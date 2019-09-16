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Россия готовится поглотить Беларусь: всплыли тревожные детали

понедельник, 16 сентября 2019, 09:17
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Россия в рамках объединения с Беларусью планирует внедрить интеграционную программу, которая не затронет лишь несколько важных сфер социально-экономической жизни страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Программа рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Отметим, что такая степень интеграции - выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше экономики Беларуси.

Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.

В тоже время остались сферы, абсолютно не затронутые интеграционной программой. А именно: оборона, госбезопасность, суд, правоохрана и вопросы МВД, образование, здравоохранение, наука, а также непосредственно госуправление.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о важном шаге США в связи с объединением России и Беларуси.

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