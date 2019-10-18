Тайное имущество и уклонение от уплаты налогов: скандальные подробности о главе ФГИУ

К новым чиновников сегодня приковано особое внимание журналистов и общественности. И первое, что делает большинство - проверяет биографию новых чиновников через поисковики и официальную декларацию. Если таким образом проверить информацию о председателе Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, то на первый взгляд мало что вызывает удивление или дополнительные вопросы. Впрочем, если копнуть глубже, перед нами предстает не борец с коррупцией, а лицо, которое не всегда добросовестно платит налоги и прозрачно декларирует свою собственность. Ошибись ли депутаты, которые проголосовали за назначение Сенниченко - читайте в нашем расследовании.

Хорошое резюме

В украинской версии Википедии Дмитрий Сенниченко позиционирует себя как "украинский экономист, финансист, известный эксперт по привлечению инвестиций в Украину". Получил мощное образование: Киевский университет им. Шевченко, Институт международных отношений, MBA в Международном Институте Менеджмента.

Карьера Сенниченко также складывалась довольно успешно, и в основном была связана с международным сектором. В разное время действующий председатель ФГИУ занимал должности управляющего проектами группы Всемирного банка в финансовом секторе, был членом межведомственной рабочей группы по вступлению Украины в ГАТТ/СО, заместителем директора от Украины в Черноморском Банке Торговли и Развития (ЧБТР).

Кроме того Дмитрий Сенниченко выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, был независимым членом наблюдательного совета Prozorro, занимал должности вице-президента Комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты (ACC). Дважды работал СЕО в международных компаниях.

В кресло главы Фонда Сенниченко перешел с должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте". В итоге - чем не биография идеальной кандидатуры на должность председателя ФГИУ. Возможно, именно так думали народные депутаты, которые 19 августа назначили Сенниченко главным по приватизации в Украине.

Комментируя свое назначение на странице в Facebook, Сенниченко отметил: "... Моя задача - сплотить профессионалов - людей, базовыми ценностями которых являются честность, прозрачность и ориентация на результат...".

Тайное имущество жены

Второй после поисковиков уровень проверки любого чиновника - это официальные декларации, которые они подают в НАПК. И здесь нас ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что Дмитрий Сенниченко указал недостоверные данные за 2016-2018 г. В собственной декларации и декларации жены - Чмиль Леси Борисовне.

Отметим, что к 30 сентября 2016 года она занимала должности в Минэкономразвития. Это именно тот период, когда господин Сенниченко работал в "Укрпочте". Согласно информации, указанной в декларации Дмитрия Сенниченко, 31.12.2016 г. его жена приобрела в Киеве квартиру общей площадью 154,8 кв. м по 1,120,000 грн и гараж общей площадью 16 кв. м, который стоил всего 15 000 грн.

Однако, Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество дает совсем другую информацию. Оказывается, что госпожа Чмиль обладает по тому же адресу нежилым помещением площадью 150,4 кв. м (помещение №107, регистрационная запись о праве собственности №16285682) и гаражом площадью 16 кв. м (гараж № 215, №16287088).

Кстати, в Киеве на ул. Кловский спуск, 7 находится современный офисный центр "Карнеги Тауэр". Разница между тем, что указали в декларации супруги Сенниченко-Чмиль и тем, чем они на самом деле обладают очень существенна. По данным интернет-ресурса Lun.ua, что систематизирует информацию по всем сайтов продажи недвижимости, по состоянию на декабрь 2016 года аналогичное офисное помещение стоило не менее 300 тыс. долларов США. Средний обменный курс в то время был 26,8 грн за 1 доллар США.

Итак, на момент покупки офисного помещения (31.12.2016 г.) оно стоило по крайней мере 8,580,000 грн. То есть, в 8 (!!!) раз дороже, чем указано в декларациях Дмитрия Сенниченко и его жены. Это означает, что семья чиновников могла намеренно уклонились от уплаты налогов и сборов в государственный бюджет.

Афера со строительством

Дальнейшее изучение деклараций председателя ФГИУ дает основания предположить, что за период 2016-2018 гг. он намеренно не указал сведения о денежных средствах на сумму 9,560,000 грн. согласно данным Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, ведь именно на такую сумму, начиная с 19.04.2016 г.. Сенниченко имел жилую ипотеку. А уже 28.03.2019 г. он приобрел права собственности на три квартиры № 23, № 70 и № 71 в новостройке по адресу г. Обухов, ул. Киевская, 128 (ЖК "Комфорт Хаус").

Источник, близкий к застройщику предполагает, что ипотечный договор по схеме "ссуда-возврат-ссуда" могло быть необходимо Дмитрию Сенниченко для уклонения от уплаты налогов. Помогли в этом будто бы застройщик Ефросинья Пасько и депутат Обуховского городского совета VII созыва Александр Милькевич. С последним Сенниченко очевидно хорошо знаком, ведь в 2010 году был избран депутатом Обуховской горсовета.

Однако, с домом №128 в принципе получилась интересная история.

Оказалось, что 22.08.2014 г. Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины в ходе проверки достоверности данных, предоставленных застройщиком, установила, что проектная документация на объект не разрабатывалась и на момент проверки отсутствовала. Кроме того, проверкой установлено, что застройщик подал в Инспекцию технические данные, которые не соответствуют действительности и вообще не имеет документа, который дает право на выполнение строительных работ. В соответствии со ст. 38 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", такие объекты считаются самовольно построенными и подлежат сносу.

По результатам проверки Государственная архитектурно-строительная инспекция обратилась в Киевский окружной административный суд с иском к Ефросинья Пасько с требованием снести дом №128. Суд постановлением № 810/354/15 от 18.12.2015 г. постановил снести дом и компенсировать все расходы, связанные с этим, за счет госпожи Пасько. Постановление вступило в законную силу 19.02.2016 г., но здание не было снесено.

После вступления Дмитрия Сенниченко на должность председателя ФГИУ все проблемные вопросы вокруг дома №128 были "решены". Каким образом это произошло - вопрос, скорее, к правоохранительным органам, ведь иного решения суда не было.

В завершении темы о строительстве приведем еще один интересный факт. Господин Сенниченко в декларации не указал, что до сих пор является руководителем ООО "Паркридж Украина Киев Сауз 2" (код ЕГРПОУ 35647991, основной вид деятельности - строительство). Таким образом, Сенниченко нарушил ст. 25 Закона Украины "О предупреждении коррупции": будучи госслужащим он не имеет права занимать должность руководителя прибыльной компании.

Крымские следы

Как указано в декларации Дмитрия Сенниченко, в мае 2008 года в собственности его жены появился земельный участок площадью 987 кв. м в Крыму (Семидвирья/Алушта). Этот факт вообще не был бы достоин внимания, если бы не громкий скандал с участием Сенниченко, который разгорелся в Крыму в 2005 году. Тогда в должности председателя Совета министров АРК находился Анатолий Матвиенко.

В середине лета того же года Матвиенко начал активно распространять масштабный инвестиционный проект "Развитие западного побережья Крыма". Проект был представлен на заседании Совета министров 7 июля 2005.

Несмотря на то, что Анатолий Матвиенко предлагал инвестировать в проект бизнесменам из Грузии и Польши, в итоге единственным участником проекта оказалась фирма ООО "Гольф Сити". Переговоры с властями полуострова от имени ООО проводил именно Дмитрий Сенниченко.

В те времена, как утверждают украинские интернет-СМИ, он "имел репутацию менеджера" западной "школы, связанной с агрессивными девелоперскими компаниями, которые занимались захватом престижных земельных участков". От имени "Гольф Сити" Сенниченко попросил у властей Крыма выделить 70 км побережья шириной 1-1,5 км под массовую застройку курортных объектов. После того, как переговоры зашли в тупик, застройщики согласились на участок в 6,4 тыс гектаров прибрежной зоны.

Одновременно с переговорами в СМИ появились материалы с доказательствами того, что компания "Гольф Сити" не имеет средств для строительства. Ее задачей было только закрепить за собой крымскую землю. В итоге на фоне набирающего обороты скандала в СМИ переговоры между властями Крыма и ООО "Гольф Сити" были отменены. Однако, как следует из декларации Дмитрия Сенниченко, определенный кусок крымской земли все же оказался в его собственности, хотя и через три года.

В целом же, не сложно сделать вывод, что действующий глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко не слишком прозрачно декларировал свое имущество и даже мог уклоняться от уплаты налогов. Если это действительно так, то вряд ли такой человек может управлять украинской приватизацией и представлять интересы государства Украина в переговорах с инвесторами.

Тот, кто сам обманывает украинских налогоплательщиков, не имеет права говорить о борьбе с коррупцией. Очевидно, что президент Владимир Зеленский и Верховная Рада Украины должны провести проверку деклараций Сенниченко и по ее результатам принимать подальшиль меры. Если этого не произойдет, власть создаст опасный прецедент. Ведь именно с покрытия таких "Сенниченко" растет коррупция и недоверие к власти.