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Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 98% - Зеленский побеждает (обновляется)

вторник, 02 апреля 2019, 01:11

В Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Вашему вниманию официальные результаты Центризбиркома, которые постоянно обновляются.

В УКРАИНЕ ВЫБИРАЮТ ПРЕЗИДЕНТА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО, ВИДЕО И КОММЕНТАРИИ

Владимир Зеленский
30,23%
Петр Порошенко
15,92%
Юлия Тимошенко
13,40%
Юрий Бойко
11,63%
Анатолий Гриценко
6,93%

Обработано уже 97,10% бюллетеней.

1. Владимир Зеленский - 30,23%,

2. Петр Порошенко - 15,92%,

3. Юлия Тимошенко - 13,40%.

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур.

Напомним, по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%.

Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.

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