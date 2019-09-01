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Не оттепель, а прорыв: как Зеленский проводит переговоры в Польше, главное

Встреча Зеленского с Дудой ознаменовала начало пути к решению конфликтных вопросов между странами

воскресенье, 1 сентября 2019, 08:29
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Встреча Зеленского с Дудой ознаменовала начало пути к решению конфликтных вопросов между странами Фото: Facebook

В субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, и, судя по итогам переговоров с президентом этой страны Анджеем Дудой, отношения между странами начинают налаживаться.

В последние годы в отношениях между Украиной и Польшей возникла некая напряженность, связанная с вопросами исторической памяти, поэтому одним из главных вопросов переговоров Зеленского и Дуды стало восстановление рабочий группы по данному направлению и "обнуление" взаимных претензий.

По словам Зеленского, планируется, что совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения. Кроме того, президент Украины выступил с предложением возвести на границе Мемориал примирения. В целом Зеленский назвал переговоры с Дудой "не оттепелью, а прорывом", отметив, что достигнута договоренность об урегулировании проблемы с грузоперевозками через украинско-польскую границу и сотрудничество в энергетической сфере в формате Вашингтон - Варшава - Киев.

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Не обошлось без скандалов

Представители украинских организаций за рубежом обратились к Зеленскому с просьбой провести в Варшаве встречу с украинской общиной.

"Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - сказано в их письме.

Активисты напомнили, что в Польше проживает около 1,2 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млн долларов, что равняется 11,4% ВВП страны.

В то же время в Офисе президента Украины (ОПУ) заявили, что Зеленский не встретится с украинской общиной в Варшаве из-за плотного графика, связанного с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Президент выразил надежду, что сможет встретиться с украинскими общинами во время последующих визитов в Польшу и другие страны.

Срыв встречи с Трампом

В Польше Зеленский должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но американский лидер отменил визит из-за урагана "Дориан", который приближается к Флориде. Он отметил, что в ближайшие дни для него "очень важно" находиться в Вашингтоне.

Трамп планировал посетить Польшу, чтобы принять участие в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него теперь американскую делегацию в Варшаве представит вице-президент Майк Пенс.

Что дальше

1 сентября в Варшаве пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Церемония начнется рано утром в Велюне, первом городе, который попал под бомбардировку Люфтваффе 80 лет назад, в которой среди других лидеров государств примет участие и Зеленский. На этот день у него также запланированы встречи с лидерами Бельгии, Литвы и Грузии.

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