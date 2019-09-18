Поглотив Беларусь, Россия сможет нанести удар по Киеву - белорусский политик

Российские СМИ узнали о соглашении об интеграции Беларуси и России, которое тайно подписали премьеры обеих стран 6 сентября. Согласно программе, произойдет объединение российской и белорусской экономик – "гармонизация промышленной политики", госрегулирование торговли, аграрных рынков, унификация валютного контроля, объединение платежных систем и другое. Эксперты уже заявили, что интеграция между РФ и Беларусью будет даже более тесной, чем стран-членов ЕС.

Интеграция Беларуси приведет к поглощению всех ее систем российскими олигархами, близкими к Владимиру Путину. Полное слияние может произойти перед очередными выборами в РФ. После этого Кремль вполне сможет использовать белорусскую армию для вторжения в Украину. Однако Александр Лукашенко имеет все шансы стать вторым Рамзаном Кадыровым, постоянно требующим от Кремля дотаций и расшатывающий таким образом Россию. А если он будет вести себя слишком нагло, то белорусского президента могут ликвидировать кремлевские спецслужбы, пояснил в интервью "Апострофу" белорусский политик-либерал и экономист ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК.

- Если объединение пройдет по запланированному сценарию, то правда ли, что Беларусь не будет ничем отличаться от субъектов Российской Федерации, таких как Татарстан или Чечня?

- Да. Если у нас нет своей независимой таможенной, энергетической, налоговой политики, то мы - субъект некой конфедерации или федерации. Россияне заявляют, что документы объединяют элементы общей экономики. Но в ситуации, когда в России все работает не по закону, а "по понятиям", Беларусь будет напоминать единый (с РФ) политический субъект с какими-то бутафорскими элементами независимости для того, чтобы не потерять свой статус-кво в других международных организациях. Но по факту это будет мало чем отличаться от Чечни, Татарстана или Башкортостана.

- Относительно Беларуси в Украине очень неоднозначные мнения. Некоторые просто восхищаются – экономика работает эффективно, дороги отличные. Неужели в Беларуси все так хорошо?

- В Украине очень много мифов относительно Беларуси. Если вы посмотрите по показателям, например, ВВП на душу населения, то они немного выше, чем в Украине. Но если украинские предприятия вывести из тени и приплюсовать, то ВВП Украины уже будет отличаться где-то на процентов 20. В Беларуси 80% активов находятся в руках или под контролем чиновников. Эффективность инвестиционных программ отрицательная, "закопаны в землю" десятки миллиардов долларов. У нас нет олигархов, но у нас есть большая "семья", которая контролирует основные потоки, многие активы выведены из страны. У нас просто запрещено об этом говорить. "Социалка" в размере 150 или 180 долларов в месяц является скорее чертой бедности, чем поводом для гордости. Потому если посмотреть, насколько Беларусь отстает от средних показателей по ЕС, то это будет 18-20%. Это точно не успех. Беларусь, которая отказалась от европейской интеграции и свободных рыночных реформ, очень сильно стагнирует. Сильная зависимость от России, неспособность проводить диверсификацию до сих пор является достаточной серьезной угрозой суверенитету. Потому брать белорусский опыт или же идти по белорусскому пути – это верх либо близорукости, либо невежества.

-Чем чревата для Беларуси интеграция с российской экономикой? Ведь те же Аркадий и Борис Ротенберги, связанные с "Газпромом", тот же Игорь Сечин – президент "Роснефти" и другие путинские олигархи получат доступ к белорусской экономике.

- Предложенная модель интеграции, а фактически – поглощения – это способ распространения влияния небольшой группки олигархов-миллиардеров на территорию Беларуси. Речь идет об энергетической инфраструктуре, газовой, авиационной. Потому что ВВП Беларуси – это 3,5% от ВВП России. Естественно ни о каком равенстве тут речи быть не может. И конечно, Россия смотрит, где можно получить плодородные земли. Сечин готов к поглощению энергетической системы, а банковская система (РФ) – белорусских банков. Если это соглашение, не дай Бог, будет подписано, то в течение 3-4 лет – как раз к президентской кампании в России – можно будет спокойно ставить вопрос о политической интеграции со всеми вытекающими последствиями. Ситуация, когда минские власти не дают ни пяди родной земли белорусам, а дают арабам, китайцам и теперь вот могут отдать россиянам, воспринимается как сдача национальных интересов.

- Как будут вести себя белорусы в этом случае?

- Минимум полмиллиона белорусов сразу уедут из страны – в основном, из ее западной части. Они там уже на низком старте, потому что условия труда в Польше значительно лучше. А в Брестской и Гродненской областях живут очень много людей с польским происхождением, говорящих на польском языке. Это и молодежь, которую заставляют служить в армии, не дав возможности закончить вузы, и предприниматели, потому что работать "по понятиям" крайне не выгодно. Многие сейчас уезжают из России в Беларусь по тем же соображениям – отсутствие прав собственности, независимой правовой судебной системы. В случае интеграции отток капитала будет превращать Беларусь в отсталую провинцию России.

- В Украине рассматривают Беларусь как возможный плацдарм для удара на Киев с севера. Да и для удара по странам НАТО - прежде всего, государствам Балтии - она очень удобна. Возможен ли такой сценарий после интеграции?

- В соглашениях нет военной тематики по одной простой причине – военные и правоохранительные органы России и Беларуси никогда не переставали сотрудничать. Москва является центром подготовки белорусских кадровых полицейских и офицеров. Поэтому проникновение россиян в силовые структуры значительно более сильное, чем это было в Украине в 2013-2014 годах. Потому, если мы пойдем на интеграцию, то позиция невмешательства Беларуси в конфликты уйдет в прошлое. Россия получит гораздо больше возможностей использовать территорию Беларуси для осуществления геополитической экспансии.

В Кремле об этом задумываются – активно ведут информационную, геополитическую войну. На данном этапе Москве гораздо важнее внести разногласия в Евросоюзе, заставить Европу говорить разными голосами. Потому возможный удар по странам НАТО - долгосрочная стратегия.

В случае поражения правительства Владимира Зеленского, особенно в экономике, у сторонников реинтеграции на постсоветском пространстве появится аргумент. Мол, смотрите, Беларусь присоединилась к России, и люди хорошо живут. Будут звучать пропагандистские клише – хорошие дороги, порядок, стабильность, мир. Они будут дополнительными аргументами, чтобы убедить Украину идти не по европейскому пути, а в направлении России. Будут говорить – смотрите, белорусы сделали это и теперь газ у них 150 долларов стоит, а для Украины, скажем, 300. Энергетическая политика хорошая, предприятия работают. Это будет сделано, чтобы показать преимущества сотрудничества с Россией в новом формате.

Поэтому для Беларуси важен успех украинских новых властей. Чем глубже Украина будет интегрироваться в Европу и реализовать реформы, чем больше будет преимущество свободного рынка и тем сложнее будет России поглощать Беларусь.

- Насколько вероятно, что этот "аншлюс" все-таки состоится?

- На сегодняшний день, не факт, что это состоится. Лукашенко пытается добиться от России компенсации за налоговый маневр (снижение в России экспортной пошлины на нефтепродукты до нуля к 2024 году и повышение налогов для нефтедобытчиков. Это может привести к увеличению стоимости нефти для Беларуси до мирового уровня, сейчас Беларусь платит всего 75% от него, – "Апостроф"), на энергетические товары. Если он не будет этого иметь к 31 декабря, он всегда оставит за собой возможность не подписывать это соглашение. Тут идет речь о том, кто кого обыграет, кто какую позицию займет. Все это пока на уровне деклараций. Потому что буквально сегодня Лукашенко заявил, что "мы не будем прогибаться, крошки выпрашивать". Хотя под документом, который противоречит национальным интересам страны, стоит подпись премьера.

- А какие настроения у простого народа?

- За вхождение в состав РФ на прояжении многих лет в различных опросах голосуют не более 3% белорусов. Больше половины сегодня – за независимость, за некую интеграцию с Россией в плане экономики. Но кого интересует мнение народа в авторитарных странах? Если они захотят, то при помощи мощнейшей пропагандистской машины России и Беларуси, смогут нарисовать любой результат. Никто у нас те голоса не считает, в отличие от Украины. Подавление инакомыслия является сильной стороной и белорусского, и российского руководства.

- Возможны ли массовые протесты, если такая политика будет активно продвигаться?

- В Беларуси давным-давно отбили охоту к массовым протестам. В России – тем более, там это будет воспринято как победа. Пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, будут подавать это именно так. Более того, на какое-то время это отвлечет русских от их внутренних проблем. Но я не вижу необратимых последствий в этой ситуации. Россия является источником внутренних противоречий, там сложная ситуация. После поглощения Беларуси эти процессы могут усилиться, потому что Лукашенко, как и лидер Чечни Рамзан Кадыров, будет требовать свои 5 млрд долларов в год. Согласится ли на это Кремль и согласится ли Лукашенко на статус вассала – не совсем ясно. Беларусь может оказаться тем орешком, который очень трудно будет разгрызть без негативных последствий для самого себя.

- Какие последствия могут быть для Кремля, если Лукашенко начнет вести себя как Кадыров?

- Финансовое ухудшение положения Кремля. У кого-то придется деньги забрать, налоги увеличить. "Газпрому" и "Роснефти" придется подвинуться и согласиться на включение белорусских "нефтяных баронов" в некоторые схемы. Нужно будет делиться чем-то.

- Возможно ли, что Кремль захочет устранить Лукашенко?

- Кремлевских эмиссаров тут полно. А найти людей, которые бы не сопротивлялись и принимали подачки от России, Кремлю не составит никакого труда. Условного "Медведчука" будет тут найти проще, чем в Украине.

- А физическое устранение? Убийство Лукашенко кремлевскими агентами.

- Тоже может быть. Но я думаю, если бы это решало вопросы, это бы уже произошло. Потому, скорее всего, Кремль будет проводить переговоры и использовать методы убеждения.