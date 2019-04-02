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Политика

Выборы президента 2019

Итоги первого тура выборов президента Украины с Сергеем Гайдаем

Сергей Гайдай в эфире Апостроф TV

вторник, 2 апреля 2019, 15:02
Сергей Гайдай в эфире Апостроф TV Фото: Евгений Котенко / Апостроф

"Апостроф" продолжает подводить итоги первого тура выборов президента Украины.

2 апреля в гостях у "Апострофа" побывал политтехнолог Сергей Гайдай, который рассказал свое мнение об итогах голосования 31 марта.

В частности, Гайдай выразил свою точку зрения по ключевым вопросам на сегодняшний день:

- сможет ли Порошенко догнать такой большой отрыв от Зеленского и за счет чего;

- чем объяснима небольшая разница между вторым и третьим местом;

- как западные партнеры будут реагировать на президента Зеленского.

На эти и другие вопросы в студии "Апостроф TV" ответил Сергей Гайдай.

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