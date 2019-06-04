Украина в год теряет до миллиарда долларов - нардеп Данченко о болезненной проблеме цифровизации

Народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам информатизации и связи АЛЕКСАНДР ДАНЧЕНКО в интервью "Апострофу" рассказал о том, какие партии имеют шансы переизбраться в Верховную Раду на досрочных выборах, нужно ли Украины Министерство цифровизации и почему программа "Государство в смартфоне", озвученная новым президентом Украины, является правильной, но очень сложной в реализации.

Также Данченко в который раз поднял наболевший вопрос программы цифровизации, с воплощением которой в жизнь украинский бюджет может ежегодно дополнительно получать не менее 25 миллиардов гривен.

- Одно из первых решений новоизбранного президента - досрочный роспуск парламента. Поддерживаете ли такое решение президента?

- У меня двойственные чувства. Во-первых, вообще проблема того, что выборы парламентские и президентские у нас проходят с огромным разрывом, и не понятно, как потом друг с другом работать. Поэтому надо говорить в целом о такой системной реформе избирательного законодательства, когда было бы возможно проводить одновременно выборы и парламента, и президента.

Сейчас имеем то, что имеем. И роспуск парламента в этой ситуации, чтобы не обострять отношения между президентом и парламентом, является правильным. Мне кажется, не очень хорошо, когда с самого начала новый президент в конфликте с парламентом, потому что обиды вообще не являются чем-то нормальным и в обычной жизни, тем более, в политике.

Но я не считаю, что этот парламент был плохим. Очень часто всех собак вешают на парламент, но у меня другое мнение. Это был один из лучших парламентов за всю историю, хотя мне трудно сравнивать, потому что я впервые в политике. Но то, что я наблюдал вне парламента, в своей бизнес-жизни раньше - парламент достаточно неплохо работал, и, несмотря на многочисленные разногласия, смог принять достаточное количество качественных законов. Непонятно, конечно, почему не были приняты закон о снятии неприкосновенности, новый избирательный кодекс, импичмент президента и еще ряд важных решений. Этот парламент этого не выполнил и в этом также есть проблема правящей коалиции, которая манипулировала этим.

- Вы представляете фракцию "Самопомич", которая одной из первых заявила, что не видит возможности формировать новую коалицию с теми представителями в парламенте, которые сейчас есть. Это не совсем совпадает с тем, что вы говорите. Как объясняете это решение?

- Я вышел из партии "Самопомич", но мы остались во фракции "Объединение "Самопомич", потому что нас выбирали люди и мы должны доработать в этой фракции. Это джентльменское соглашение.

Мы в свое время были в коалиции "Европейская Украина" и у нас сначала все очень хорошо получалось. Коалиция длительное время была на патриотическом подъеме. Но потом произошло то, что произошло. То есть старая генерация политиков потихоньку все это съела и начала играть по своим правилам. И когда нас начали обманывать, "Самопомич" вышла из коалиции, что, по моему мнению, было неправильным. Нам нужно было оставаться и воевать.

Потому как можно заходить снова в коалицию с теми людьми, которые тебя уже однажды обманули? Конечно, новая коалиция со старыми силами невозможна.

- Каким вы видите будущий парламент? Успеют ли новые политические силы, которые сейчас создаются, подготовиться и набрать достаточное количество поддержки?

Александр Данченко: "Мы в свое время были в коалиции "Европейская Украина" и у нас сначала все очень хорошо получалось" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Стратегия президентской команды - выборы блиц-криг на волне огромного рейтинга доверия к пока виртуальной партии "Слуга народа". Но такую виртуализацию и нетрадиционный подход к избирательному процессу надо воспринимать нормально. За счет новых технологий "Слуга народа" имеет шансы стать основной фракцией в парламенте. А вот с другими политическими силами, которые планировали идти осенью - вопрос. Ни по времени, ни юридически они не успеют до 21 июля. Поэтому такие проекты, как "Люди важливі" или "Сила людей", новая партия Егора Соболева - оказались за бортом досрочных выборов. И это не очень хорошо.

С другой стороны, успел зарегистрироваться Слава Вакарчук с партией "Голос". Мы услышали о новой партии Гройсмана. Очень интересный проект - "Сила и честь" Игоря Смешко - и я знаю, что там очень серьезная команда собирается.

Но, мне кажется, те, кто был без рейтингов, не успеют себя зарекомендовать, за исключением Славы Вакарчука. У него как раз будет шанс за счет его популярности, новых идей.

Среди всех названных новых партий реальные шансы - у "Силы и чести" Смешко и "Голоса" Вакарчука. И, конечно же, "Слуга народа".

- Сможет ли "Слуга народа" на волне популярности Зеленского набрать 50% и более голосов?

- Думаю, что нет. Сейчас у них где-то между 30% и 35%. И это объективно, потому что рейтинг потихоньку будет падать. Не все люди сейчас понимают шаги президента, его нестандартные подходы. Но, все равно, 30-32% "Слуга народа", конечно, наберет.

Если говорить о будущем составе, то коалиция будет или вокруг этой партии (если она будет сформирована, потому что пока непонятно, какие будут предложения), или может быть так, как недавно произошло в Эстонии. Там с отрывом победила одна партия, а все остальные создали коалицию без победителя, сформировав в результате большинство. Но я в это не верю в Украине, потому что, по прогнозам, проходят "Слуга народа", "Оппоблок", "Батькивщина", БПП, "Сила и честь" Смешко и "Голос" Вакарчука, которые между собой вряд ли смогут объединяться.

Я не верю в объединение "Оппоблока", "Силы и чести" и "Батькивщины". Не верю потому, что они очень разные. Поэтому там будет вопрос - какие ценности, какое видение развития страны будет между первоочередной командой действующего президента "Слуга народа" и теми, кто пройдет.

Кроме того, очень важными, к сожалению, будут отношения фактических владельцев тех партий, олигархов друг с другом.

Александр Данченко: "Я не верю в объединение "Оппоблока", "Силы и чести" и "Батькивщины" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- То есть конечных бенефециаров.

- Да. Скажем честно, что те старые партии - это не партии, а блоки имени кого-то - олигарха или еще кого-то.

- Какое в таком случае ваше будущее? Ведете переговоры с действующими или новыми проектами?

- Очень много манипуляций было, когда мы с группой депутатов вышли из партии "Самопомич". Кто-то сразу сказал, что мы перекрасились и все такое... Это нормально и я к этому привык. Кто-то из наших прошлых однопартийцев обвинил нас, что мы побоялись участвовать в рейтинговании "Самопомичи". Это вообще было обидно слышать. И я очень надеюсь, что те люди, которые это говорили, извинятся. Потому что это совершенно не так.

В предыдущем интервью мы говорили, что я беру творческий отпуск для того, чтобы посмотреть, куда я буду двигаться. И этот творческий отпуск продолжается. Но я помогаю своим коллегам из одного проекта в развитии новой партии, делюсь опытом... Что из этого получится, будет известно в ближайшее время.

- Это новый проект?

- Скажем так, это хороший проект, который уже был - с хорошей идеей, с хорошим лидером - и мы хотим все вместе, с командой единомышленников, придать этому проекту наш опыт и возможности.

- В парламенте этого созыва вы занимались вопросами информатизации и связи. Недавно вы зарегистрировали постановление о создании Министерства по вопросам цифровизации и инноваций. Расскажите об этой инициативе, поддерживает ли нынешний парламент такую идею?

- В нашем коалиционном соглашении 5-летней давности была прописана консолидация всех вопросов информатизации и их концентрация в одном органе. Во всем мире этим занимается отдельное министерство или отдельный вице-премьер (в большинстве стран это Министерство цифровой экономики). То есть уже нет Министерства просто экономики, потому что цифровизация и цифровые технологии - сейчас является трендом номер один во всем мире. И богатые страны мира, такие как Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Южная Корея, та же Польша, имеют стратегию развития цифровой экономики. И никто ничего с этим не сделает.

Знаете, я вспоминаю мультфильм Советского Союза, который мне недавно показали - то 1963, то 1970 года, где был сделан первый видео-звонок с Земли из-за огромного телефона на Луну. И все бегали и говорили, что никогда такого не может произойти. А сейчас мы живем в этих смартфонах. И нас это не удивляет. Поэтому все эти технологии развиваются и цифровизация идет по всему миру. Чтобы Украина не отставала от этого тренда, надо, чтобы кто-то в Кабинете министров лоббировал эту отрасль, развивал это направление на государственном уровне.

Критики говорят, что министерство будет мешать бизнесу. Нет, это только у нас, в Украине, к сожалению, власть мешает бизнесу, поэтому мы этого боимся. Но структура, которая должна появиться в Кабмине, должна помочь развивать цифровые новейшие технологии на уровне государства. Де-факто, все эти 5 лет комитет выполнял функцию этого министерства. Но комитет очень ограничен в своих действиях.

- Что должно быть на практике? Очередное министерство?

- Нет, это не просто инициатива создания нового министерства. Мою инициативу надо рассматривать с точки зрения реформирования Кабинета министров вообще, потому что по большому счету - это административная реформа, а не просто создание очередного министерства. Это серьезное реформирование отрасли как таковой.

В таком случае - Агентство по вопросам электронного управления ликвидируется, а ее функции передаются. Функции администрации связи, которые находятся в Госспецсвязи - тоже убираются. Министерство юстиции - ликвидируется, а все переводится в цифровую форму и на блокчейны, потому что министерство юстиции должно обеспечивать законность в государстве, а фактически используется как главный рейдер. Только за последние три месяца, за счет подделки документов в реестрах в отношении владельцев, состоялось немало случаев рейдерства.

Нотариусы должны работать электронно, на блокчейне. Для того, чтобы две информации сравнить и подтвердить - достаточно электронной системы, построенной на блокчейне, которая все проверяет и за счет использования ЕЦП подтверждает подленньсть информации или законность той или иной операции.

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