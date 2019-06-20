Атака против меня - это прививка от политики для активной молодежи

На прошлой неделе в украинских медиа достаточно живо обсуждались списки кандидатов, которые ключевые партии представили накануне досрочных парламентских выборов. Одной из наиболее упоминаемых персон оказалась 25-летняя Ирина Панченко, которая шла под 73 номером "Слуги народа". С легкой подачи СМИ Панченко назвали "заядлой тусовщицей". "Апостроф" несколько дней предлагал девушке встретиться, чтобы из первых уст узнать, как она попала в проходную часть партийного списка "президентской" партии, чем планировала заниматься в ВерховнойРаде, как проводит свободное время в Киеве и действительно ли ее жизнь подпадает под характеристику "мажора" и "тусовщика". После некоторых колебаний Ирина согласилась на свое первое в жизни интервью.

Хрупкая и застенчивая девушка, у которой из дорогих аксессуаров - лишь новый Iphone в руках. Ирину точно нельзя назвать "тусовщицей" или "светской львицей". Она вряд ли привлечет особое внимание на улице - типичная образцовая студентка столичного вуза. Во время разговора девушка заметно нервничает - это первое интервью в ее жизни. Еще на прошлой неделе она даже предположить не могла, что вся страна будет рассматривать ее частную фотосессию, и сплетничать о том, как она попала на место в проходную часть списка, за которое многие из политиков или бизнесменов готовы заплатить миллионы долларов. С тех пор Ирину уже несколько раз приглашали на эфиры, чтобы убедиться, действительно ли она такая, как о ней пишут СМИ и узнать новые скандальные подробности ее жизни. Однако девушка только сейчас решилась рассказать свою историю (говорит, ждала ответа от партии).

- Давайте сразу к главному. Как вы оказались в списке партии "Слуга народа"?

- Никакого секрета нет. С конца прошлого года я на волонтерских началах работала в общественном движении Зе!Команды во Львовской области. Там с самого начала работал мой хороший знакомый, а его друга во время избирательной кампании назначили руководителем штаба. Он предложил присоединиться в качестве волонтера, и я решила попробовать. Меня всегда интересовала политика, я всегда была активисткой и пыталась быть полезной для общества. Я с мамой выросла в маленьком городке на Кировоградщине и всегда понимала, что только собственной активностью и эффективностью смогу проложить себе дорогу в жизни.

Я с радостью согласилась и поехала на 120-й округ как волонтер. Там вместе собирали анкеты, проводили агитацию, позже формировали участки... После выборов руководство штаба нам сообщило, что те из нас, кто хочет дальше работать в команде на тех или иных направлениях, могут подать свои анкеты. Я, как и многие другие, подала. Я действительно имею политические амбиции, хочу изменить к лучшему мою страну. Как потом оказалось, по разным причинам многим, кто предложил свои анкеты, отказали. Буквально через несколько дней руководство штаба мне сообщило, что моя анкета рассматривается для участия в парламентских выборах. Я в принципе не верила, что вот так просто можно стать народным депутатом Украины, поэтому, наверное, легко согласилась заполнить все другие документы. Подумала - идем дальше, а там уже будет, как будет...

- Как именно происходил процесс подачи этих документов?

- Я отправила свое резюме, его проверили. Заполнила анкету, написала автобиографию, выполнила все требования, которые были определены штабом. Все достаточно просто и быстро, без бюрократизма. Настоящая электронная демократия (смеется).

- Журналисты звонили в штаб во Львовской области, там сказали что вас не знают.

- Я читала об этом. Они позвонили одному из секретарей, которая, конечно, могла и не знать, кто я такая. По всей Львовской области было около 14 тыс членов УИК, и в нашем округе работали около 600 волонтеров. Всех не знает даже руководство областного штаба. Тем более, что я не сидела в штабе, а работала в округе. Это все легко проверить - было бы желание.

- Как вы узнали, что попали в проходную часть партийного списка?

- Во время съезда. Утром, перед тем, как все должно было начаться, меня предупредили, что анкета прошла проверку и ее поддержали на всех уровнях. Затем добавили, что теоретически меня могут включить в партийный список, но на какое место - никто не знал. Подумала - если и включат, то где-то на 120 или 150 место. Поэтому просто пошла на съезд. Когда назвали мое имя - я не поверила.

Ирина Панченко во время съезда facebook.com

- О чем первом подумали?

- Не припомню. Точно помню, что сначала даже заплакала. Ведь не верила, что вот так просто можно попасть на проходное место в списке. Политика обычно ассоциируется с грязью, со старыми чиновниками, депутат - пузатый дядька-коррупционер или молодой олигарх-"решала". Все, кто меня знают, точно могут подтвердить, что я не из таких (смеется). Потом подумала, что, собственно, именно за это я и боролась, агитировала - за обновление политики, за новое качество политиков. Со мной идет много таких же молодых людей, и это будет уже совсем другой парламент. Вместе мы сможем все. Во время съезда я там видела много своих сокурсников, преподавателей, и это все очень поддерживало, мотивировало, действительно - почти все новые лица. Чего тогда плакать? Надо двигаться вперед!

- С Зеленским лично общались?

- Нет. Но в принципе возможность была, потому что он там свободно ходил, к нему многие подходили поговорить, сфотографироваться. Я в основном общалась там с представителями нашего львовского штаба, удалось поговорить и с главой моей (как я тогда думала) партии - Дмитрием Разумковым. Я никуда никогда не напрашивалась, "выскочка" - это не про меня. Я делаю свое дело, предлагаю помощь, где ее хотят видеть, а дальше уж - как Господь Бог даст.

- Думали, чем будете заниматься в парламенте?

- У меня юридическое образование, поэтому законотворчество меня очень интересует. Очень хотелось я бы заниматься правами человека, защитой незащищенных слоев населения. Молодежная политика, обеспечение равных возможностей для молодежи, гендерное равенство... Идей - миллион!

- Давайте все же о вашей предыдущей деятельности. Чем именно вы занимались в штабе?

- По нашему округу мы работали в основном в Городоцком, Мостиском и Самборском районах. Основная работа заключалась в сборе и проверке личных данных, общении с людьми, ненавязчивой агитации. В регионе была большая поддержка Петра Порошенко, поэтому нужно было проводить серьезную работу. Наша задача была максимально узнать, почему это так, и какие бы действия Зеленского позволили получить поддержку избирателей.

- Какие впечатления от районов, которые вы посещали?

- Достаточно тяжелые впечатления. Мы же были не в самом Львове. Это были сельские районы, где молодежи почти нет, население живет довольно бедно. Честно говоря, очень трудно видеть такую разницу в нашем обществе - с одной стороны процветающие центры Киев или Львов, дорогие автомобили и рестораны, наполненные людьми, которые тратят на один обед то, за что в селах люди живут месяцами. Нам нужны изменения - так дальше жить страна действительно не может. Поэтому я и решила заняться волонтерством, помочь новой команде изменить страну.

- А когда и как заинтересовались политикой?

- В студенческие годы я, возможно, и думала об этом, но у нас были такие партии, к которым присоединяться точно не хотелось. И, даже если бы захотелось, просто так туда с улицы точно было не попасть. Поэтому шанс, который открыла партия "Слуга Народа" для таких молодых людей как я - уникален. Не попробовать воспользоваться им было бы большой ошибкой. Вот я и попробовала. Но сразу же почувствовала всю жесткость настоящей украинской политики. То, как против меня была организована информационную атака, как искусственно мне создали буквально за день негативный образ - это, пожалуй, вакцина, которой кто-то решил проучить молодежь, чтобы не пробовали заниматься политикой. Другой политикой, нежели та, к которой привыкли в Украине.

Ирина Панченко во время получения диплома

- С вами кто-то связывался из партии после публикаций в прессе?

- Нет. Формально, думаю, я еще в списках, но со мной никто из команды на связь не выходил, не интересовался дополнительной информацией. Странно получается, что достаточно любой публикации в СМИ, даже не проверенной, чтобы уничтожить.

- Что из того, что было опубликовано, не является правдой?

- Да буквально все переврано. Один раз - 4 года назад - я действительно отпраздновала день рождения в одном из указанных заведений. Это подали так, что я постоянно туда хожу. Но это ведь полнейшая ложь! В другом заведении, которое мне предъявили, я вообще ни разу не была, хотя оно находится рядом с моим университетом.

Затем откопали мои фотографии, которые я сделала для личного архива. В чем здесь преступление? У нас что - шариат? Девушкам нельзя фотографироваться с открытым лицом?

Хотя с этими фотографиями вообще отдельная история. Сертификат на фотосессию мне подарила подруга на день рождения. Я несколько раз откладывала, потому что не получалось по времени, и вот только в марте вышло. Но эти фото я нигде публично не выставляла - оставила исключительно для себя! Я даже не знала, что у фотографа есть сайт, куда она их и выложила. 28 фотографий! Когда из СМИ я узнала, что они их взяли с ее сайта, я конечно же позвонила и попросила удалить. Очень неприятная ситуация. Это все произошло без моего разрешения.

- Какое у вас образование?

- Окончила школу с золотой медалью, поэтому довольно легко поступила на престижный факультет в университет им. Тараса Шевченко. Сейчас учусь там же на аспирантуре на юридическом факультете. Осенью планирую защищаться. Если все будет хорошо - буду кандидатом юридических наук. Работаю, набираюсь практического опыта. Также изучала международные отношения, имею второе высшее.

- На какую тему диссертация?

- "Процедура нотариального заверения договоров об отчуждении недвижимого имущества". Я сейчас работаю помощником частного нотариуса. Он и его коллеги существенно помогли.

- Как выбрали профессию?

- Я всегда больше любила гуманитарные науки. Мама - учитель украинского языка и литературы, привила любовь к учебе и всегда держала меня в тонусе. Когда в 10 классе начали преподавать "Право" - меня всегда хвалили и были одни "12". Тогда я и заподозрила, что, возможно, это мое. А вообще с детства хотела быть диктором телевидения, телеведущей. Но, поскольку я из маленького города Голованевск Кировоградской области, всю жизнь прожила там, то возможностей, чтобы этим заниматься более профессионально, не было. В то же время, если бы захотела поступать куда-то по этой линии - нужно было идти уже с каким-то портфолио. Поэтому выбрала юридический факультет. И считаю, что не ошиблась.

- Как проводите свободное время? Это основной вопрос, который обсуждался в СМИ.

- Как и другие молодые люди, я могу пойти с друзьями и в кафе, и в торговый центр. Не вижу в этом ничего плохого. Есть у меня один страшный "грех" - люблю петь. Пою "Бумбокс", "Океан Эльзы". За пение, надеюсь, у нас еще не ввели уголовную ответственность?

- Судя по информации СМИ, и по тому, как вас характеризуют ваши одногруппники, вы достаточно обеспеченный человек. Это так?

- Ну, не я лично... У отца есть бизнес - я никогда этого не скрывала, и ничего в этом плохого не вижу. Наоборот, очень горжусь отцом, как и тем, что даже праздничные дни - для него не выходные. Он и сам много работает, и обеспечивает рабочими местами наших граждан. Никогда не был на государственных должностях, из бюджета не крал, в уголовных делах не фигурировал! И какие еще у него "наколки"?!

Да, отец иногда делает мне подарки, он, кстати, с моего 5-летнего возраста развелся с мамой, и жил отдельно. Но разве это является основанием называть человека "мажором"? Какие критерии "мажорства"? В настоящее время заклеймить можно любого - хватит одной публикации с обвинениями, а дальше оправдывайся. И ничего делать больше не надо, просто озаглавить громкими словами. Когда появились эти публикации, мне позвонила моя лучшая подруга из Ровно, которая с удивлением спросила: "Так ты "мажорка"? Если да - то и я тоже "мажорка"? Мы же в одной компании с университета". Что ж, видимо так и есть.

- Замуж собираетесь?

- Собиралась до сих пор (улыбается). Надеюсь, что парень не передумает, после того что обо мне начали писать. Но он, конечно, знает, что это все неправда. Наоборот, думаю, что гордится моим умением всегда оставаться собой. Раньше, когда вбиваешь в Google "Ирина Панченко" - выдавало в результатах поиска оценки ВНО и мои юридические статьи. Сейчас уже всего этого нет, конечно. Теперь "тусовщица", "красотка Зеленского".

- Чему эта ситуация вас научила?

- Фотосессий больше делать не буду (смеется). А если серьезно, то сделала вывод, что надо быть более осторожной и меньше доверять. Если бы я тогда в марте знала, что стану публичным лицом, то заранее подписала бы с фотографом договор о конфиденциальности.

- Почему вы только сейчас решились на интервью?

- Во-первых, ждала объяснений от партии. Да и вообще не хотела ничего публично говорить. Но нужно было все же ответить на эти абсурдные обвинения. Люди, которые давно в политике, к этому, наверное, привыкли. Может для них это и не проблема - а мне от ситуации до сих пор не по себе. Вчера смотрела видео, как кандидат от БПП ругалась на видео - вот там ситуация вообще ужасная. Я бы после такого, пожалуй, совсем из квартиры не высовывалась. А она ничего - держится, интервью дает... Я хочу, по крайней мере, вернуть себе доброе имя и репутацию.

- После всей этой истории в политику еще хочется?

- Трудно сказать. Я точно знаю, что готова работать и делать что-то на пользу государству. Но я не собиралась быть в центре внимания, не хотела себе таким образом делать имя. Мне хотелось бы привносить изменения в страну. А получается так, что искали новые лица, без опыта, но давать им дорогу - не готовы. Богатые не подходят - потому украли, бедные - потому что будут воровать, старые - потому связаны со старыми схемами, новые - потому что без опыта. И что делать? Кто тогда нужен?

Но я все же верю в изменения к лучшему, и хотела бы стать частью этих перемен. Я не знаю, что будет через 5 лет. Но знаю, что эта команда, эти люди мне близки по духу. И что здесь я смогла бы реализовать свои знания и свое вдохновение - на пользу государству.