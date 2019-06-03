Кучма объявил о первой мирной инициативе по Донбассу

Руководитель трехсторонней контактной группы в минском процессе Леонид Кучма собирается инициировать очередное прекращение огня в зоне военного конфликта на Донбассе на время жатвы.

Об сообщает пресс-служба президента.

"Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы", - говорится в сообщении.

По его словам, одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров в Минске, должен стать вопрос безопасности в целом.

Руководитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы также отметил, что есть вопросы, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кучма рассказал о том, кого хочет видеть украинская сторона за переговорным столом по Донбассу.