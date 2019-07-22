Курс молодого депутата: как "новые лица" боролись за место в Раде

В воскресенье, 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. По состоянию на 11.00 22 июля, ЦИК подсчитал уже половину бюллетеней и зафиксировал рекордную неявку. Однако у партий, которые прорвались в Раду впервые, были совсем другие ожидания. Ситуацию в штабах "новых" политических сил видел "Апостроф".

Слуга народа: 73% было бы лучше

Более 42% поддержки и победа на большинстве округах - с такими результатами партия "Слуга народа (СН) завершила избирательную кампанию. Правда, в самом штабе СН ничто не говорило о том, что партия лидирует по всем показателям. Журналисты лениво собирались в КВЦ "Парковый" и с нетерпением искали фуршетные столы. Но здесь их ожидало разочарование: кормили не часто, выбор был скудный и нечего было попить. Воду или сок практически нереально было достать бесплатно, на баре за маленькую бутылку сладкой воды просили от 50 грн. Ситуация улучшилась лишь к 8 часам вечера, когда должны были объявить результаты экзитполов. Тогда гостям предложили разные соки и даже вино. Последнее пользовалось популярностью, как среди журналистов, так и кандидатов.

Кстати, самих представителей СН было маловато. А все потому, что в этот раз в партии решили создать два "отряда": штаб для работы журналистов и штаб для кандидатов. В первый иногда захаживали "сливки" политического круга: замглавы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, генеральный продюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко, глава штаба Александр Корниенко, который давал брифинги по ситуации на выборах, и даже глава ОП Андрей Богдан. Его появление стало неожиданностью для всех. Журналисты ринулись к нему, но Богдан лишь проворчал: "Что вы за мной бегаете?", и растворился также быстро, как и появился. Своим странным приходом он удивил всех. Позже журналисты шутили, что возможно, Богдан перепутал штабы. Или же он увидел, как здесь было скучно, поэтому поспешил на нормальную тусовку.

Действительно, в этот раз штаб ничем не удивил. Все тот же настольный теннис, настольный футбол, пафосная музыка и зеленые цвета. Фотозону обновили: гостям предлагалось надеть боксерские перчатки и постоять на миниатюрном ринге с подписью "Зробимо їх ще раз". Легкой изюминкой вечера стали вегетарианские бургеры с "котлетой" из свеклы, но не все оценили блюдо.

"Бургер без мяса - это не бургер", - пофилософствовал один из журналистов.

А "мяса" пришлось ждать долго. Лишь вечером штаб оживился и начал наполняться людьми. Также к вечеру в штаб пожаловал и лидер партии Дмитрий Разумков, которому журналисты уже не давали прохода, и ему приходилось по нескольку раз отвечать на одни и те же вопросы, но разным изданиям и каналам. Он говорил обо всем: и о будущей коалиции, и о будущем премьере, и о будущем парламента, и о результатах выборов.

"К сожалению, есть ряд округов, где точно были скупка голосов и "сетки". Но насколько они сработали, тяжело сказать. Посмотрим по результатам. Мы будем бороться за каждый голос, отданный за партию, и за мажоритарщиков", - рассказал Разумков.

Именно поэтому в СН пока не спешат вести конкретные переговоры о будущей коалиции в парламенте с политсилами, прорвавшимися в Раду. Лишь партии "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" "Слуга народа" точно не хочет видеть в своей коалиции. Также, как и не хотят видеть одного из лидеров "Оппоплатформы" - Виктора Медведчука в президиуме Верховной Рады. "Да, ходят такие слухи, но кто сказал, что мы это позволим? Мы вообще можем посадить туда всех своих", - сообщил один из членов штаба.

Президент Владимир Зеленский приехал в КВЦ в обед и все это время находился в закрытом штабе. В открытом он появился за пять минут до объявления результатов экзитполов и произвел фурор. Вместе с ним на сцену вышли основные представители партии и ОП. В 8 часов вечера в штабе включили телевизионные новости, которые огласили первые официальные результаты экзитполов.

"73% (количество голосов за Зеленского во втором туре президентских выборов, - "Апостроф") было бы лучше", - пошутил Зеленский насчет трёх четверок в результатах экзитпола. Президент, как всегда, был весел, доволен, и свой в доску. Неформальная одежда и белые кеды не гармонировали со строгой охраной. Поэтому охранников украсили конфетти, которое посыпалось на гостей после оглашения результатов.

Президент успел ответить на несколько вопросов журналистов. Пообещал, что со сменой власти будет выполняться главное обещание президентской кампании - "Весна прийде - саджати будемо".

Не забыл упомянуть и о досрочных местных выборах. "Не расслабляйтесь", - загадочно высказался Зеленский.

Последний брифинг в штабе планировали в половине первого ночи. Но как рассказал "Апострофу" один из лидеров партии, после объявления результатов у них началась скромная закрытая вечеринка. Отдохнуть нужно, потому что с новой недели проходные кандидаты партии с мажоритарщиками начнут интенсивный курс подготовки молодого народного депутата. Ведь приступить к государственной работе они хотят как можно быстрее. По информации "Апострофа", в партии рассматривают две даты: на День флага 23 августа или на День независимости 24 августа.

Президент успел ответить на несколько вопросов журналистов Фото: Александр Гончаров / Апостроф

И уже в первый парламентский день в СН настроены выбрать президиум Верховный Рады, в том числе и спикера. Среди потенциальных кандидатов - Дмитрий Разумков и представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук. В "Слуге народа" также готовы предложить свои кандидатуры на должность премьер-министра. Из наиболее вероятных, один из штабистов назвал бывшего заместителя главы Нацбанка Владислава Рашкована и главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. "Запад дал нам свой список. Не скажу, что у нас все кандидатуры совпали, но это точно будет кто-то из этой демократической тусовки. Нам наконец-то нужен премьер-технократ", - прокомментировал "Апострофу" источник. А вот Зеленский, отвечая на вопрос о премьере в кулуарах "Паркового", ответил, что "еще не пришло время".

Менять намерены и генпрокурора. Зеленский, выступая на брифинге, сказал, что это точно не будет человек с фамилией, начинающейся на "Лу". Одна из основных кандидатур на данный момент - советник президента Руслан Рябошапка. Начинать работу нового созыва планируют с нескольких вопросов - законов об импичменте и об оппозиции. В партии сейчас также думают, что делать с новым Избирательным кодексом. "У президента есть право вето. Сейчас думаем, подписывать ли его президенту или нет. А может быть, нужно доработать, потому что ряд моментов в нем нас не устраивает. Или вообще разработать что-то свое", - прокомментировал "Апострофу" собеседник.

Теперь все зависит от того, с кем СН создаст коалицию, смогут ли они приходить к общему консенсусу или же предпочтут обвинять друг друга во всех грехах и реванше.

Обманутые ожидания Вакарчука

Партия "Голос" Святослава Вакарчука местом для своего штаба выбрала концертный холл "СтереоПлаза", где обычно проходят концерты звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Музыканту и певцу Вакарчуку в таких местах явно комфортнее, чем в каких-то официальных конференц-залах. Команда "Голоса" арендовала все помещение, оформив его в оранжевых тонах. Там иногда можно было встретить гуляющих членов списка партии, скажем, главу штаба Юлию Клименко, Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, журналистов, иностранных гостей. Например, проведать Вакарчука приехал американский посол Уильям Тейлор. Для журналистов организовали большую пресс-зону. Там стояли оранжевые пуфики и даже большой борд, где можно было написать какие-то пожелания партии или самому Вакарчуку. "Стена плача Вакарчука", - пошутил один из журналистов.

В целом же в больших и гулких помещениях "СтереоПлазы" было пусто. Для журналистов подготовили небольшой фуршет, состоящий из фруктов, печенья, круассанов и конфет. Сам Вакарчук ходил по коридорам, давая интервью то иностранным журналистам, то украинскому телевидению. С последним в штабе даже случился конфуз: журналистов телеканалов "112" и "ZiK" не пропустили в помещение штаба, с формулировкой: "Ваши каналы принадлежат куму Путина Виктору Медведчуку", а позже, Вакарчук накричал на журналистов "1+1", перепутав их со съемочной группой своей команды.

Было видно, что Вакарчук нервничает, так как днем различные экзитполлы давали партии не больше 5%, а то и вообще прогнозировали, что "Голос" не проходит в Раду. Чтобы как-то отвлечься, фронтмен "Океана Эльзы" вместе с мажоритарщиком "Голоса" Тарасом Козаком решил проинспектировать близлежащие избирательные участки, позвав с собой журналистов. По дороге Вакарчук и компания попали под дождь. Спрятавшись под деревом, Вакарчук устроил незапланированный брифинг, но на все вопросы отвечал уклончиво. Обойдя несколько участков и сфотографировавшись с фанатами, Вакарчук поспешил обратно в штаб.

"Когда еще вы так походите с кандидатом в депутаты - по грязи и за гаражами, да еще и без охраны?" - вопрошал музыкант.

"Апостроф" смог задать несколько вопросов Вакарчуку, но было видно, что не на все он готов отвечать. Но он дал понять, что партия "Голос" "пришла в политическую жизнь Украины всерьез и надолго" и точно будет принимать участие в местных выборах.

При этом Вакарчук не захотел комментировать такую разницу голосов между ним и Владимиром Зеленским, хотя оба - достаточно медийные и узнаваемые персоны. "Подождите официальных результатов", - сказал он корреспонденту "Апострофа". Между тем один из штабистов "Голоса" пояснил "Апострофу", что не все члены команды были вовлечены в процесс, как того хотелось. "У кого-то были конференции, выступления, хотя договор изначально был такой: если идете в партию, значит, посвящаете все время ей. Но у нас были часть людей на контрактах, поэтому в ключевые моменты они могли сорваться по своим делам", - комментирует собеседник.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука местом для своего штаба выбрала концертный холл "Стерео плаза"

Говорят, что претензии были даже к Сергею Притуле (номер 30 в списке), мол, недостаточно хорошо посвящал себя агитации. В "Голосе" ожидали получить не менее 8% поддержки (по состоянию на 11 часов утра 22 июля партия получает 6,39%), а потому более низкие показатели вообще не воспринимались всерьез. "Мы уверены, что если бы выборы все-таки прошли осенью, как мы и хотели, мы бы взяли еще больше", - комментирует один из штабистов.

Также в партии некоторые надежды возлагают и на мажоритарные округа. Говорят, что кандидатов отбирали тщательно, а потому рассчитывают получить несколько мест в парламенте и благодаря мажоритарке. "Мы рассчитываем на часть действующих нардепов, которых мы взяли под свой бренд. Например, на Емца или Войцицкую. Нас еще упрекали, что мы не взяли таких депутатов, как Залищук или Найем, которые могли бы нам помочь, но это было решение Светы идти как самовыдвиженец, а с Найемом у нас был разговор, но в итоге он вообще не захотел идти в Раду", - прокомментировал один из членов первой десятки партии.

Ближе к вечеру в штабе атмосфера немного оживилась, приехали часть "списочников", например, журналист "Зеркала недели" Сергей Рахманин, который задумчиво ходил по кулуарам. В зал подвезли больше еды - хамон, колбасу, салаты, креветки. Все с нетерпением ждали официальных экзитполов, но увидев на табло скромные 6,5%, Вакарчук даже привстал от напряжения. Затем он вышел на брифинг, где довольно туманно прокомментировал предложение Владимира Зеленского о создании коалиции.

"С первого дня после того, как будут понятны окончательные результаты выборов, имея в виду официальные результаты от ЦИК, мы готовы приступить к разговорам с другими политическими силами, которые декларируют такие же принципиальные вопросы, как и мы. Сейчас преждевременно говорить о каких-либо конкретных конфигурациях. Нужно дождаться окончательных результатов и все предметно обсудить", - сказал Вакарчук.

А глава штаба Юлия Клименко позже заявила, что Вакарчука вообще будут выдвигать в премьеры. О намерениях "Голоса" "Апостроф" уже писал. Кроме Вакарчука, в партии на эту должность также рассматривалась сама Клименко. Однако даже в окружении Вакарчука многие восприняли такое заявление скептически.

Под вечер в штабе рекой лилось шампанское и вино, а в одном из залов устроили ди-джей сет одного из участников группы "Океан Эльзы". Хотя настроение в партии, в целом, не соответствовало мажорной ноте такого концерта. "Знаете, у Вакарчука одна из песен начинается такими словами "День сьогодні не такий, як уявляли ми". Так вот мы тоже ожидали сегодня немного другого", - незадолго до оглашения результатов экзитполов с грустью сказал один из членов партии "Апострофу".

"Жертвы" правонарушений

Штаб партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" находился в центре Киева - в бизнес-центре "Парус". Для гостей был организован фуршет, изобиловавший закусками: там были сыры, тарталетки с красной икрой, десерты. А чтобы поддерживать рабочую обстановку, вместо шампанского и вина, предлагали кофе и чай.

Журналистов тоже было много. Такой ажиотаж объясняется просто: ОПЗЖ - это партия, которая, согласно исследованиям различных социологических кампаний, стабильно занимала "серебряное" второе место, после президентской партии "Слуга народа".

Каждые два часа члены партии проводили брифинги и активно общались с журналистами в пресс-центре штаба. На вопрос о настроениях в день голосования, следовал единогласный ответ: позитивное, но сугубо рабочее. Больше всего в ОПЗЖ жаловались на огромное количество нарушений, называя себя главным объектом нападок и неправомерных действий.

Фото: Екатерина Шумило/Апостроф

"Это была самая грязная кампания из всех, в которых я участвовал. А за последние 20 лет, я участвовал в более десяти национальных кампаниях. Работа правоохранителей была неудовлетворительной. Правонарушения должным образом не фиксировались", - говорил журналисту "Апострофа" член партии Сергей Левочкин.

Среди регионов - лидеров по правонарушениям - называли Донецкую, Одесскую, Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, то есть там, где поддержка ОПЗЖ была самой высокой.

И все же результатами выборов в партии остались довольны, признавая, что "на первое место еще не наработали". В новом созыве Верховной Рады ОПЗЖ видят себя оппозиционной партией, однако готовы сотрудничать со "Слугой народа", особенно в деле достижения мира на Донбассе. "Мы не готовы входить в коалицию со "Слугой народа", с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - уточнил глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Уже после 20:00 Национальный экзитпол давал "Оппозиционной платформе – За жизнь" 11,4% голосов – это около 33 депутатских мандатов. Но в самой партии, называют эту цифру заниженной и рассчитывают на больший результат. По их словам, граждане, как и во время президентской кампании, боялись говорить правду о своем выборе, так как подвергались запугиванию и нападкам. В новом парламенте ОПЗЖ рассчитывает на фракцию в 50-80 человек с учетом мажоритарщиков.

Своей первоочередной задачей ОПЗЖ видят прекращение войны в Украине. Это можно осуществить, путем "четырехугольника": переговоров властей Киева, Москвы, Луганска и Донецка. В партии предлагают прекратить экономическую блокаду региона и предоставить ему автономию в составе Украины. Также в ОПЗЖ заявляют о необходимости прекратить политику обоюдных санкций, пересмотреть невыгодные условия участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС, наладить экономические отношения с Россией и странами СНГ.

За такие пункты в программе, политическую силу называют пророссийской и угрожают украинцам реваншем. Однако в самой партии от этого открещиваются, называя манипуляцией и технологией.

"Когда говорят о реванше – это технология, с помощью который пытались поднимать явку людей на Западной Украине, поскольку за нас традиционно голосует Восток. Не могут миллионы людей в Украине быть реваншистами. Мы же получили голоса украинцев, это такие же граждане, которые раньше не голосовали за нашу политическую силу. Поэтому так говорить – это обижать этих людей", – пояснил Левочкин "Апострофу".