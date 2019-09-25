В США обнародовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским: документ

В Белом доме США приняли решение обнародовать полностью стенограмму разговора американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стенограмма была опубликована пресс-службой Администрации президента США.

Относительно части переговоров лидеров государств об одном из кандидатов на пост американского президента, которая затем вызвала скандал в США, отмечается, что никаких поводов для возможного импичмента Дональда Трампа по факту не было - президент Зеленский лишь пообещал Трампу действовать в рамках закона в вопросе рассмотрения дела гражданина США Джо Байдена.

Так, американский президент заявил в беседе с Зеленским, что "было бы здорово", если бы он изучил дело кандидата в президенты на выборах в США. Президент Украины дал обещание, что новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка этим займется. Он также попросил США предоставить дополнительную информацию в рамках расследования.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал о скандале в политических кругах США, связанном с президентом Украины Владимиром Зеленским – "Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский".