Зеленский должен быть готов к военному сценарию с Россией - Владимир Вятрович

Для установления мира в Украине и налаживания отношений с государствами-соседями президент Владимир Зеленский должен исповедовать украинскую культуру, а также защищать национальные интересы и национальную память. Чтобы вернуть оккупированные территории, необходимо усиливать дипломатическое давление, но нельзя исключать и силовой сценарий.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава Украинского института национальной памяти ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ.

- Что будет с декоммунизацией? Будет ли существовать Институт национальной памяти, кто его может возглавить и что вообще будет с вашими начинаниями?

- Учитывая то, что новая власть никоим образом не выражает своих видений относительно гуманитарной политики в целом и в сфере национальной памяти в частности, говорить, что будет дальше с институтом национальной памяти и кто будет его возглавлять - пока очень трудно. Это будет понятно после того, как будет сформировано новое правительство.

- Какова судьба декоммунизации? Является ли она возвратимой?

- Если мы говорим о ней в контексте устранения символов коммунистического тоталитарного режима, как это предусмотрено законом в 2015 году, то она фактически выполнена, и, очевидно, что является необратимой. Гарантией этого является решение Конституционного суда, которое мы получили месяц назад (согласно документу, закон является конституционным. В суд обращались 47 депутатов, в основном из "Оппоблока", - "Апостроф"). Если мы говорим о декоммунизации в широком контексте, переосмыслении коммунистического строя, то, очевидно, что здесь работа только на начальной стадии.

- Может ли декоммунизация в широком смысле затормозиться?

- Это будет зависеть от того, как будет продолжаться работа Украинского института национальной памяти. Он - лишь один из государственных инструментов восстановления национальной памяти и декоммунизации. Его эффективность была обусловлена тем, что было налажено плотное сотрудничество с Кабинетом министров в целом, в состав которого входил Институт, с Верховной Радой, с президентом. Если сейчас этого не будет, Институт не сможет эффективно выполнять задачи, которые стоят перед ним.

- Несколько дней назад я был в Одессе. На здании центрального железнодорожного вокзала до сих пор висят коммунистические символы. Что в таком случае делать?

- Обращаться в органы местного самоуправления. Если они не реагируют - в правоохранительные органы. Если тоже нет реакции - обращаться к нам. Мы стараемся обращать внимание на такого рода вещи и убирать их.

- Что вы имеете в виду под словами "декоммунизация завершена", если вот так на виду остаются символы?

- Я имею в виду, что более 90% символов коммунистического прошлого, которыми была усеяна страна, уже устранены. Очевидно, что мы не можем говорить обо всех, потому что о существовании некоторых мы не знаем - они не зафиксированы в каких-либо реестрах. Но абсолютное большинство целей, которые мы ставили перед собой, достигнуты. Мы говорим о переименовании около 52 тысяч улиц, демонтаже более 2500 памятников коммунистического прошлого, переименовании 987 населенных пунктов.

- О чем свидетельствует то, что сейчас с приходом новой власти начинают возвращать коммунистические названия в Харькове или Киеве?

- Еще ничего не вернули. Эти попытки сейчас оспариваются в суде. Я убежден, что никаких юридических оснований для возвращения тех названий нет.

- Но это тревожный факт?

- Да, тревожный. Это попытка некоторых политиков заигрывать с электоратом на выборах. Очевидно, что такие вещи надо резко пресекать, чтобы такие инициативы не рождались заново.

- О чем говорит риторика Зеленского и его команды?

- Учитывая то, что никаких четких тезисов со стороны команды президента по вопросам гуманитарной политики не звучало, я не могу дать характеристику его заявлениям.

Из позитивных моментов - к примеру, президент Зеленский обратился к премьеру Израиля о признании Голодомора геноцидом. Это означает, что он будет продолжать в этом направлении работу предыдущих президентов. Это, в принципе, радует.

Владимир Вятрович: "Зеленский обратился к премьеру Израиля о признании Голодомора геноцидом. Это, в принципе, радует" Фото: UNIAN

Из негативов - создание министерства, которое будет сочетать функции Министерства информационной политики и Министерства культуры, молодежи и спорта. Это крайне неудачный подход, учитывая то, что украинская культура сейчас только опирается на ноги. За предыдущие пять лет были созданы достаточно мощные государственные инструменты ее поддержки - Институт национальной памяти, Институт украинской книги, Украинский культурный фонд. Как они будут работать в новых политических реалиях - трудно спрогнозировать. В вопросах гуманитарной политики планы новой власти наименее выразительны.

- Можно ли сказать, что и Владимир Зеленский, и его соратники настроены менее националистически, патриотически, чем предшественники?

- Если говорить о личных взглядах Зеленского и его близкого окружения, то вряд ли это люди, у которых можно увидеть какие-то основы национального мировоззрения. Это не люди, воспитанные на основах украинской национальной культуры, которые понимают важность ее сохранения. Но я подразумеваю отдельные личности.

Что касается видения, какой должна быть роль государства в поддержке национальной культуры, воспитании национальной идентичности, здесь тоже трудно. С одной стороны мы имеем адекватные мысли господина Никиты Потураева как одного из спикеров "Слуги народа", а с другой стороны - мысли господина Андрея Богдана или господина Сергея Шефира (помощник Владимира Зеленского заявил, что "бандеровцы - это зло", - "Апостроф"), которые свидетельствуют об абсолютном непонимании важности украинского языка, украинской национальной культуры. Возможны различные варианты развития событий в дальнейшем.

- Возможно, что они будут продолжать играть на разных настроениях электората, как это было во время президентских и парламентских выборов? Например, одним показывать "Сватов" (в 2017 году Госагентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию "Сватов" из-за позиции актеров по войне на Донбассе и оккупации Крыма; украинские пограничники запретили въезд актеру Федору Добронравову, который играл одного из главных персонажей, и ряду других актеров из фильма, - "Апостроф") и кремлевских артистов, другим говорить - "Слава Украине! Героям слава!" и показывать фильмы о Степане Бандере.

- Это не реально. Кормить всех можно только обещаниями - и в предвыборный период это сработало. В период, когда надо реализовать обещания, надо выбирать, какие из них воплощать. Невозможно реализовать желание понравиться всем. В вопросах гуманитарной политики станет понятно, насколько оправдались опасения украинской общественности, к которой принадлежу и я, по поводу пророссийскости новой власти. Если гуманитарная политика будет заключаться в свертывании национальной культуры, то, очевидно, что это будет способствовать усилению российского влияния в Украине. И не важно, будет делаться это просто от непонимания поддержки национальной культуры, или сознательно, чтобы понравиться России.

- Как Зеленскому понравиться Донбассу?

- Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что Донбасс очень разный. Мне кажется, что это очень упрощенно - представлять целый регион с единой точки зрения, тем более, исключительно пророссийской или просоветской. Зеленский должен быть не только президентом Украины, но и украинским президентом. Таким образом он сможет заслужить уважение на всей территории Украины.

- В чем эта украинскость должна проявляться?

- Собственно, в вопросах гуманитарной политики, и понимании, что украинское государство - единственное государство на земном шаре, которое обязано поддерживать украинскую культуру. Мы можем рассчитывать на поддержку других государств в экономической сфере развития Украины или даже сфере безопасности. Но когда речь идет об украинской культуре, мы можем рассчитывать только на поддержку Украины.

- Стоит ли возвращать Донбасс военным путем?

- Очевидно, что Украина сейчас находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Очевидно, что украинцы сейчас должны быть готовы к тому, что, к сожалению, боевые действия могут возобновиться, и надо будет защищать целостность Украины. Это не исключает дальнейшего дипломатического давления на Россию, но надо быть готовыми, как всегда, к войне. Тем более, имея под боком такое государство, как РФ. Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum - то есть хочешь мира, готовься к войне - должен быть, наверное, ключевым для любого президента Украины.

Владимир Вятрович: "Украинцы сейчас должны быть готовы к тому, что боевые действия могут возобновиться, и надо будет защищать целостность Украины" Фото: UNIAN

- Если говорить о наступлении на оккупированные территории, военный сценарий разрешения конфликта...

- Очевидно, что речь идет о комплексе мер, которые могут привести к возвращению Донбасса. И я не исключаю, что одним из элементов могут быть определенные военные операции. Речь идет о сочетании этих мероприятий. Но с другой стороны, надо понимать, что не стоит отбрасывать вероятность силового сценария.

- А возвращение Крыма?

- Абсолютно так же.

- Можем ли мы выстоять в войне с Россией?

- В фронтовой войне один на один Украине будет трудно противостоять России, поскольку ресурсы, которые есть в РФ и в Украине - не соизмеримы. Именно поэтому Украина должна прилагать все усилия, чтобы удерживать дипломатический фронт поддержки в мире. Но с другой стороны, надо понимать, что и Россия никогда не сможет рассчитывать на победу над Украиной. Она должна понимать, что в случае широкомасштабного вторжения в Украину и оккупации ее территорий, столкнется с массовым, совершенно непреодолимым для нее сопротивлением со стороны украинцев.

- Мы можем рассчитывать на зарубежную военную поддержку, если выберем военный сценарий возвращения Донбасса?

- Украина должна делать все от нее зависящее, чтобы интегрироваться в НАТО. Поддержка Альянса и является тем военно-политическим щитом, который должен гарантировать Украине безопасность в будущем.

- Что касается наших партнеров. Шеф-редактор польского офиса издание Politico Михал Бронятовський в комментарии "Апострофу" говорил, что польская власть использует украинскую тему, чтобы разогреть польских националистов у себя и получить их голоса на осенних выборах. Это правда?

- К сожалению, да. Вопрос отношения к Украине, украинцам, украинской истории используют как средство активизации правого радикального электората современной польской властью. Время от времени обостряется вопрос польско-украинских отношений. Они приносятся в жертву ради каких-то внутренних политических интересов той или иной политической партии в Польше.

- Как нынешней власти справиться с этими вызовами?

- Продолжать отстаивать украинские национальные интересы. Я убежден, что именно таким путем мы можем наладить нормальные отношения со всеми нашими соседями. Односторонние уступки или Польше, или Венгрии или другой из соседних стран приведут к тому, что претензии той или иной страны будут только расти - и будет еще труднее их сдерживать.

Я убежден, что все, что делалось предыдущей властью, в частности в вопросах гуманитарной политики в отношении наших соседей, надо продолжить. Именно такая политика является путем к построению нормальных равных партнерских отношений с ними, а не отношений, построенных на доминировании - мол, кто-то кому-то является старшим братом или приходит с оружием. Из отношений, сложившихся с Российской Федерацией, мы прекрасно понимаем, что такой подход ни к чему хорошему не ведет.