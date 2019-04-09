Русский язык, кумовство и "наркоман" Зеленский: главные тезисы и полное видео выступления Порошенко на ТВ

8 апреля кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко принял участие в ток-шоу "Свобода слова", где сделал ряд громких заявлений.

Выборы президента Украины

По словам Порошенко, он никогда не преследовал желания понравиться, а занимался "важными вопросами для всего украинского общества".

"Нельзя верить штампам, которые навязываются нам из-за рубежа. Раскалывает избирательная кампания, которая пытается создать искусственные образы, которые сталкивают людей. И это точно не украинский интерес. 21 апреля выборы закончится. Все будет хорошо. Мы никому не дадим расколоть страну. Друзья, первая позиция – мы должны сохранить Украину", - сказал он.

О "кумовстве" в политике

В случае победы на выборах Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы к власти пришли настоящие профессионалы. При этом глава государства пообещал искоренить "кумовство".

"Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей не будет, пока Петр Порошенко является президентом, в том числе во время второго срока", - сказал он.

О предстоящих дебатах с Зеленским

Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля.

"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го и сделаю все возможное, что от меня зависит ... Я буду, чтобы у вас было право - ключевое право демократии - голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, написанный политтехнологами", - отметил он.

О Зеленском

Прокомментировал Порошенко и свое скандальное заявление о том, что его оппонент во втором туре Владимир Зеленский может быть наркоманом.

"Я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал, ибо я не имею для этого никаких оснований. Я подчеркиваю право граждан Украины иметь 100-процентные гарантии, что будущий президент и будущий Верховный главнокомандующий гарантированно не зависим от наркотиков", - сказал Порошенко.

О русском и украинском языках



По словам Порошенко, язык не нужно никому навязывать. Президент подчеркнул, что за пять лет его правления никто не заставлял людей общаться на украинском языке.

"Я считаю, что за эти пять лет нам удалось очень осторожно пройти, не заставляя никого общаться на украинском языке. А наоборот, это стало классно, драйвово, модно. Не только общаться, но и слушать украинские песни, смотреть украинские фильмы и читать украинские книги. Они продаются и люди их любят. А вы говорите - "за скобки", - подчеркнул Порошенко.

Об украинской армии



Порошенко не согласился со словами Зеленского о том, что армия раскалывает страну. По словам Порошенко, она наоборот объединяет народ.

"Армия сегодня является государственным институтом, который пользуется наибольшим уровнем доверия и уважения общества", - сказал он.

О церкви

Вопрос веры также объединяет страну, считает Порошенко.

"Когда вы говорите, что и церковь надо вынести "за скобки". О чем вы говорите? Напротив, церковь должна объединять. Она служит. Главное – не давите, не захватывайте храмы, не пытайтесь спекулировать Лаврами, священниками, владыками, потому что у каждого украинца своя дорога к Богу. И не навязывайте украинцу в какую церковь ходить, он сам без вас разберется", - сказал президент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат Олег Барна набросился с кулаками на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.