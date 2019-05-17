Большая честь и ответственность: российский экс-депутат получил гражданство Украины

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев получил украинское гражданство, согласно с подписанным указом действующего президента Петра Порошенко.

Об этом сам Пономарев сообщил на своей странице в Facebook.

По словам российского экс-депутата, получение гражданства Украины означает новый этап в его жизни и является большой честью.

"Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета – все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России", – написал Пономарев.

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