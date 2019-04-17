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Нужны ли Зеленскому дебаты с Порошенко - супруга кандидата

Елена Зеленская рассказала о подготовке своего мужа к предвыборным дебатам

Юлия Забелина среда, 17 апреля 2019, 14:03
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Елена Зеленская рассказала о подготовке своего мужа к предвыборным дебатам Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Сейчас активно обсуждается тема дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, и некоторые критикуют ораторские способности Владимира, особенно, на фоне действующего президента Порошенко. На эти и некоторые другие вопросы, в эксклюзивном интервью "Апострофу" ответила супруга кандидата в президенты - ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ.

- Может ли Владимир Зеленский противостоять в дебатах Петру Порошенко?

- Однозначно, может. Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он готовится сейчас. Самое главное в этом всем, что он всю свою предвыборную программу не пытался играть в политика, он какой был, таким и есть. И все его публичные высказывания, все интервью, все видео — это все было неподготовленным. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался (улыбается). Но дебаты - это публичное выступление, а он в этом хорош.

- Стоит ли Зеленскому вообще выходить на дебаты?

- Это вопрос, и правда, дискуссионный, мы все очень много об этом говорим. Но с другой стороны, какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании. Что-то, наверное, нужно рассказать дополнительно. Показать, в чем ты уже разобрался и что ты собираешься делать, есть много интересных моментов. Сторонники точно не отвернутся, но есть еще люди, которые не понимают, кто он, и выступают против только потому,что им кажется, что за этой фигурой ничего не стоит: ни команды, ни плана действий. Таких людей можно попытаться убедить - и мне кажется, такой шанс есть.

- Нужно ли Зеленскому выйти к журналистам?

Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. Я не советовала ему выходить к журналистам. На самом деле и без того много выходов, кому-то отказывают, но многим нет. Просто все успеть нереально. Одна из претензий заключается в том, что он опять же, неопытный, но знания и опыт накапливаются. Все последние месяцы он этим занимался, у него целыми днями идут консультации с экспертами. Это сложный процесс, это даже не учеба, это работа. Он должен вникнуть фактически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно.

- Как вы относитесь к "черной" кампании и к обвинениям в наркомании?

Когда такого нет и никогда не было, возникает просто усталость от всего этого. Усталость не только у нас, но и у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя мы никого и не подтягиваем в свои ряды. Мы не обращаемся к певцам, артистам, которые знают нас много лет с просьбой поддержать нас. Но бывает, они сами не выдерживают этой лжи, говорят, как есть на самом деле, и это приятно. В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать. Но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать-то не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу, вот и все.

Полную версию интервью с Еленой Зеленской читайте на "Апострофе" в ближайшие дни

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