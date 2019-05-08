Мы пока не доверяем друг другу: как в Украине выбирали руководство Антикорсуда

В Кловском дворце 11 апреля 2019 года приняли присягу 38 судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС). Так, запуск долгожданного суда вышел на финишную прямую. Оставались лишь мелочи: дождаться окончания ремонта главного здания для ВАС, назначить главу и заместителя, а также определиться с датой начала работы суда. Если первый пункт зависит от технических моментов, то остальные два разрешили 7 мая, когда провели первое организационное собрание. Однако избрать председателя Антикорсуда оказалось не так просто: судьи несколько раз проваливали голосование. Виной тому - внутренние недоговоренности и личные амбиции. Как проходили главные назначения в Антикорсуд, разбирался "Апостроф".

Гладко стелили, да жестко вышло

Первое рабочее заседание антикоррупционного суда происходило в бывшем здании Печерского районного суда. Здесь его планируют разместить до окончания ремонта в основном здании на улице Кривоноса в Киеве. Единственный плюс временного "места жительства" - это расположение в центре столицы. Хотя с виду трудно сказать, что в этом здании размещается суд - дом больше похож на офисное здание. И теперь в его стенах могут какое-то время судить крупных коррупционеров.

Однако такое месторасположение совсем не устраивает 38 судей Антикорсуда, которые считают, что здание маленькое и неспособно вместить 200 сотрудников аппарата. Об этом они заявили на своем первом рабочем заседании во вторник, 7 мая.

Каждый из вопросов повестки дня вызывал дискуссию и споры. В такой атмосфере судьи провели почти 8 часов.

Больше всего времени было потрачено на избрание председателя Антикорсуда и его заместителя. Независимо друг от друга два источника среди судей подтвердили "Апострофу", что эта процедура должна была пройти гладко. За день до голосования они между собой обсудили всех кандидатов и возможных победителей.

"Не было никакого политического давления или долгих споров внутри. В выборе кандидатур сработали личные связи и первое впечатление", - рассказал не под запись один из членов суда.

Так, было решено выдвигать на должность председателя Олега Павлишина и Елену Танасевич. Первый - был фаворитом. Но во время голосования неожиданно для всех один из судей предложил рассмотреть еще и кандидатуру Маркияна Галабалы.

"Решение выдвигаться я принял вчера вечером, уже после того, как Павлишин и Танасевич сообщили о своем выдвижении", - поделился позже с "Апострофом" Галабала.

Из присутствующих никто не возражал против выдвижения третьего кандидата. Но проблемы возникли уже во время голосования.

В первый этап ни один из кандидатов не набрал необходимые 20 голосов: Павлишин - 14, Танасевич - 15, Галабала - 9. Последний после первого этапа был исключен из-за самого низкого результата. В условный второй тур прошли Павлишин и Танасевич, но и при повторном голосовании они не смогли преодолеть барьер в 20 голосов: 15 и 16 - соответственно.

Фото: Униан

Согласно нормам закона голосование проводится до того времени, пока все-таки председатель не будет избран. О чем рассказал журналистам проигравший Павлишин.

"Судьи настроены на выборы", - добавил он.

Яблоко раздора

Перед повторным голосованием было решено провести консультации, чтобы прийти к консенсусу и понять, в чем проблема. Судьи закрылись в одной из комнат суда и эмоционально обсуждали голосование. На это у них ушло около полутора часов. Время от времени из кабинета выходили угрюмые судьи, всем видом показывая, что пока никто не пошел на уступки. Причина - социальный статус судей.

После знакомства и назначения они условно поделились на две группы: тех, кто вышел из судебной среды, и тех - кто из адвокатской. Из-за этого ключевые назначения стали яблоком раздора. Так, адвокаты требовали, чтобы кто-то из их представителей был назначен на должность заместителя, если представитель судей станет главой. Или наоборот.

На должность заместителя выдвигались судья Виктор Маслов и адвокат Евгений Крук. Но у адвокатов не было никаких гарантий, что их кандидат не пролетит, если они поддержат главу-судью. Именно поэтому они через СМИ распространяли информацию, чтобы Маслова признали недобродетельным кандидатом, поскольку он задекларировал автомобиль Daewoo Matiz 2013 года по заниженной от рыночной цены стоимости.

"Такое распределение должностей необходимо для баланса. Мы пока не доверяем друг другу, потому что мало знакомы. Думаю, когда мы сработаемся и узнаем друг друга получше, это пройдет", - объяснил один из членов суда в разговоре с "Апострофом".

Но результат необходим был немедленно, поэтому после различных предложений компромисс все-таки был достигнут. Так, судья Павлишин решил больше не выдвигать свою кандидатуру, отдав предпочтение Танасевич, которая в предыдущих голосованиях дважды обошла его на один голос.

Вторым кандидатом судьи отобрали Ольгу Саландяк. Но как позже признались собеседники "Апострофа" в Антикорсуде, она стала простым техническим кандидатом - внутри коллектива было решено поддерживать харьковскую судью Танасевич. Члены ВАС за ее назначение председателем суда отдали 23 голоса. Танасевич показала наивысший результат при отборе в суд, а ее решения на должности судьи не противоречили законодательству и не нарушали права человека.

Аурелийус Гутаускас, член Общественного совета международных экспертов, которые занимались отбором кадров в Антикорсуд, также отозвался о ней положительно. "Она не была в нашем списке как "подозрительная судья", - прокомментировал он "Апострофу".

Выйдя на свой первый брифинг к журналистам, Танасевич была очень зажатой и неохотно отвечала на вопросы о будущем суда, делая отсылки к нормам закона.

"Пока сложно обозначить, какие именно шаги будут первыми. Потому что это задача со всеми неизвестными: создание нового суда, новой специализации. Будем работать и по ходу дела решать возникающие проблемы", - обозначала главные задача председатель ВАС.

Фото: Униан

Далее судьи приступили к голосованию по избранию заместителя. Разрешив ранее все вопросы, процедуру удалось провести за час. Все прошло без неожиданностей и с положительным результатом для адвокатов: их представитель Крук все-таки получил это кресло. Баланс сохранен.

Первый блин – не комом

Первое рабочее заседание ВАС продемонстрировало, как из-за амбиций и нежелания слышать друг друга работа суда едва не зависла уже на начальном этапе. Но им удалось сделать главное: найти в себе силы пойти на взаимные уступки и разобраться самостоятельно, без влияния извне. Первый экзамен Антикорсуд прошел успешно.

Стартует ВАС 5 сентября. До этого времени планируется полностью укомплектовать суд рабочим персоналом и решить вопрос о размещении суда.

"Но уже есть одна проблема. В феврале Центр Разумкова проводил исследование уровня доверия украинцев к общественным институтам, туда включили и Антикорсуд, хотя на тот момент не были назначены судьи. И вот соцопрос показал, что уже зимой нам не доверяли почти 35% населения. Очень тяжело начинать работу с такими показателями", - сетует один из судей. Поэтому он прогнозирует, что какие бы не принимались решения, ВАС, как и большинство госорганов, не оправдает завышенных ожиданий общества.