RU  UA  EN

среда, 12 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 июня

19:27
Под Полтавой на ходу загорелся пассажирский автобус: опубликованы фото
19:16
Министр Петренко признался, почему до сих пор не женат
19:11
Тимошенко встретилась с президентом Зеленским
19:02
Скандал в ГБР: замглавы бюро Варченко рассказала о подрывной работе "групп влияния"
18:59
Парубий передал на подпись Зеленскому первый принятый закон
18:41
На выборах в Раду лидирует "Слуга народа", партия Вакарчука укрепила позиции - опрос "Рейтинга"
18:40
Алина Гросу впервые показала фанам лицо супруга
18:33
Журналисты рассказали о важных деталях биографии нового главы СВР Бухарева
18:28
Из списка партии "Слуга народа" вычеркнули двух скандальных кандидатов: фото
18:00
Джамала выгуляла стильное платье-вышиванку на отдыхе в Марокко
17:57
ВСУ отвоевали у боевиков новые территории под Донецком: подробности
17:29
Под Житомиром мужчина выстрелил в 12-летнего подростка: подробности скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Из списка партии "Слуга народа" вычеркнули двух скандальных кандидатов: фото

среда, 12 июня 2019, 18:28
переглянути новину українською

Список партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду стал меньше на два кандидата.

Как сообщает телеканал "24", больше в украинский парламент не баллотируются Ирина Панченко (73-й номер в списке партии президента Владимира Зеленского) и Вадим Гутцайт (№81).

Панченко, по данным СМИ, является светской тусовщицей и дочерью предпринимателя из Кировоградской области. На своей странице в социальной сети она часто выкладывает пикантные фото.

Гутцайт является главой федерации фехтования Украины. Источники сообщают, что у него нашли бизнес в России и плагиат в диссертации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на съезде политической силы "Слуга народа", который прошел в конце прошлой недели, не обошлось без конфузов, которые стали темой для обсуждения в социальных сетях.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: