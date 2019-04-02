Итоги первого тура выборов президента Украины с Сергеем Гайдаем

"Апостроф" продолжает подводить итоги первого тура выборов президента Украины.

2 апреля в гостях у "Апострофа" побывал политтехнолог Сергей Гайдай, который рассказал свое мнение об итогах голосования 31 марта.

В частности, Гайдай выразил свою точку зрения по ключевым вопросам на сегодняшний день:

- сможет ли Порошенко догнать такой большой отрыв от Зеленского и за счет чего;

- чем объяснима небольшая разница между вторым и третьим местом;

- как западные партнеры будут реагировать на президента Зеленского.

На эти и другие вопросы в студии "Апостроф TV" ответил Сергей Гайдай.