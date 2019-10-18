Перец в обмен на танки: как обворовывали украинскую армию

В четверг, 17 октября, сотрудники НАБУ задержали одного из соратников пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Как известно, господина Гладковского связывают с фактами коррупции во время поставок комплектующих для оборонных предприятий в 2015-2016 годах. В распоряжении "Апострофа" оказался отчет Временной парламентской следственной комиссии, изучавшей масштабы хищений в украинской "оборонке".

По данным журналистского расследования, проведенного Bihus.Info, Олег Гладковский был причастен к коррупционным сделкам во время поставок комплектующих для оборонных предприятий. В марте 2019 года он был уволен с должности заместителя секретаря СНБО с целью обеспечения объективного расследования данных фактов. Верховная Рада поручила Временной следственной комиссии (ВСК) по фактам хищений в Вооруженных силах Украины в 1991-2018 годах изучить информацию, обнародованную журналистами. При этом полномочия комиссии были расширены на 2019 год.

В распоряжении "Апострофа" оказалась копия проекта отчета о работе комиссии. В документе наиболее подробно освещаются факты разворовывания имущества украинской армии с момента обретения Украиной независимости и до марта 2014 года.

В отчете комиссии отмечается, что значительная часть документов, особенно первичных (договоры, акты и т.д.) были уничтожены или остались на оккупированных территориях. Ряд документов был передан в архивы, но доступ к ним был ограничен. Для разблокирования доступа к таким документам, Верховная Рада обязала Кабинет министров, Министерство обороны, Генштаб ВСУ, Службу безопасности Украины, Госслужбу экспортного контроля, Счетную палату внести изменения в Свод сведений, представляющих государственную тайну. Однако требования парламента ни одним из указанных органов выполнены не были. В связи с этим, ВСК отмечает, что некоторые факты и обстоятельства, опубликованные в отчете, не были проверены в полном объеме по причине отсутствия в распоряжении необходимой информации и копий документов.

В своей работе ВСК использовала материалы предыдущих парламентских следственных комиссий. Отчет разделен на условные пять этапов, которые описывают ситуацию в оборонном секторе и ВСУ при каждом президенте Украины. Отмечается, что проверить реальную общую стоимость военного имущества, оставшегося после развала СССР, невозможно. По оценкам некоторых экспертов, ориентировочно она составляла $89 млрд, а к концу 1994 года Украина экспортировала оружия и военной техники на сумму $32,4 млрд.

Продать все

Период с 1991 по 1996 год характеризуется, как самый бесконтрольный в вопросе торговли военным имуществом, вооружением и техникой. В материалах ВСК говорится, что нередко генералы и старшие офицеры "непосредственно и открыто" проводили переговоры по вопросам реализации военного имущества, проведения бартерных операций по схеме: продавец Украина - вооружение (танки, самолеты), а покупатели - лавровый лист, перец. В результате присоединения Украины к Договору об обычных вооруженных силах в Европе, начался неконтролируемый процесс распродажи военной техники и имущества с баз, складов и арсеналов, а также реализация техники за пределы Украины.

В результате присоединения Украины к Договору об обычных вооруженных силах в Европе, начался неконтролируемый процесс распродажи военной техники и имущества Фото: unian

Так, продажа оружия фактически была начата после издания указа президента от 31 декабря 1991 № 28 "О порядке реализации войсками Вооруженных Сил на территории Украины материальных средств, техники, вооружения и недвижимости". Документ устанавливал, что передачу в аренду и реализацию движимого и недвижимого имущества ВСУ следует проводить только через Коммерческий центр при Минобороны. Принятие решения, что именно пойдет на продажу было возложено на командующих округов и командиров воинских частей. Впоследствии, учитывая установленные факты потерь, присвоений, растрат и других серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности этого учреждения, Коммерческий центр в июне 1993 был ликвидирован, а материалы переданы в военную прокуратуру Центрального региона для расследования злоупотреблений, совершенных должностными лицами этого центра. О каких-либо результатах этого расследования и привлечении виновных к ответственности до сих пор не известно.

Также в 1992 году, по представлению премьер-министра Витольда Фокина, указом президента Украины от 20 января 1992 года № 45 с пометкой "Не для печати", была создана внешнеэкономическая компания "Украинский дом". Компания получила полномочия безлицензионной продажи иностранным государствам и частным фирмам запасов товарно-материальных ценностей, а также право на осуществление экспортных операций по продаже за границу вооружений и военной техники по согласованию с Минобороны. Информация об объеме продаж отсутствует, поскольку компанию ликвидировали уже в январе 1993 года.

По данным ВСК, в то время торговать оружием, военной и специальной техникой начали даже общественные организации. Одной из таких был Международный общественный фонд "Деловая диаспора Украины", президентом которого стал Владимир Гринев, занимавший тогда должность заместителя председателя Верховной Рады. Членами фонда стали министр машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии Украины Виктор Антонов, заместитель секретаря СНБО Александр Разумков, председатель Межбанковской валютной биржи Вадим Гетьман, заместитель министра информации Олег Бай. Как следует из материалов расследования предыдущих комиссий, на регистрационных документах руководство фонда использовало гербовую печать Секретариата Верховного Совета УССР.

По состоянию 1996 год насчитывалось 114 различных субъектов, получивших право на торговлю оружием. Объем продаж вооружений и техники составил более $30 млрд, из которых только не более 20% происходило в соответствии с заключенными договорами. Процесс хаотичной торговли удалось остановить только в 1997-2004 годах, когда были определены исключительные субъекты хозяйствования государственной формы собственности (спецэкспортеры). Кроме того, был введен государственный экспортный контроль над международными передачами товаров военного назначения.

В этот период также отмечается незаконное перемещение военной техники и имущества ВСУ на территорию Российской Федерации. В частности, в 1991 году около 40 самолетов палубной авиации Як-38, были сняты с вооружения, разукомплектованы, погружены на баржи и отправлены в неизвестном направлении. В 1992 году поисково-спасательный корабль "Ямал" вышел на рейд Балтийского флота (РФ), однако в порт приписки на территории Украины не вернулся и не был учтен при разделе Черноморского флота СССР в 1997 году.

Як-38 Фото: Getty Images

Такая же ситуация имела место с подводной лодкой БС-555, четырьмя вертолетами Ми-8МТ и Ми-14ПЛ, которые были перегнаны в Анапу и при разделе флота не учитывались. Кроме того, 17 единиц полноприводных плавающих автомобилей-транспортеров были передислоцированы в Москву; сняты с неприкосновенных запасов пять автомобилей радиолокационной борьбы для их перемещения в Новороссийск. В феврале 1992 года, во время проведения плановых тренировочных полетов, шесть самолетов Су-24 вместе с экипажами оказались на территории РФ. В дальнейшем офицеры успешно проходили службу в России, а самолеты не были возвращены.

Не менее 50% военной техники и имущества бывшей 98-й воздушно-десантной дивизии ВС СССР, которая дислоцировалась в Болграде Одесской области, были погружены на 27 железнодорожных эшелонов и вывезены в Иваново (РФ). А уже в 2014 году 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВС РФ принимала участие во вторжении на территорию Украины с использованием техники, которую в свое время Украина передала в Россию.

Помимо обычных вооружений, Украина снабжала Россию и ядерным оружием. Так до мая 1992 года, до определения порядка вывоза, условий и размера компенсаций за ядерное оружие, с территории Украины в РФ были перемещены 2883 тактических ядерных заряда.

Во вред интересам

По данным ВСК, с 1997 по 2004 годы положения Военной доктрины базировались на отсутствии реальных угроз национальной безопасности Украины в военной сфере, что привело к сокращению армии и ее вооружений. При этом высшим военно-политическим руководством были приняты решения, которые противоречили национальным интересам и не имели экономической целесообразности. Например, при разделе Черноморского флота СССР, Украина уступила в пользу РФ 32% лучшей части флота от определенной ей доли в размере 50%, оставив себе 18% корабельного состава. Последующее списание кораблей и судов, полученных в результате этого распределения, свидетельствует о принятии в состав ВМС непригодных для дальнейшего использования судов.

Также восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, 575 крылатых ракет Х-55 и оборудование к ним были переданы РФ в счет платежей по задолженности за поставки газа перед ОАО "Газпром" на сумму $275 млн. В Китай за $20 млн был продан авианесущий крейсер проекта 1143 "Варяг". Степень готовности корабля составляла 89%, а стоимость постройки в ценах 90-х годов – более $2 млрд - без учета стоимости проектно-конструкторских работ. Добавим, что корабль был куплен Китаем с целью организации на нём плавучего центра развлечений, однако впоследствии он был достроен именно как авианосец, получивший название "Ляонин".

Восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 были переданы РФ в счет платежей по задолженности за поставки газа Фото: unian

Из боевого состава ВСУ также была выведена и передана в аренду техника, которую вернули с отработанным ресурсом без финансовой компенсации или же вообще не вернули.

Например, российской транспортной компании "Атрувера" было передано в аренду пять транспортных самолетов Ил-76МД. По имеющейся информации, один борт разбился в авиакатастрофе в 2010 году, остальные - до сих пор не возвращены. В 1998 году в авиакатастрофе был потерян Ил-76МД, арендованный украинской компанией "АТИ". В качестве компенсации Минобороны было выплачено $3,5 тыс., при стоимости самолета более $20 млн.

Два вертолета Ми-8МТВ через суды пришлось возвращать из аренды у "Государственной авиационной транспортной компании" Украины. После возвращения техника была разукомплектована и непригодна к использованию без проведения капитальных ремонтов. В 2005 году эта компания получила от Минобороны два вертолета Ми-26, проданные впоследствии на аукционе по низкой цене. В отчете комиссии сумма сделки не указывается.

Без учета и контроля

По данным ВСК, в 2005-2009 годах отмечается снятие с боевого состава ряда образцов вооружений и военной техники. В частности, танков Т-72, отдельных средств противовоздушной обороны Украины, в частности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" и С-300ПС. В дальнейшем ЗРК С-300ПС были проданы внутренним посредникам ориентировочно за $1,6 млн, которые далее реализовали их на внешних рынках по $23,6 млн (количество проданных комплексов в отчете не указывается). Были уничтожены военные аэродромы в Стрые (Львовская область) и Чорткове (Тернопольская область). Аэропорт в Стрые мог принимать самолеты всех существующих типов вплоть до Ан-225 "Мрия". Его взлетно-посадочная полоса была модернизирована для использования в качестве резервного места посадки космического корабля "Буран".

После прихода к власти президента Виктора Януковича, началась кампания по сокращению большого количества наиболее боеспособных воинских частей (разведка, связь, инженерное обеспечение), массовое сокращение авиационных воинских частей, расформирование зенитных ракетных дивизионов, вооруженных ракетными комплексами С-300. В 2013 году Кабинет министров утвердил перечень военного имущества, которое может быть отчуждено с общей остаточной стоимостью почти в 8 млрд грн. Большинство из включенного в перечень имущества составляли критические номенклатуры вооружений и военной техники ВСУ. Командованию Военно-морскими силами были переданы некоторые военные части Воздушных сил ВСУ, что в итоге, к началу 2014 года фактически лишило Украину должным образом организованной противовоздушной обороны (прежде всего, в Крыму).

После прихода к власти Януковича, началась кампания по сокращению наиболее боеспособных воинских частей Фото: unian

При этом, по данным Комиссии, высшие должностные лица государства постоянно получали информацию от руководства разведывательных органов о подрывных действиях РФ в Крыму. В частности, о подготовке и возможном вмешательстве казацких формирований РФ во внутренние дела Украины, а также об угрозе применения военной силы против нашей страны для ее возвращения в сферу влияния Москвы.

В 2010 году был создан государственный концерн "Укроборонпром" в который вошли все предприятия входившие в сферу управления Минобороны. При этом не был решен вопрос объема и контроля имущества, которое хранилось на этих предприятиях. Лишь в 2018 году на предприятиях концерна была начата инвентаризация - на момент подготовки отчета ВСК, она еще продолжалась. Сообщается, что по промежуточным результатам зафиксированы потеря и хищение имущества на сумму более 100 млн. грн. по его остаточной стоимости.

Схемы

По данным ВСК, со ссылкой на государственного секретаря Минобороны Александра Дубляна, с 2012 года по март 2014 года, оборонное ведомство через уполномоченные Кабмином организации, реализовало 1 183 178 единиц основных образцов вооружения и военной техники на общую сумму 2,863 млрд грн. Как правило, реализация военного имущества осуществлялась через посредника. Минобороны заключало договор со спецэкспортером и передавало ему имущество, оцененное на 10-15% выше остаточной стоимости. Это позволяло покрыть расходы, связанные с продажей этого имущества, а также на комиссионное вознаграждение. Спецэкспортер реализовывал такое имущество на внутреннем рынке по ценам, которые были значительно ниже цен на внешних рынках или же продавал его посреднику на внешний рынок. Новый владелец реализовывал имущество на внешних рынках по ценам значительно ниже тех, которые предлагались для Минобороны или же для внутренних рынков.

В качестве примера в проекте отчета приводится продажа 15 танков Т-72А 1977-1979 годов выпуска. В заключении профессионального оценщика стоимость всех танков составляла 2920410 грн., в среднем 194 тыс. грн за единицу. При этом, по данным Госслужбы экспортного контроля, стоимость реализации аналогичных танков Т-72А в указанный период, была на уровне $300-376 тыс.за единицу. Только в 2006 году в перечень избыточного имущества было включено 1000 танков Т-72 различных модификаций. Перед этим танк был снят с вооружения украинской армии, поскольку в нашей стране отсутствовали ремонтные предприятия, которые могли бы его обслуживать.

4 июня 2019 года ВСК провела итоговое заседание, на котором был предварительно одобрен описанный выше отчет о проделанной работе. Ожидалось, что этот документ будет передан в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения. Но после решения президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента VIII созыва и проведения внеочередных выборов, дальнейшая судьба этого отчета пока остается нерешенной.