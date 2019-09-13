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Зеленский интересно высказался про злодеев и Мальдивы: видео

пятница, 13 сентября 2019, 10:33
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В Киеве президент Владимир Зеленский выступил на очередной Ялтинской конференции, в своей речи он четко обозначил будущие планы на борьбу с коррупцией среди топ-чиновников.

Выступление было выложено в свободном доступе.

Так, президент заявил, что считает наступление справедливости в Украине своим личным счастьем.

"Счастье - видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах", - отметил глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил, что "не уверен счастлив ли он", находясь на посту президента, но счастлив "быть президентом именно Украины".

Как сообщал "Апостроф, ранее в партии пятого президента Петра Порошенко опровергли обвинения адвоката Андрея Портнова в адрес экс-главы государства, что якобы тот организовал незаконную переправку лиц через границу, когда летел на отдых на Мальдивы. Ранее Порошенко несколько раз приходил на допросы в Госбюро расследований по разным делам. В ГБР отмечают, что он проходит в 12 производствах и везде только как свидетель.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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