RU  UA  EN

пятница, 13 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма

Раскрыты важные подробности переговоров по Донбассу

Марина Шашкова пятница, 13 сентября 2019, 12:07
читати статтю українською
Раскрыты важные подробности переговоров по Донбассу Фото: president.gov.ua

В июне этого года Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе возглавил второй президент Украины Леонид Кучма. В свое время он вышел из этого процесса, но решил снова вернуться. Конечно, не без помощи своего зятя, олигарха Виктора Пинчука. На Ялтинском форуме YES "Апострофу" удалось поставить ЛЕОНИДУ КУЧМЕ несколько вопросов относительно будущих переговоров между Украиной и Россией.

- Как вы в дальнейшем планируете решать конфликт на Донбассе?

- Мы надеемся, что в этом месяце состоится Нормандский формат, который четко передает курс, которым мы должны идти.

- Почему от идеи миротворцев на Донбассе все-таки решили отказаться (об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме YES - "Апостроф")?

- Я был и остаюсь категорически против миротворцев. Я так понимаю, такого же мнения и президент. Ни в коем случае нельзя соглашаться на миротворцев на линии соприкосновения. Это будет новая граница России с Украиной.

- Не тормозит это процесс Минских переговоров и договоренностей Украины с Россией?

- Все зависит от позиции, от того, что там в Кремле думают.

- А как повлиял обмен пленных на отношения Украины и России?

- Это признак того, что и Россия хочет идти навстречу. Это шанс, что дальше процесс будет развиваться.

- Какие сейчас Россия поставила условия по Донбассу?

- Федерация или даже конфедерация. То, на что мы никогда в жизни не пойдем.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вернуть Крым, перезагрузить олигархов: главные тезисы Зеленского на Ялтинском форуме

О чем Зеленский почти час говорил на Ялтинской европейской стратегии - главные тезисы и заявления президента Украины

Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК

Команда Зеленского объявила новую войну представителям старой власти

Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде

Нардепы хотят изменить принципы своей работы. К чему приведет такая инициатива - к улучшению работы ВРУ или к большей узурпации власти правящей коалицией - разбирался Апостроф

Новости

13 сентября

12:40
Новинский призвал освободить от военного сбора жителей линии разграничения на Донбассе
12:34
Певица Адель разводится с мужем после 8 лет отношений
12:24
В Нацгвардии назвали фамилию погибшего бойца и показали фото
12:23
В Киеве серьезно разворотило машины в лобовом ДТП: опубликовано видео
12:12
Скандал с "зелеными человечками" Зеленского: "слуги народа" приняли решение по Геращенко
12:10
Коломойский пытается не допустить приватизации "Центрэнерго" - СМИ
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде
Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой
Открытие Высшего Антикоррупционного суда
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: