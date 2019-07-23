Возвращение Крыма неминуемо после того, что произойдет в России - Мустафа Джемилев

О результатах парламентских выборов, вере в мудрость украинского народа и дальнейших планах по возвращению Крыма в условиях новой политической реальности в блиц-интервью "Апострофу" рассказал первый глава Меджлиса, экс-уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ.

- Как планируете возвращать Крым?

- Есть целый комплекс методов, в том числе и создание мощной коалиции. К сожалению, то, что удалось сделать Петру Порошенко, сейчас идет на снижение. Во многом возвращение Крыма будет зависеть от того, что произойдет в России. Подавляющее большинство экспертов говорят, что возвращение Крыма возможно после смены власти там. Потому что, исходя из национальных интересов Российской Федерации, вторжение в Украину, в том числе оккупация Крыма, нанесли большой ущерб России. И любой руководитель будет думать, как вывести свою страну из изоляции.

Второй вариант – возможный распад Российской Федерации, наподобие распада Советского Союза.

Украине в первую очередь сейчас нужно укреплять свою обороноспособность, сохранять стабильность, потому что любая дестабилизация - на руку России.

По большому счету, Россия рассчитывала, что сможет привести в руководство Украины людей, подобных Януковичу, которые согласятся с оккупацией, аннексией, чтобы были сняты все санкции. Но поскольку этого не произошло, и дай Бог не произойдет, то возвращение оккупированных территорий, восстановление территориальной целостности Украины – это неминуемо. В противном случае – это угроза всему мировому правопорядку.

- Как вы оцениваете результаты выборов?

- Такова реальность, что поделаешь. Но я хочу сказать одно: я полностью уверен, что выбор большинства – это еще не самый правильный выбор. Можно привести значительное количество примеров, когда большинство ошибалось. Вот то большинство, которое сейчас проголосовало за "Слугу народа", в свое время голосовало за Виктора Януковича. Поэтому, здоровые силы Украины, я думаю, отстоят независимость Украины и целостность своего государства.

- С кем Вы лично согласны идти в коалицию?

- Сейчас не идет речь о том, чтобы "Европейская солидарность" шла с кем-то в коалицию. Но лично я знаю из штаба Зеленского, что они рассматривают возможную коалицию с "Голосом" Святослава Вакарчука.