Из списка партии "Слуга народа" вычеркнули двух скандальных кандидатов: фото

Список партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду стал меньше на два кандидата.

Как сообщает телеканал "24", больше в украинский парламент не баллотируются Ирина Панченко (73-й номер в списке партии президента Владимира Зеленского) и Вадим Гутцайт (№81).

Панченко, по данным СМИ, является светской тусовщицей и дочерью предпринимателя из Кировоградской области. На своей странице в социальной сети она часто выкладывает пикантные фото.

Гутцайт является главой федерации фехтования Украины. Источники сообщают, что у него нашли бизнес в России и плагиат в диссертации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на съезде политической силы "Слуга народа", который прошел в конце прошлой недели, не обошлось без конфузов, которые стали темой для обсуждения в социальных сетях.