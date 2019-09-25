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О Байдене, Меркель и не только: о чем говорили Трамп и Зеленский

Трамп, в частности, просил Зеленского помочь выяснить обстоятельства появления в США утверждений о его связи с РФ

среда, 25 сентября 2019, 18:35
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Трамп, в частности, просил Зеленского помочь выяснить обстоятельства появления в США утверждений о его связи с РФ Фото: zn.ua

В среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. "Апостроф" перевел ключевые моменты разговора.

Трамп: Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу, так как наша страна прошла через многое и Украина много знает об этом. Я бы хотел, чтобы вы разобрались с этой всей ситуацией с Украиной, говорят, что Crowdstrike (американская компания, занимающаяся кибербезопасностью)... Говорят, что сервер, он в Украине. Происходит очень много вещей, во всей этой ситуации. Я думаю, вы окружаете себя кем-то из таких же людей. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор (американский) перезвонил вам или вашим людям, и я бы хотел, чтобы вы добрались до самых истоков этого. Как вы видели вчера, весь тот нонсенс закончился очень жалким выступлением человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентным выступлением, но они говорят, что многое из этого началось из Украины. Что бы вы ни сделали, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно.

Зеленский. Да, это, и все, что вы упоминали ранее, очень важно для меня. Для меня как президента, это очень важно, и мы открыты для дальнейшего сотрудничества. ... Я лично сообщаю вам, что один из моих помощников говорил с господином Джулиани вот только что. И мы надеемся, что господин Джулиани скоро приедет в Украину и мы встретимся снова. Я планирую окружить себя прекрасными людьми и вдобавок к этому расследованию я гарантирую как президент Украины, что расследование будет проведено открыто и откровенно...

Трамп. Хорошо, а то я слышал, что вы имели прокурора, который был очень хорошим и был уволен, и это очень несправедливо. Об этом говорят многие, как они освободили вашего очень хорошего прокурора и с вашей стороны были втянуть очень нехорошие люди. ... Я попрошу господина Джулиани позвонить вам... Жалуется на посла Йованович... И еще одно. Есть много разговоров о сыне Байдена, что Байден остановил расследование и многие люди хотят узнать, что же произошло, и чтобы вы не сделали с нашим генпрокурором, было бы замечательно.

Зеленский. Обещает, что назначенный им прокурор займется делом. Жалуется на посла США Йованович, что она с ним плохо вела, и преданная Порошенко.

Трамп: Ну, ей придется через кое-что пройти. Джулиани и генпрокурор Бар перезвонят вам. Опять говорит о прошлом прокурора... Байден увлекся, хвастаясь, что он остановил прокурора, поэтому разберитесь с этим...

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