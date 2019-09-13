Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма

В июне этого года Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе возглавил второй президент Украины Леонид Кучма. В свое время он вышел из этого процесса, но решил снова вернуться. Конечно, не без помощи своего зятя, олигарха Виктора Пинчука. На Ялтинском форуме YES "Апострофу" удалось поставить ЛЕОНИДУ КУЧМЕ несколько вопросов относительно будущих переговоров между Украиной и Россией.

- Как вы в дальнейшем планируете решать конфликт на Донбассе?

- Мы надеемся, что в этом месяце состоится Нормандский формат, который четко передает курс, которым мы должны идти.

- Почему от идеи миротворцев на Донбассе все-таки решили отказаться (об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме YES - "Апостроф")?

- Я был и остаюсь категорически против миротворцев. Я так понимаю, такого же мнения и президент. Ни в коем случае нельзя соглашаться на миротворцев на линии соприкосновения. Это будет новая граница России с Украиной.

- Не тормозит это процесс Минских переговоров и договоренностей Украины с Россией?

- Все зависит от позиции, от того, что там в Кремле думают.

- А как повлиял обмен пленных на отношения Украины и России?

- Это признак того, что и Россия хочет идти навстречу. Это шанс, что дальше процесс будет развиваться.

- Какие сейчас Россия поставила условия по Донбассу?

- Федерация или даже конфедерация. То, на что мы никогда в жизни не пойдем.