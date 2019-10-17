RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 октября

13:44
Свитолина - Кудерметова - 0:0 онлайн видео трансляция
13:34
Дженнифер Энистон побила в Instagram рекорд королевской семьи: ее новый пост - очередной успех
12:47
Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии после операции
12:38
Ватикан представил первые смарт-четки: перекрестись и активируй
12:21
Группа "Антитела" растрогала эмоциональным клипом: в нем архивные видео семьи Тараса Тополи и Alyosha
11:33
Гвоздик провел битву взглядов с российским нокаутером: видео
11:18
Сын голливудского актера убил собственную мать и погиб в стычке с полицией
11:07
Я не голодная сексуальная дикарка: жена Бабкина резко ответила на критику ее "неприличного" фото
10:39
Боец, выходивший в ринг перед Усиком, скончался от тяжелой травмы: видео
09:58
На Танцях з зірками-2019 появится новый постоянный судья
09:05
Розы на траве: звезда сборной Украины сделал незабываемое предложение своей девушке
07:00
Что ужинать, чтобы не поправляться: 5 полезных идей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гладковского задержали после попытки покинуть Украину: первые подробности и фото

четверг, 17 октября 2019, 13:47
переглянути новину українською
Фото: Скриншот: Телеканал ZIK

Бывший заместитель секретаря СНБО, фигурант громкого скандала с поставками военной техники Олег Гладковский попытался выехать из Украины, однако был задержан сотрудниками НАБУ.

Об этом сообщает со ссылкой на источники "Интерфакс-Украина".

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины из аэропорта "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, Гладковский был задержан в ресторане на Бориспольской трассе, куда он поехал после "провала" на границе.

Также в сети появились фото задержания Гладковского:

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщает, что задержание Гладковского было согласовано Генпрокуратурой.

Напомним, что по утверждению журналистов программы "Наші гроші", отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен. После ухода с поста заместителя секретаря СНБО, Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", вся цепочка следственных органов в Украине, которая должна расследовать скандал с хищениями в Минобороны, не делала этого и закрывала дела за взятки.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился, пока Россия не уйдет из Крыма - Мустафа Джемилев

Зеленые "посадки": кто из политиков предстанет перед судом

Формула Штайнмайера - инструмент мирного плана, а военная реинтеграция Донбасса будет катастрофой - дипломат

Миротворцы, стена или что-то еще: какие планы "Б" по Донбассу есть у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: