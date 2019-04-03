Итоги первого тура выборов президента Украины с Андреем Вигиринским

"Апостроф" продолжает подводить итоги первого тура выборов президента Украины. По результатам голосования во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

3 апреля в гостях у Апостроф TV был политический эксперт Андрей Вигиринский, который ответил на следующие вопросы:

- Состоятся ли дебаты между Порошенко и Зеленским? И нужны ли они?

- Остался ли у Порошенко электоральный запас?

- Можно ли уже говорить о том, что окружение Порошенко начинает "переобуваться", потому что не верит в его победу?

- Успеет ли Верховная Рада до второго тура принять языковой закон, и поможет ли это Порошенко?

- К кому перейдут голоса кандидатов, которые набрали больше 5%?

- Ожидается ли во втором туре высокая явка?