Шарий и не только: какие партии будут получать "доход" из госбюджета

После внеочередных парламентских выборов, впервые начнется государственное финансирование уставной деятельности партий, прошедших в Верховную Раду и набравших более 2% голосов избирателей. На такое финансирование из госбюджета претендуют 11 партий: 5 из них - это те, которые прошли в парламент и еще 6 - это партии, набравшие больше двух процентов поддержки. Это нужно для того, чтобы партии могли избавиться от влияния олигархов. На их деятельность налогоплательщики должны будут выплатить миллионы, что вызывает протесты многих граждан, поскольку среди "счастливчиков" есть политсилы, вызывающие неоднозначную реакцию в обществе. Подробности узнавал "Апостроф".

Кто получит деньги

В 2015 году Верховная Рада приняла закон, в котором устанавливалось финансирование партий из государственного бюджета. В список счастливчиков попали как парламентские партии, так и те политические силы, которые на выборах набрали не менее 2% голосов избирателей. Во всех случаях партии получают финансы на уставную деятельность. А тем силам, которые прошли в Верховную Раду, государство обязалось возместить траты на предвыборную агитацию.

Финансирование партий, набравших больше 2% поддержки, в Украине проводится впервые. Это европейская практика, которая призвана бороться за независимость партий. По мнению государственных деятелей, поддержка из госбюджета должна избавить политсилы от вмешательства олигархов. Но не в Украине.

Парламентские политические силы спонсируются уже с 2016 года. Но это не сделало их самостоятельными партиями. Просто позволило получить дополнительный источник дохода.

На данный момент из госбюджета будут получать деньги 11 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос". Эти партии преодолели 5% барьер и прошли в парламент. Больше 2% набрали "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", "Свобода". В ближайшее пять лет украинцы будут оплачивать их уставную деятельность.

Условия госфинансирования

На первый взгляд, условия для финансирований партий не столь сложны. Необходимо создать отдельный банковский счёт, подать все необходимые отчеты в Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и на протяжении года потратить все деньги до последней копейки.

Официально претендовать на госфинансы партии смогут лишь после официального обнародования Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

По подсчетам "Руха Чесно", партии, преодолевшие двухпроцентный барьер, будут получат неплохую "прибыль" уже с 2020 года. Так, "Радикальная партия", на протяжении пяти лет, ежегодно будет пополняться на 20 млн грн. А "Сила и честь" - более чем 19 млн грн. Также на госденьги может рассчитывать и "Оппозиционный блок", которому предусмотрены 17 млн грн. За ним следует "Партия Шария" с 12 млн грн, что вызвало возмущение у многих украинцев. Напомним, блогер Анатолий Шарий еще во времена Виктора Януковича выехал из Украины под угрозой политического преследования. Он широко известен благодаря своим видеороликам на общественно-политическую тематику, однако содержание этих роликов не всегда вызывает положительную реакцию.

Сразу за этими партиями следуют "Свобода" и "Украинская стратегия". Им будет выплачиваться по 12 и 11 млн грн, соответственно.

Отметим, что общая сумма финансирования зависит от размера прожиточного минимума в Украине. Но эти деньги нельзя будет потратить просто так. Как уже говорилось выше, они выделяются исключительно на уставную деятельность. А перед тем, как их получить, каждая партия должна пройти независимый аудит отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Такие отчеты политсила должна подавать в НАПК каждый квартал. На их основании будет приниматься решение о продолжении финансирования.

Также партии должны будут предоставлять информацию о тех, кто перечисляет им деньги. С этим требованием уже столкнулись политические силы, которые были в парламенте VIII созыва. По их отчетам партию финансировали работники салонов красоты, малый и средний бизнес, домохозяйки. И сумы от них поступали немаленькие, в некоторых случаях от 100 тысяч грн. Некоторых таких "спонсоров" находили журналисты, выясняя, что люди не располагают такими суммами, и даже если бы они их имели, то на деятельность партии не перечисляли. Поэтому очень часто их данные использовались таким образом, чтобы нелегальное финансирование подать за легальное.

Конечно, НАПК имеет право отказать в выплате госсредств. Причиной могут быть уголовные дела, нарушения в отчетах или предоставление недостоверной информации, слияние с другими политическими проектами или ликвидация, неиспользование в течении года все начисленные средства, или добровольный отказ от госфинансирования.

"Апостроф" попытался узнать у партий, будут ли они претендовать на деньги из бюджета, но положительный ответ предоставили только в "Партии Шария". В "Свободе" сказали, что они примут решение после официального опубликования результатов выборов, а в "Силе и честь" пока даже не думали об этом. В "Украинской стратегии", "Оппоблоке" и у "радикалов" ответ не предоставили.

Многих пользователей соцсетей возмутило, что стране теперь придётся платить деньги этим партиям. Они указывают на то, что партии не только не выйдут из-под влияния конкретных людей, но ещё и "выкачают" бюджет. Нардеп и один из инициаторов данного закона Мустафа Найем в комментарии "Апострофу" сказал, что такое законодательство правильное и нужное.

"Мы исходили из того, что партии, которые преодолели 2%, не должны получать внешнее финансирование, не предусмотренное законом. Суть этого закона заключается не в том, что государство обеспечивает политические партии. Суть заключается в том, что финансирование партий должно происходить прозрачным образом. Конечно, политсила может привлекать и другое финансирование, это ее право. Но оно не должно противоречить законодательству", - считает политик.

По его мнению, все претензии должны решаться в судебном порядке. "В установленном законом порядке можно обратиться в Министерство юстиции, указать факты нарушения закона Украины партией, потребовать отмены ее регистрации и через суд добиваться этого решения. И тогда партия не будет получать финансирование", - подчеркнул Найем.

При этом, Мустафа Найем не исключает, что эти политсилы могут не участвовать в следующих парламентских выборах через 5 лет или даже самоликвидироваться.