ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра

Новый премьер-министр Алексей Гончарук является больше исполнителем, чем автором собственных инициатив, но такая кандидатура выгодна Офису президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

В первую очередь искали человека незапятнанного, технократичного, молодого. Выбирали из ближайшего круга - из тех, кто был под рукой. А Гончарук неплохо себя зарекомендовал, когда работал в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Из негативных сторон, которые стали для него положительными, отмечу то, что Гончарук - больше исполнитель, командный игрок, чем человек, который будет выдвигать собственные инициативы. Это расчет на человека, который будет сотрудничать напрямую с Офисом президента, который будет работать в команде, в структуре. С одной стороны, это и его отрицательная черта, хотя премьер с собственным мнением - это вообще хорошо. Но с другой стороны, когда мы говорим о сотрудничестве между различными ветвями власти, то это его плюс. Нельзя сказать, что это узурпация власти, потому что она происходит насильственным путем. А здесь есть мандат доверия от людей, на основе которого сформировали и правительство, и парламент. Сложно представить, чтобы ОП искал человека, который бы максимально не соглашался с их взглядами.

Гончарук молодой - ему всего 35 лет. В этом плане ему следовало бы получить больше опыта. Но он работал и в Министерстве экологии, и в правительственном офисе. Поэтому он прекрасно понимает, как работает государство. То, что он занимает место в Офисе президента, сопровождал Зеленского в поездке, пытался овладевать более конкретными фактами... Хочется надеяться, что он знает, что делать.

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Собственную команду он выбирал сам - проводил собеседования с претендентами, которые затем утверждались Владимиром Зеленским. Еще одна его положительная черта - он нацелен на быстрый результат, что импонирует Зеленскому. Быстрый результат будет играть и на рейтинг президента, и на позитивные преобразования в Украине. Есть ряд законопроектов, которые были подготовлены еще предыдущей властью. Это и законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда (он готов, по нему нужно просто проголосовать), и законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Эта задача в первую очередь парламента, но правительство должно сотрудничать с комитетом ВРУ, чтобы изменить финансовую политику.

Депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев надиктовал целый список реформ, которые они хотят осуществлять и в таможенной, и в налоговой политике. Это нужно осуществлять совместно как с Министерством финансов, так и с премьером. Рынок земли обещают открыть до конца года. Было много наработок, но концепцию они еще не вынесли на публичное рассмотрение. Ранее представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что 465 изменений будут внесены только в Конституцию. Как это будет координироваться с другим фракциями, как будут набирать 300+ голосов - увидим позже.

Основная задача премьера сейчас - работа над бюджетом, его сбалансированность, заделки средств на внешние выплаты, социальную сферу. Я думаю, в этом году мы его получим чуть позже, чем обычно. Правительство в первую очередь должны интересовать деньги - это и детенизация экономики, и антикоррупционная политика. Они должны увеличивать источники поступления в бюджет. Надо поддерживать на высоком уровне наши Вооруженные силы, развивать их. Есть также инициатива оптимизировать сервисную функцию, оказание услуг государством - "государство в смартфоне". Это также будет одним из приоритетов - то, что люди могут сразу увидеть и оценить.

Кроме того, есть проблема социальных выплат. У нас люди привыкли, что каждый год повышались социальные стандарты. Они будут на это рассчитывать и в дальнейшем. Есть большие вопросы по реформе системы образования, здравоохранения, правоохранительных органов. Образовательную реформу вроде планируют продолжить, а что касается медреформы, то Ульяну Супрун сильно критиковали, и у большей части населения она вызывает негативные впечатления.

Еще один вопрос - по поводу дальнейшей децентрализации. Считаю, что она должна продолжаться. Возможно, уберут вице-премьеров, поэтому неизвестно, как будет организована структура правительства. У Зеленского заявляли, что хотят сократить количество чиновников. Интересно, сохранится ли традиция голосования в правительстве - когда Владимир Гройсман выносил какой-то вопрос, и министры поднимали руки. Думаю, в Кабмине не будет сейчас особых дискуссий, поскольку будут все "свои".