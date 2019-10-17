Дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился, пока Россия не уйдет из Крыма - Мустафа Джемилев

За 5 с половиной лет оккупации Крыма Россия уже переправила на полуостров около полумиллиона своих граждан. Это делается для того, чтобы наводнить остров верноподданными. Одновременно из Крыма вытесняется коренное население крымских татар, поскольку они не согласны на сотрудничество с оккупантами. Об этом рассказал "Апострофу" один з лидеров крымскотатарского национального движения, народный депутат МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ.

- В ООН официально признали, что Россия переселяет своих граждан в Крым, меняя этнический состав полуострова. Для чего это делается?

- Это старая политика России. Из оккупированных территорий они, как правило, выдворяют коренное население или стараются создать некомфортные условия, чтобы оно покидало эту территорию, заселяя ее своими гражданами. Так было при первой оккупации Крыма в 1883 году. Тогда коренное население – крымские татары – составляло более 95%, а к моменту большевистской революции они уже были меньшинством, составляли где-то четверть населения.

Сейчас продолжается тоже самое, хотя коренное население после депортации 1944 года и повторного возвращения составляло 14%. Сейчас в ООН называют 140 тыс. переселенных в Крым россиян. По нашим оценкам, это очень заниженная цифра – по крайней мере полмиллиона они туда завезли. Такова политика Российской Федерации. Но, как известно, это является одним из ряда военных преступлений и нарушением Женевской конвенции 1949 года. Поэтому материалы о переселении и выдворении будут, конечно, фигурировать на трибунале после того, как главные виновники будут привлечены к ответственности после деоккупации Крыма.

- В 1944 году была массовая депортация крымских татар. Что сейчас происходит на полуострове?

- Постоянные обыски, аресты. В 2017 году мы собирали всех послов, аккредитованных в Украине, и я им раздавал секретное письмо ФСБ так называемому главе Республики Крым Сергею Аксенову. Там речь шла о мероприятиях ФСБ, как они выражались, по принуждению крымских татар к лояльности России. Среди этих "мероприятий" назывались массовые обыски в "местах скопления крымских татар" – такое выражение там было. Планировалось создать такую обстановку террора с тем, чтобы татары стали очень лояльными к России или же покинули территорию Крыма. В результате, многие, к сожалению, покинули Крым, несмотря на наши призывы не делать этого.

- Сколько людей уехало?

- Мы оперируем цифрами 25-30 тыс. Но точно вряд ли кто-то может сказать, потому что нет четкой регистрации.

- В случае еще одного референдума о принадлежности Крыма (такой вариант высказывал и нынешний президент Владимир Зеленский) и деоккупации эти россияне останутся. Будут ли они представлять опасность для Украины?

- Любые разговоры о референдуме в Крыму – это абсурд. Пока не будет полного контроля Украины над своей территорией, ни о каких выборах, а тем более референдумах речи быть не может. Тем более, если учесть массовое переселение российских граждан на оккупированную территорию. Кроме того, такие референдумы противоречат как международному праву, так и украинскому законодательству. Просто некоторые политики высказываются так.

Конечно, после деоккупации никто этим переселенцам украинское гражданство не будет давать. Потому лучше всего будет, если они вместе со своими войсками покинут территорию Украины. И дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился к тому времени, потому что иначе России будет трудно возвращать такое количество людей на их историческую родину. Ну и с коллаборантами, с теми, кто активно сотрудничал с оккупантами, тоже нужно разбираться.

- Можем ли мы или международное сообщество пытаться повлиять на переселение россиян в Крым?

- Международное сообщество… делает что-то, но с нашей сточки зрения этого явно не достаточно.

- Правда ли, что крымские татары настолько опасны для оккупантов, как они считают?

- Видимо, да. Несмотря на их большие усилия, давление, применение кнута и пряника, коллаборантов в рядах крымских татар, начиная с 2014 года, не увеличилось. Поэтому оккупанты однозначно пришли к выводу, что крымские татары не вписываются в российскую конъюнктуру. Ведь Крым для Кремля, прежде всего, это военная база, и ему нужны верноподданные российские граждане, но никак не крымские татары.

- Я так понимаю, что эти переселенцы являются или тайными агентами ФСБ или готовыми к коллаборации.

- В большинстве случаев – второй вариант. Сейчас оккупационные власти дают переселенцам подъемные, пособия для того, чтобы стимулировать переселение в Крым. Если бы это были прямые агенты, они бы просто приезжали. Но власть создает благоприятные условия для переселенцев. Хотя многие из переселившихся говорят, что ожидали не то, что имеют. Многие говорят, что полностью оторвались от своей предыдущей жизни, продали или отдали кому-то свое жилье, а теперь вернуться не могут - нет прежней работы, дома. И они вынуждены оставаться в Крыму.

- Могут ли такие переселенцы сыграть против Кремля, расшатать ситуацию на полуострове?

- Не думаю. Последние выборы показали, что у многих глаза открываются. Но они проявляют пассивное сопротивление - например, не ходят на выборы. Но активного сопротивления ожидать от них не стоит. Это в Украине, если только власть не нравится, сразу выходят на Майдан. Россияне на свою Красную площадь не выйдут, поскольку там страх очень высокого уровня.

- Если Россия не заберет после деоккупации своих переселенцев, как нужно будет к ним относиться?

- Я думаю, как в некоторых странах Балтии - не предоставлять гражданство. Ну а вообще – как же это? Россия должна будет вернуть своих граждан.