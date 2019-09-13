Вернуть Крым, перезагрузить олигархов: главные тезисы Зеленского на Ялтинском форуме

Президент Владимир Зеленский выступил 13 сентября на форуме YES (Ялтинская Европейская стратегия), который уже второй день проходит в Киеве. Тема конференции: "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Президент сделал ряд заявлений по поводу ключевых проблем, которые должна решить Украина. В частности - об освобождении Крыма, миротворцах на Донбассе, коррупции, олигархах и привлечении инвестиций в страну.

"Апостроф" выбрал главные цитаты из выступления президента.

О счастье, санкциях, бедность и ворах на нарах

Какое наше видение счастливой украинской семьи? Все за столом. Пустых стульев нет. Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому - это дипломатия. Ее мощное и действенное оружие - это именно санкции. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, что очень им благодарен - нам помогают, но иногда думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги - это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции - это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены.

Следующий вызов – преодоление бедности, возвращение заробитчан. Экономика Украины должна выйти из тени, как бы этому ни противодействовали экономические вампиры, которые боятся дневного света. Экономический рост должны ощутить не несколько семей, а каждый гражданин.

Третье – преодоление многолетней коррупции. Здесь мы очень надеемся на наших недругов и наших постоянных скептиков, которые говорят, что в Украине это невозможно. И это прекрасно, что они такое говорят, потому что чем больше в нас не верят – тем лучше у нас получается. Так было с президентскими выборами, с парламентскими, так было с роспуском парламента, со снятием депутатской неприкосновенности. Так, значит, будет и с преодолением коррупции.

Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах.

Эти три важные вещи являются фундаментом для национального счастья и дальнейшего строительства страны.

О новом обмене пленными

Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, наших ребят, и после моряков. Сейчас мы готовим, откровенно скажу, другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом тоже мы будем договариваться: и в Минске, и на нормандском формате.

О миротворцах на Донбассе

Я осторожно отношусь к темам миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии и Приднестровья. Я не поднимаю тему миротворцев и тут есть Леонид Кучма - в минском процессе они не поднимают эту тему. Но я согласен, если миротворцы будут на границе с Россией, туда мы их приглашаем.

О новом разведении сил на Донбассе и встрече в нормандском формате

Мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы. Там мы начали строить мост. Следующий этап, согласно Минским договоренностям, – Петровское и Золотое. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели. И ждем встречи в нормандском формате лидеров четырех стран. Честно обращаемся к нашим западным партнерам и к концу сентября ждем этой встречи. Я думаю, что она обязательно состоится. Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята.

О Крыме

По поводу Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано.

Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь.

О встрече с Трампом и военной помощи США

Встреча с американским президентом произойдет где-то в сентябре.

Вы слышали, что США заблокировали нам военную помощь на 250 миллионов долларов, но теперь у нас прекрасные отношения с Штатами, потому что у нас теперь будет 140 и 250. Я благодарен им за помощь... Это неплохо - заблокировали 250, а теперь Украина получит 390.

Об олигархах

Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить... Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапустить свое отношение, свою голову, свою ментальность. Они понимают, что если завтра развалится наша страна, если, не дай Бог, все люди отсюда уедут, для кого они держат эти бизнесы, кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются.

Об иностранных инвестициях

У нас есть ряд проектов куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель.

Далее Зеленский перечислил несколько проектов:

- проект ирригации земель в южных регионах страны, направленный на превращение пустынных земель в урожайные;

- междууниверситетский IT-кластер в Харькове - городе с наибольшим количеством студентов;

- центр кинопроизводства в Киеве;

- новый курорт на берегу Черного моря - новый город с нуля;

- горнолыжные курорты в Карпатах - мы рассматриваем проекты в Славском и Боржаве;

- развитие острова Хортица;

- масштабный парк развлечений Park Aventura - для гостей из восточной и центральной Европы.

О своем походе в президенты

Многие откровенно очень сильно удивлялись, почему я иду в политику. Мне говорили: "У тебя все есть, ты счастливый человек". Но это не совсем так. Потому что настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье – то, которое ты действительно сам воспитывал в своей семье, то, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут с тобой в одной стране.