?

- Когда в одной квартире регистрируется по 500-700 людей, это уже должно насторожить… Потом есть еще "мертвые души" в избирательных списках, которые на каждых выборах всплывают.

Это все создает предпосылки того, что Порошенко не проходит во второй тур. Он социологически не может победить, он на третьем месте. У Тимошенко равномерный рейтинг по всей стране, и своих 20-22% она имеет. У Зеленского аналогично - около 30%. Ключевой вопрос, сколько из этого процента дойдет до избирательных участков? К примеру, не дошло 7-8%, все равно остается большой процент, готовых голосовать за Зеленского. А у Порошенко около 15-16% - потолок, соответственно, он не дотягивает до лидеров гонки порядка 5-7%. Вот эти 5-7% они и будут пытаться натягивать такими способами - "сетками", различными махинациями.

Вопрос, смогут ли правоохранительные органы контролировать и фиксировать все махинации? Потому что, если Порошенко проползает во второй тур, тогда начинается очень жесткая игра.

Есть еще второй момент. Если Порошенко видит, что он не проходит во второй тур, то он будет использовать все эти нарушения для того, чтобы обосновать отмену выборов через суд. То есть, чем больше ты создаешь предпосылок для хаоса, тем больше вероятность, что в случае плохой тенденции для него, этот хаос можно использовать как логическое и вполне правовое обоснование, чтобы сорвать результаты выборов.

- По вашему мнению, Зеленский - самый удобный кандидат во втором туре, как для Тимошенко, так и для Порошенко?

- Конечно. Для Тимошенко лучше встретиться во втором туре с Зеленским, потому что так будет более спокойно. Ведь даже если Тимошенко проиграет Зеленскому, турбулентности или какого-то кризиса не будет. Юлия Владимировна и Зеленский могут после выборов попытаться сформировать коалицию. Или она может выждать до парламентских выборов, и если Зеленский будет недоговороспособен, то они все будут выжидать, когда он начнет терять рейтинг и воспользуются этим. Тем более что Тимошенко о "новом курсе" заявила: давайте сделаем парламентскую республику, где будет канцлер. В этом случае, действительно убирается дуализм, который есть сегодня - вертикаль Кабмина и вертикаль президента, постоянно конкурирующие между собой. Поэтому мы имеем то, что имеем 27 лет. То есть Юлия Владимировна, даже проиграв президентские выборы, имеет шанс остаться на коне, выиграв парламентские.

Если Порошенко попадает во второй тур, то они будут рассматривать Зеленского как слабого кандидата. Я думаю, что они вывалят какие-то переговоры между Зеленским и его партнерами в России, и будут на этом играть. Это может не сработать, потому что для многих людей Порошенко стал абсолютным злом, и доверия к нему нет.

Может сработать какая-то эскалация. Петр Алексеевич может придумать очередной "Азов", и все будут говорить: смотрите, русские нам опять угрожают, не время менять командующего. Вот это может сработать.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Сериал "Слуга народа" - это предвыборная агитация?

- Формально, нет. Скажем, это грамотно закамуфлированный инструмент, который, конечно же, играет в пользу Зеленского, и в котором избирателю доносят базовые месседжи кампании Зеленского, поскольку все ассоциируют сериал с ним.

- Официально на избирательную кампанию потрачено более миллиарда гривен. Неофициально, очевидно, сумы гораздо больше. Такие колоссальные вливания за победу - понимание того, что эти деньги в короткие сроки вернутся или, может, это все-таки альтруизм?

- Я думаю, что реально там потрачено миллиард долларов. Очень смешно, на счет альтруизма. Когда ты понимаешь, сколько ты можешь заработать в следующие пять лет, вот взять даже пример Петра Алексеевича, то потратить миллиард - не так уж и много для пролонгации своей собственной каденции. А потом сидеть и паразитировать за счет облигаций внутреннего займа, либо евробонды продавать через какие-то офшоры, контролируя НБУ и финансовую систему и ставить завышенные проценты. Мы же, налогоплательщики, это все оплачиваем. Поэтому важно думать, за что ты голосуешь.

Каждая группа избирателей выбирает, за какую группу функций будет голосовать. Группа избирателей Порошенко выбирает функцию поддержки мыльного пузыря. То есть эти люди хотят жить в мыльном пузыре: язык, вера, мнимая патриотичность. Приход Зеленского - это приход антисистемного, либерального электората, который хочет либерализации, который хочет, чтобы государство перестало лезть в карманы украинцев. И третий электорат - патерналистский, который идет за Юлей Владимировной, который хочет сильное государство, которое будет играть сильную роль. Она разыгрывает образ этой сильной "матери", которая в случае победы обеспечит справедливость. И есть "болото", которое между этими тремя группами бегает.

Каждая из этих групп хочет от государства некие функции. Например, группа Зеленского хочет, чтобы у государства было меньше функций, это такие либералы. Юлина группа - это социал-демократы с украинским лицом. А у Порошенко - национал-демократы, которые трансформировались в национал-консерваторов с архаичным курсом, где различные скрепы играют важную роль. Путин делает то же самое, Трамп пытается это же делать. Тут важно помнить, что мы выбираем не людей, а боремся за функцию со стороны государства, за конфигурацию, которая обеспечивает наше продвижение. Поэтому не нужно делать свой выбор исходя из того, что: Петя мне не нравится, не буду за него голосовать, или Зеленский несерьезный, или Юлю не люблю. Нужно выбирать функцию государства, меньшее зло и возможность реальных изменений.

- Какой будет день выборов - 31 марта? Какую прогнозируете явку?

- Будет весело. Споры за лучшего кандидата в очередях, насыщенная работа внутри штабов, кого подтащить за 1000 гривен, кого притащить за руку, кого подставить. К восьми вечера, когда избирательные участки будут закрываться, все с нетерпением будут ждать результатов экзитполов, каждый будет ждать свой, чтобы сказать, что это самый справедливый и честный результат. И самое интересное начнется, когда будут считать голоса, потом ставить мокрые печати. Но главное, чтобы эти бумажки с мокрыми печатями по дороге куда-то не исчезли. А потом будут скандалы, выяснение отношений, но дай бог, чтобы не началась стрельба.

Явку сложно прогнозировать, но рекордной она быть не может в стране, в которой нет нескольких миллионов человек. Реальное количество людей, которые могут голосовать не больше 24 миллионов. Поэтому на избирательные участки могут прийти, в лучшем случае 70% этих людей, то есть судьбу страны будут решать 17-18 миллионов человек, из которых половина - пенсионеры. Поэтому так важно прийти на выборы и проголосовать. Чем больше будет явка, тем меньше будет возможность фальсификаций.