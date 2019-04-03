Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 99,8% - Зеленский побеждает (обновляется)

В Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.
Вашему вниманию официальные результаты Центризбиркома, которые постоянно обновляются.
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Обработано уже 99,88% бюллетеней.
1. Владимир Зеленский - 30,23%,
2. Петр Порошенко - 15,95%,
3. Юлия Тимошенко - 13,39%.
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур.
Напомним, по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%.
Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.