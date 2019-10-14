Украина одержала неожиданную победу над Россией в ООН

В ООН отмечают наглое нарушение Женевских конвенций Россией из-за изменения демографии аннексированного Крыма.

Об этом сообщил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в своем Twitter.

"Россия поощряет перевозки собственного населения на украинский полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попытки изменить демографическую структуру Крыму", - отметил он.

Кроме того, поспред выразил благодарность за полезный совет относительно шагов и действий, которые следует предпринять ООН вообще и Генеральной Ассамблее, в частности, для прекращения переброски русского населения в Крым.

Ельченко также отметил, что, несмотря на отказ во въезде на украинский полуостров со стороны Российской Федерации, мониторинг состояния прав человека в оккупированном Крыму Украиной будет продолжено.

Как сообщал "Апостроф", ранее Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму.