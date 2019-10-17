Гладковского задержали после попытки покинуть Украину: первые подробности и фото

Бывший заместитель секретаря СНБО, фигурант громкого скандала с поставками военной техники Олег Гладковский попытался выехать из Украины, однако был задержан сотрудниками НАБУ.

Об этом сообщает со ссылкой на источники "Интерфакс-Украина".

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины из аэропорта "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, Гладковский был задержан в ресторане на Бориспольской трассе, куда он поехал после "провала" на границе.

Также в сети появились фото задержания Гладковского:

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщает, что задержание Гладковского было согласовано Генпрокуратурой.

Напомним, что по утверждению журналистов программы "Наші гроші", отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен. После ухода с поста заместителя секретаря СНБО, Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", вся цепочка следственных органов в Украине, которая должна расследовать скандал с хищениями в Минобороны, не делала этого и закрывала дела за взятки.