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Ключ к переменам в России лежит в Украине - Илья Пономарев об украинском гражданстве и отношениях с Россией

Илья Пономарев в политику не собирается, но будет помогать Украине чем сможет

Светлана Шереметьева пятница, 17 мая 2019, 21:06
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Илья Пономарев в политику не собирается, но будет помогать Украине чем сможет Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Российский оппозиционер, экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев стал гражданином Украины. Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ в последний рабочий день своей каденции. О том, что значит быть украинцем, и какие у Пономарева планы в связи с этим, он рассказал в блиц-интервью "Апострофу".

- Илья, что значит для тебя получение паспорта гражданина Украины?

- Для меня это очень важное событие, новый этап жизни. Я довольно долго этого добивался.

- Сколько времени прошло с момента, как начал добиваться?

- Где-то с сентября начал действовать. Так как я на светлой стороне силы, для меня это важное ощущение, потому что все то, что происходило между нашими странами последние годы, было крайне дискомфортно. Во-вторых, это возможность более эффективно заниматься тем, чем я занимаюсь. А занимаюсь я инвестиционным процессом, привлечением денег в украинскую экономику.

Для того, чтобы произошли перемены в России, чтобы прекратилась эта война и чтобы наконец вернулась свобода, нужно, чтобы был пример украинцев, которые этих гадов свергли и начали жить лучше. Вот это для любого человека, который хочет перемен в России, является приоритетной задачей. Я искренне убежден, что сейчас ключ к тому, чтобы в России начались перемены, находится именно здесь.

- То есть именно таким образом будешь реализовывать себя как украинец?

- Да. Занимаюсь бизнес-проектами, и всем, чем могу быть полезен стране - собираюсь этим заниматься и чувствую себя востребованным. Еще хочу добавить, что гражданство предоставлено именно на основании просьбы министра топлива и энергетики Игоря Насалика. Это не в благодарность голосования по Крыму, а в связи с государственным интересом - привлечение государственных инвестиций в государственный сектор. Именно такой была формулировка в прошении о предоставлении. В связи с чем я очень благодарен Игорю Насалику - за оценку моей работы и все то, что он сделал. Не все министры правительства согласились на это, а он пошел вперед.

- Собираешься ли в украинскую политику? Все-таки оттуда было бы эффективней реализовывать те проекты, о которых говоришь.

- Я считаю, что сочетать бизнес и политику - неправильно в принципе для любой страны, и в большинстве стран на это есть запреты. В Украине тоже - и это правильно. Во-вторых, я считаю, что для иностранца участвовать в публичной политике – тоже неверно, особенно для россиянина в украинской политике.

- А для россиянина уже с украинским паспортом?

- Даже в таком случае (смеется). В Украине не зря законодатель предусмотрел цензы на проживание для выборов в Верховную Раду не менее 5 лет или не менее 10 лет для участия в выборах президента. Это не случайно - это правильные и разумные ограничения.

Для того, чтобы реализовывать какую-то задачу - не важно, какое у тебя гражданство. Но задачу должны ставить наделенные избирательным мандатом украинские граждане, а не иностранцы.

- Значит ли получение гражданства Украины, что не планируешь возвращаться в Россию, даже если Путина не будет у власти и там изменится ситуация к лучшему?

- Я бы не хотел загадывать, потому что считаю, что для самой Украины было бы крайне полезным, если бы в России была вменяемая власть, которая бы понимала, каким образом прекратить войну и наладить отношения. Но вряд ли это вопрос сегодняшнего и, к сожалению, даже завтрашнего дня.

В ближайший год каких-то радикальных перемен там не будет. Они могут произойти, конечно, в любой момент - все мы смертные и с Путиным может произойти все, что угодно.

Да, Путин приложил все усилия для того, чтобы любые политические институции и организации уничтожить, поэтому вся эта система в очень большой степени держится лично на Путине. Но, в любом случае, загадывать не стоит. Надо делать то, что каждый может и должен. Я чувствую и делаю то, что я должен делать, и там, где я наиболее эффективен. Самое лучшее, чем я могу ближайшее время помочь Украине - сделать все, чтобы в Украине начался экономический рост.

- И напоследок, вышиванку с вами в Facebook мы видели, а как успехи с украинским?

- Вже другий рік займаюсь, успіхи є. Можу не лише розуміти мову, а й доволі вільно говорити.

- Тогда следующее интервью только на украинском. Статус обязывает.

- Без проблем. З задоволенням.

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