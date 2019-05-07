В Киеве избирают главу Высшего антикоррупционного суда: видео

В Киеве проходят выборы главы Высшего антикоррупционного суда: в ходе голосования ни один кандидатов не набрал нужное количество голосов.

О результатах первого голосования сообщила корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

"Во время первого голосования за главу антикоррсуда ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов (20). Среди кандидатов: Павлишин (14), Танасевич (15) и Галабала (9). Назначено повторное голосование. Галабала уже не участвует", – сообщает корреспондент.

Отметим, Маркиян Галабала – бывший адвокат, который в 2017-2018 годах защищал Михаила Саакашвили. Олег Павлишин работал судьей Апелляционного суда Львовской области. Елена Танасевич – экс-судья Печенежского районного суда Харьковской области.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко своими указами от 11 апреля назначил судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда.